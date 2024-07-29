Іменами чотирьох льотчиків-Героїв України назвали вулиці у Миколаєві. ФОТО

Одразу чотири вулиці у Миколаєві відтепер носять імена льотчиків - Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка. Усі вони - Герої України, нагороджені цим найвищим званням посмертно. Усі служили у 299-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Данило Мурашко

Майор Данило Мурашко здійснив 137 вильотів із бойовим застосуванням, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, більше 600 окупантів.

27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбито російським винищувачем на Донеччині. Попереду був населений пункт. Данило відвернув літак. Після катапультування не вистачило висоти, навіть для розкриття парашута.

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Вадим Благовісний

Підполковник Вадим Благовісний здійснив 95 бойових вильотів. "Працював" на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині, Харківщині…

Знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів.

Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований на Чернігівщині. 14 вересня йому мало виповнитись 27 років.

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Єгор Середюк

Капітан Єгор Середюк у свої 26 був командиром авіаційної ланки та досвідченим льотчиком. Починаючи із 24 лютого, здійснив більше ніж 25 бойових вильотів.

Єгор загинув 15 квітня 2022 року біля Ізюма на Харківщині. Його літак збили російські окупанти, коли він повертався із бойового завдання. Він був люблячим чоловіком та батьком, маленькій донечці Єві на момент загибелі Єгора було лиш вісім місяців, а до першої річниці весілля залишалось два дні… Захисника поховали на Житомирщині.





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Геннадій Матуляк

Підполковник Геннадій Матуляк вже у перший день повномасштабного вторгнення знищував ворожі колони над Херсонщиною і над рідною Миколаївщиною.

Зранку 25 лютого 22-го героїчно "відпрацював" по російський техніці в районі Гостомеля.. Після того полетів знову працювати по Київщині але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучає у літак Геннадія, він був ведучим. Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, аж тут… друге влучання, яке не залишило шансів. Машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі.

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