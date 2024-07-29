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Іменами чотирьох льотчиків-Героїв України назвали вулиці у Миколаєві. ФОТО

Одразу чотири вулиці у Миколаєві відтепер носять імена льотчиків - Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка. Усі вони - Герої України, нагороджені цим найвищим званням посмертно. Усі служили у 299-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

герої льотчики

Данило Мурашко

Майор Данило Мурашко здійснив 137 вильотів із бойовим застосуванням, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, більше 600 окупантів.

27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбито російським винищувачем на Донеччині. Попереду був населений пункт. Данило відвернув літак. Після катапультування не вистачило висоти, навіть для розкриття парашута.

Данило Мурашко

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Вадим Благовісний

Підполковник Вадим Благовісний здійснив 95 бойових вильотів. "Працював" на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині, Харківщині…

Знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів.

Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований на Чернігівщині. 14 вересня йому мало виповнитись 27 років.

Вадим Благовісний

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Єгор Середюк

Капітан Єгор Середюк у свої 26 був командиром авіаційної ланки та досвідченим льотчиком. Починаючи із 24 лютого, здійснив більше ніж 25 бойових вильотів.

Єгор загинув 15 квітня 2022 року біля Ізюма на Харківщині. Його літак збили російські окупанти, коли він повертався із бойового завдання. Він був люблячим чоловіком та батьком, маленькій донечці Єві на момент загибелі Єгора було лиш вісім місяців, а до першої річниці весілля залишалось два дні… Захисника поховали на Житомирщині.

Єгор Середюк
Єгор Середюк

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Геннадій Матуляк

Підполковник Геннадій Матуляк вже у перший день повномасштабного вторгнення знищував ворожі колони над Херсонщиною і над рідною Миколаївщиною.

Зранку 25 лютого 22-го героїчно "відпрацював" по російський техніці в районі Гостомеля.. Після того полетів знову працювати по Київщині але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучає у літак Геннадія, він був ведучим. Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, аж тут… друге влучання, яке не залишило шансів. Машина впала за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі.

Геннадій Матуляк

Читайте: Захищаючи Україну, загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський із позивним Blue Helmet. ФОТО

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Герой України (314) Миколаїв (1803) пам’ять (1186) пілот (82)


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29.07.2024 11:54 Відповісти
Героям Слава!
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29.07.2024 11:55 Відповісти
"начал тянуть катапульту"
Откуда эта информация? Неужели были расшифрованы "черный ящик' с самолета
Судя по манере изложения - это писал гражданское лицо...
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29.07.2024 14:06 Відповісти
Саме так. Ручка катапульти знаходиться внизу, між ніг пілота, для катапультування іі потрібно потягнути на себе, що не так??
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29.07.2024 16:12 Відповісти
Я знаю где она находится...
Я говорю о том , что ТАК как описано ее не называют, и НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ что и как было в кабине раз НЕ РАСШИФРОВАН чёрный ящик!!!
А раз так - то это не более чем чья-то фантазия!!!
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30.07.2024 11:18 Відповісти
у мене, як жителя Миколаєва, ця новини викликає змішання почуття...З одного боку-добра справа, а з іншого які саме вулиці перейменовані?! Невже так важко написати? це ж 4-8 слів! Погуглив цю новину, в топі тільки один(!) місцевий ресурс і на ньому нема прямої відповіді! Лише посилання на повний перелік де понад 150 перейменувань! То невже, віддаючи честь полеглим, неможна зробити це корректно і з повагою?!
вул.Мурашко- колишня Белінського.
вул.Матуляка- колишня Генерала Свиридова.
вул.Благовісного- колишня Нікольска, названа на честь Свято-Нікольского храму... колись боролися щоб повернути первісну назву, бо називалась Рози Люксембург.
вул Середюка-...вибачте в списку не знайшов!
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30.07.2024 15:13 Відповісти
 
 