Захищаючи Україну, загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков. ФОТО
Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів, віддав своє життя за Україну.
Про смерть Владислава повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, передає Цензор.НЕТ.
"07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник - Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів - це був найкращий льотчик і командир, якого я знав", - написав він у фейсбуці.
Лазаренко розповів, що Риков "прикривав його спину" від початку повномасштабного вторгнення. Владислав підготував багато льотчиків.
"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!" - пообіцяв Лазаренко.
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Тут як в кавказькій полоненій. Або в ЗАГС, або до прокурора.
За Трампа русня. У них зв'язки, спецслужби, гроші.
Вони вже привели його до влади один раз. Зробили висновки, вдосконалили методику.
Так що, впевнений, він переможе.
Мені здається, що найтемніші - ще і не починались.
Вечно чистого неба тебе.
..а тим часом банда зелених засланців "копає" під Залужного та ЗСУ
І бетоном земля таким яничарам, як Опанасюк... Бо не українці вони, не дивлячись на прізвище!
Низький уклін Батькам! Вибачте…
Не звертайте увагу на теревені агентів зкацаплених «усьо пропало»…
Украіна переможе! Нам Бог допомагає! А Козаків, пам'ятаймо !
95 шобла наїдає рила, краде, регоче.....
Втрачаємо найкращих!
Втрачаємо найкращих ,нажаль, у битві з мордором.