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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков. ФОТО

Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів, віддав своє життя за Україну.

Про смерть Владислава повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, передає Цензор.НЕТ.

"07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник - Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів - це був найкращий льотчик і командир, якого я знав", - написав він у фейсбуці.

Лазаренко розповів, що Риков "прикривав його спину" від початку повномасштабного вторгнення. Владислав підготував багато льотчиків.

Дивіться: Захищаючи Україну загинув 20-річний морпіх Андрій Чергикало. ФОТО

"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!" - пообіцяв Лазаренко.

Владислав Риков та Ростислав Лазаренко

Владислав Риков та Ростислав Лазаренко
Владислав Риков (ліворуч) та Ростислав Лазаренко

Автор: 

смерть (6750) втрати (4399) пілот (82)


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Топ коментарі
+53
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08.02.2024 12:21
+39
Біль і співчуття...
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08.02.2024 12:22
+31
Честь!
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08.02.2024 12:16
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Ті хто буде літати на F-16 знаходяться за межами України і проходять там навчання. Вважати інакше це демонструвати власну недолугість!!!
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08.02.2024 12:24 Відповісти
то не недолугість, то просто лайно лізе через край, бо чогось розумного видавити не в змозі з себе, навіть під такою трагічною новиною...
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08.02.2024 13:20 Відповісти
Так,я згоден,співчуттям тут і не пахне.Все менше й менше українців на сайті.Погигикати,покащати,які ми розумні...
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08.02.2024 13:56 Відповісти
Будуть.шкода що хлопець не дожив до Ф-16.
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08.02.2024 12:24 Відповісти
Літаки дадуть Нідерланди,бомби французи ну а Штати куди вони дінуться,все одно дадуть.
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08.02.2024 12:27 Відповісти
швидше трамп дограється до в'язниці.
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08.02.2024 12:49 Відповісти
Аби ж. Ні, він стане президентом.
Тут як в кавказькій полоненій. Або в ЗАГС, або до прокурора.
За Трампа русня. У них зв'язки, спецслужби, гроші.
Вони вже привели його до влади один раз. Зробили висновки, вдосконалили методику.
Так що, впевнений, він переможе.
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08.02.2024 12:55 Відповісти
Найтемніший час - перед світанком.(Пауло Коельо)
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08.02.2024 13:00 Відповісти
А ви впевнені, що саме зараз - найтемніший?
Мені здається, що найтемніші - ще і не починались.
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08.02.2024 13:01 Відповісти
все пропало, клієнт уєзжаєт.... там на канапі думається добре?
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08.02.2024 12:33 Відповісти
Якби планувалось що він повинен бути пілотом F-16, то він був би за межами України і проходив там навчання. Що за маячню вигадали якісь недолугі про американський літак стосовно людини що керувала Су і загинула захищаючи Україну?! Проблеми із розумом та логікою проявились?!
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08.02.2024 12:27 Відповісти
Арестович.
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08.02.2024 12:22 Відповісти
Він на СУ-25 літав...
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08.02.2024 12:23 Відповісти
за омерику будуть воювати?
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08.02.2024 12:28 Відповісти
Будуть. Запам'ятай. Запиши, щоб не забув.
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08.02.2024 12:33 Відповісти
ой! щось з твоїм коментом сталось. Мабуть кацапською нестіраною фофудьєю звоняло та прийшлось його прибрати.
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08.02.2024 13:08 Відповісти
ти головне - себе бережи, а то і тебе можуть заставити за америку воювати.
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08.02.2024 13:15 Відповісти
йде до того, що тебе ТЦК може мобілізувати на війну у американське військо.
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08.02.2024 13:17 Відповісти
що? вже загребли? От не повезло тобі! Тепер можеш загинути десь в Іраку ні за ослячий хвіст.
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08.02.2024 13:23 Відповісти
ну ти ж там на іракських фронтах обережніше, бережись хезболи.
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08.02.2024 13:29 Відповісти
А ти не сумнівайся. Може росповіси як готували наших артилеристів, танкістів, операторів ППО що воюють на західному озброєні щоб вони захищали "когось" замість захисту України?! ЩО ЗА МАЯЧНЯ?! Сьогодні що, вихідні у психлікарні???!!!
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08.02.2024 12:31 Відповісти
Та нє, то ж провокатори! Не переймайся - їх тут дохєра і ще трошки.
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08.02.2024 12:50 Відповісти
Щирі співчуття рідним і всім українцям. А кацапським віродкам смерті.
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08.02.2024 12:26 Відповісти
Ти вважаєш, шо Ф-16 не будуть збивати?
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08.02.2024 13:43 Відповісти
спеціалісти вважають що виходити проти кацапських сушок на міг-29 це як виходити проти кулеметника з пістолетом.
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08.02.2024 13:46 Відповісти
Повітряні бої вже давно не відбуваються. Наших збивають або ППО, або ті-ж СУ-35 за 150 км. Я б не назвав це боєм. Це відстріл.
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08.02.2024 16:05 Відповісти
і що я не так написав?
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08.02.2024 16:07 Відповісти
Честь!
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08.02.2024 12:16 Відповісти
Боже! Який же гарний!!! Біль!!
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08.02.2024 12:20 Відповісти
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08.02.2024 12:21 Відповісти
Біль і співчуття...
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08.02.2024 12:22 Відповісти
Сбили, значит, нашего...
Вечно чистого неба тебе.
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08.02.2024 12:24 Відповісти
сум і лють...
..а тим часом банда зелених засланців "копає" під Залужного та ЗСУ
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08.02.2024 12:25 Відповісти
Ми втрачаємо найкращіх. рашка утилізує біосміття.
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08.02.2024 12:26 Відповісти
Разве американцы тоже гибнут?
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09.02.2024 14:59 Відповісти
До чого ваш висер про США? Ми воюємо на території США ? Як би це була тереторія США, то така країна як ********* ,перестала би існувати ще два роки назад. Ми на своїй землі, на яку прилізло руське біосміття ,яке самі кацапи навіть за людей не рахують.
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09.02.2024 18:05 Відповісти
вiн сказав, що його спiввiтчизники гинуть, як iнакше можна трактувати його вислiв?
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10.02.2024 17:30 Відповісти
Точно так же, как твой немецкий флаг сменился на белорусский.
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15.02.2024 07:47 Відповісти
Точно как твоя мова на русскую речь?
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16.02.2024 08:21 Відповісти
Слава і пам'ять на віки, справжній козак і УКРАЇНЕЦЬ - Владислав Риков!
І бетоном земля таким яничарам, як Опанасюк... Бо не українці вони, не дивлячись на прізвище!
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08.02.2024 12:27 Відповісти
Це сум і біль...Це еліта нашої нації яку нищить кремлівський уй...бок!
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08.02.2024 12:30 Відповісти
велика втрата, дуже співчуваю рідним та близьким...
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08.02.2024 12:30 Відповісти
Дякуємо тобі Козаче!!
Низький уклін Батькам! Вибачте…
Не звертайте увагу на теревені агентів зкацаплених «усьо пропало»…
Украіна переможе! Нам Бог допомагає! А Козаків, пам'ятаймо !
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08.02.2024 12:36 Відповісти
Красиві, молоді, мужні хлопці гинуть....
95 шобла наїдає рила, краде, регоче.....
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08.02.2024 12:38 Відповісти
Орденоносцы кошевой с пикаловым. ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!
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08.02.2024 12:40 Відповісти
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08.02.2024 13:33 Відповісти
Сум
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08.02.2024 13:47 Відповісти
Человек рисковал жизнью летая на совковом говноведре...
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08.02.2024 14:29 Відповісти
Вічна пам'ять!
Втрачаємо найкращих!
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08.02.2024 14:42 Відповісти
Дуже жаль гинуть найкращі ,а всяке бидло "уставшее от войни"продовжує бикувати.
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08.02.2024 14:50 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою України.
Втрачаємо найкращих ,нажаль, у битві з мордором.
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08.02.2024 15:47 Відповісти
Пілоти це еліта ЗСУ, їх не так вже багато і кожна втрата це наша біль
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08.02.2024 16:22 Відповісти
Я слушала вчера как взлетали, целый день. Значит кто-то не вернулся. В какие страшные времена мы живем. Такие мальчики красавцы, элита, золото.
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08.02.2024 17:05 Відповісти
Так и не дождался обещанных F-16 , Земля пухом ,чистого чистого солнечного неба тебе.
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09.02.2024 16:53 Відповісти
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10.02.2024 00:42 Відповісти
С.У.М.
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11.02.2024 18:41 Відповісти
 
 