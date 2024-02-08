Захищаючи Україну, загинув льотчик-штурмовик Владислав Риков. ФОТО

Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів, віддав своє життя за Україну.

Про смерть Владислава повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, передає Цензор.НЕТ.

"07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник - Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів - це був найкращий льотчик і командир, якого я знав", - написав він у фейсбуці.

Лазаренко розповів, що Риков "прикривав його спину" від початку повномасштабного вторгнення. Владислав підготував багато льотчиків.

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"Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!" - пообіцяв Лазаренко.