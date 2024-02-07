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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну загинув 20-річний морпіх Андрій Чергикало. ФОТО

Захищаючи Україну загинув 20-річний боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти Андрій Чергикало.

Про це у фейсбуці повідомила Олена Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Чергикало Андрій

"Це онук нашої консьєржки Галини. Андрій Вікторович Чергикало. Загинув в бою 30 січня під Херсоном від ворожого дрона. 28 лютого хлопцю мав виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.

Андрій служив морським піхотинцем в 35-тій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Чергикало Андрій

До 9-го класу навчався в Яготинській СЗОШ №3. Після цього пішов навчатись у Яготинське ЦПТО 11 на тракториста-машиніста. У вересні 2021 року підписав контракт та пішов служити у вище вказану частину.

Чергикало Андрій

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22-річний сержант Павло Шевчук, мужні дії якого відзначав Зеленський, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТОрепортаж

Чергикало Андрій

Автор: 

втрати (4398) 35 окрема бригада (64)


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Топ коментарі
+56
Ще дитина. Вічна пам'ять тобі Герою.
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07.02.2024 18:55
+28
Царство Небесне Воїну. Янгол, ще жити і жити. Віддав своє дорогоцінне життя заради нас всіх, щоб жили ми.
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07.02.2024 19:20
+19
Боже, які світлі діти гинуть! Така біль, що ми, старі, до такого допустили!
А падли хрипаті живуть і ніяка хвороба їх не бере - бо вони і там нікому нахєр не потрібні!
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07.02.2024 19:22
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Ще дитина. Вічна пам'ять тобі Герою.
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07.02.2024 18:55 Відповісти
Не дочекаєшся, тунгусе недорікуватий.
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07.02.2024 19:22 Відповісти
Царство Небесне Воїну. Янгол, ще жити і жити. Віддав своє дорогоцінне життя заради нас всіх, щоб жили ми.
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07.02.2024 19:20 Відповісти
Спи спокійно, козаче. Тобі дістаетьс, земний уклін, шана і пам'ять від українців. Ордени "За заслуги" дістануться кошевим, пікаловим та іже з ними.
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07.02.2024 19:22 Відповісти
Дурню Комарницький,на чужому горі хочеш заробити свої 30 срібняків,Іуда.?До чого тут як пікалов,так і кошовий і ти ,убоге.Дитина не за орден "За заслуги" захищала Україну,своїх рідних,та і тебе,недолуге.Дай людям пом*янути тільки його,і не згадувати нічиї прізвища.Земля тобі пухом,Андрію.Співчуття і повага до батьків і рідних,що виховали такого Героя.Слава Україні і її Синам!!!
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07.02.2024 22:09 Відповісти
Фальшивий українцю, я щось не те написав? Не повважав Героя? Чи може збрехав? Чому зебілам зеленим так не подобається вламсе лайно? І я буду в те лайно тикати постійно, тим паче, що кли одні гинуть у героїчній боротьбі, інші власне і гадять, нівелюючи подвиг.
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07.02.2024 23:34 Відповісти
Боже, які світлі діти гинуть! Така біль, що ми, старі, до такого допустили!
А падли хрипаті живуть і ніяка хвороба їх не бере - бо вони і там нікому нахєр не потрібні!
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07.02.2024 19:22 Відповісти
Який молодий хлопець загинув вічна память йому і все із за кримлівського виродка який марить імперськими амбіціями ,що б ти здох путін і всі хто тебе підтримує ,смерть рашиським окупантам.
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07.02.2024 19:24 Відповісти
Стефанчука на передову. Цей хряк може руками танки ворога перевертати. А він в раді блокує виступи делегатів опозиції. Зате за безуглу - горою, защІтнік. А кращі і світлі - на Нулі.
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07.02.2024 19:26 Відповісти
Ще б жити і жити. За нього будуть покарані 200 орків - Богу згори все видно..
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07.02.2024 19:27 Відповісти
С.У.М.
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07.02.2024 19:36 Відповісти
Дякую тобі ВОЇН СВІТЛА. Нізкий уклін.
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07.02.2024 19:42 Відповісти
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07.02.2024 19:50 Відповісти
Дякуємо, Козаче!!

Слава Україні! Стефанчук+зеленський+шмигаль з даниловим, глибоко зтурбовані, власною нікчемністю… та бездіяльністю, згідно Регламенту ВРУ та КМУ…!!
Пильнуймо Україну ! Пам'ятаймо ціну Свободи України!
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07.02.2024 19:50 Відповісти
Вічна пам'ять та Слава Герою ! Співчуття рідним.
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07.02.2024 20:09 Відповісти
Чи думали ті хто віддав свій голос у 19 р. Шо посилають своїх дітей на війну ніт ..просто прикольнулися , Прости їх, дитино милий ,прости нас Воїне !!! 🙏Герою Слава !!!
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07.02.2024 21:22 Відповісти
Цікаво, де ті всі 200+ коментаторів, що набігли у новину про закон Про мобілізацію? Альо, хлопець за вас загинув, поки ви різними способами на диванах видавали одну-єдину фразу "чому замість мене має служити інші"
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07.02.2024 21:24 Відповісти
Наша бригада з ними влітку на шахтарському напрямку наступала…
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07.02.2024 21:43 Відповісти
Слов не має одна лють. Хай згине кацапська нечисть що забирає наших янголів! Спи спокійно казачек що міг ти зробив, хай на небі тобі сурми славу грають. Тобі велика подяка. Слава Україні!
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07.02.2024 22:42 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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07.02.2024 23:29 Відповісти
 
 