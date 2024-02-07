Захищаючи Україну загинув 20-річний морпіх Андрій Чергикало. ФОТО
Захищаючи Україну загинув 20-річний боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти Андрій Чергикало.
Про це у фейсбуці повідомила Олена Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це онук нашої консьєржки Галини. Андрій Вікторович Чергикало. Загинув в бою 30 січня під Херсоном від ворожого дрона. 28 лютого хлопцю мав виповнитись 21 рік", - йдеться у дописі.
Андрій служив морським піхотинцем в 35-тій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
До 9-го класу навчався в Яготинській СЗОШ №3. Після цього пішов навчатись у Яготинське ЦПТО 11 на тракториста-машиніста. У вересні 2021 року підписав контракт та пішов служити у вище вказану частину.
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