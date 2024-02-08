Защищая Украину, погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков. ФОТО
Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов, отдал свою жизнь за Украину.
О смерти Владислава сообщил его побратим, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, передает Цензор.НЕТ.
"07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов - это был лучший летчик и командир из всех, кого я знал", - написал он в фейсбуке.
Лазаренко рассказал, что Рыков "прикрывал его спину" с начала полномасштабного вторжения. Владислав подготовил много летчиков.
"Влада мало кто знал, но его историю я расскажу впоследствии, потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!" – пообещал Лазаренко.
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Тут як в кавказькій полоненій. Або в ЗАГС, або до прокурора.
За Трампа русня. У них зв'язки, спецслужби, гроші.
Вони вже привели його до влади один раз. Зробили висновки, вдосконалили методику.
Так що, впевнений, він переможе.
Мені здається, що найтемніші - ще і не починались.
Вечно чистого неба тебе.
..а тим часом банда зелених засланців "копає" під Залужного та ЗСУ
І бетоном земля таким яничарам, як Опанасюк... Бо не українці вони, не дивлячись на прізвище!
Низький уклін Батькам! Вибачте…
Не звертайте увагу на теревені агентів зкацаплених «усьо пропало»…
Украіна переможе! Нам Бог допомагає! А Козаків, пам'ятаймо !
95 шобла наїдає рила, краде, регоче.....
Втрачаємо найкращих!
Втрачаємо найкращих ,нажаль, у битві з мордором.