Защищая Украину, погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков. ФОТО

Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов, отдал свою жизнь за Украину.

О смерти Владислава сообщил его побратим, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, передает Цензор.НЕТ.

"07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов - это был лучший летчик и командир из всех, кого я знал", - написал он в фейсбуке.

Лазаренко рассказал, что Рыков "прикрывал его спину" с начала полномасштабного вторжения. Владислав подготовил много летчиков.

"Влада мало кто знал, но его историю я расскажу впоследствии, потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!" – пообещал Лазаренко.