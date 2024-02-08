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Защищая Украину, погиб летчик-штурмовик Владислав Рыков. ФОТО

Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов, отдал свою жизнь за Украину.

О смерти Владислава сообщил его побратим, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко, передает Цензор.НЕТ.

"07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель - Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов - это был лучший летчик и командир из всех, кого я знал", - написал он в фейсбуке.

Лазаренко рассказал, что Рыков "прикрывал его спину" с начала полномасштабного вторжения. Владислав подготовил много летчиков.

"Влада мало кто знал, но его историю я расскажу впоследствии, потому что о таких людях нужно знать и помнить - он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!" – пообещал Лазаренко.

Владислав Риков та Ростислав Лазаренко

Владислав Риков та Ростислав Лазаренко
Владислав Рыков (слева) и Ростислав Лазаренко

Автор: 

смерть (9223) потери (4384) пилот (82)


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Топ комментарии
+53
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08.02.2024 12:21
+39
Біль і співчуття...
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08.02.2024 12:22
+31
Честь!
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08.02.2024 12:16
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Ті хто буде літати на F-16 знаходяться за межами України і проходять там навчання. Вважати інакше це демонструвати власну недолугість!!!
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08.02.2024 12:24 Ответить
то не недолугість, то просто лайно лізе через край, бо чогось розумного видавити не в змозі з себе, навіть під такою трагічною новиною...
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08.02.2024 13:20 Ответить
Так,я згоден,співчуттям тут і не пахне.Все менше й менше українців на сайті.Погигикати,покащати,які ми розумні...
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08.02.2024 13:56 Ответить
Будуть.шкода що хлопець не дожив до Ф-16.
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08.02.2024 12:24 Ответить
Літаки дадуть Нідерланди,бомби французи ну а Штати куди вони дінуться,все одно дадуть.
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08.02.2024 12:27 Ответить
швидше трамп дограється до в'язниці.
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08.02.2024 12:49 Ответить
Аби ж. Ні, він стане президентом.
Тут як в кавказькій полоненій. Або в ЗАГС, або до прокурора.
За Трампа русня. У них зв'язки, спецслужби, гроші.
Вони вже привели його до влади один раз. Зробили висновки, вдосконалили методику.
Так що, впевнений, він переможе.
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08.02.2024 12:55 Ответить
Найтемніший час - перед світанком.(Пауло Коельо)
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08.02.2024 13:00 Ответить
А ви впевнені, що саме зараз - найтемніший?
Мені здається, що найтемніші - ще і не починались.
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08.02.2024 13:01 Ответить
все пропало, клієнт уєзжаєт.... там на канапі думається добре?
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08.02.2024 12:33 Ответить
Якби планувалось що він повинен бути пілотом F-16, то він був би за межами України і проходив там навчання. Що за маячню вигадали якісь недолугі про американський літак стосовно людини що керувала Су і загинула захищаючи Україну?! Проблеми із розумом та логікою проявились?!
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08.02.2024 12:27 Ответить
Арестович.
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08.02.2024 12:22 Ответить
Він на СУ-25 літав...
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08.02.2024 12:23 Ответить
за омерику будуть воювати?
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08.02.2024 12:28 Ответить
Будуть. Запам'ятай. Запиши, щоб не забув.
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08.02.2024 12:33 Ответить
ой! щось з твоїм коментом сталось. Мабуть кацапською нестіраною фофудьєю звоняло та прийшлось його прибрати.
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08.02.2024 13:08 Ответить
ти головне - себе бережи, а то і тебе можуть заставити за америку воювати.
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08.02.2024 13:15 Ответить
йде до того, що тебе ТЦК може мобілізувати на війну у американське військо.
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08.02.2024 13:17 Ответить
що? вже загребли? От не повезло тобі! Тепер можеш загинути десь в Іраку ні за ослячий хвіст.
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08.02.2024 13:23 Ответить
ну ти ж там на іракських фронтах обережніше, бережись хезболи.
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08.02.2024 13:29 Ответить
А ти не сумнівайся. Може росповіси як готували наших артилеристів, танкістів, операторів ППО що воюють на західному озброєні щоб вони захищали "когось" замість захисту України?! ЩО ЗА МАЯЧНЯ?! Сьогодні що, вихідні у психлікарні???!!!
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08.02.2024 12:31 Ответить
Та нє, то ж провокатори! Не переймайся - їх тут дохєра і ще трошки.
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08.02.2024 12:50 Ответить
Щирі співчуття рідним і всім українцям. А кацапським віродкам смерті.
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08.02.2024 12:26 Ответить
Ти вважаєш, шо Ф-16 не будуть збивати?
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08.02.2024 13:43 Ответить
спеціалісти вважають що виходити проти кацапських сушок на міг-29 це як виходити проти кулеметника з пістолетом.
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08.02.2024 13:46 Ответить
Повітряні бої вже давно не відбуваються. Наших збивають або ППО, або ті-ж СУ-35 за 150 км. Я б не назвав це боєм. Це відстріл.
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08.02.2024 16:05 Ответить
і що я не так написав?
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08.02.2024 16:07 Ответить
Честь!
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08.02.2024 12:16 Ответить
Боже! Який же гарний!!! Біль!!
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08.02.2024 12:20 Ответить
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08.02.2024 12:21 Ответить
Біль і співчуття...
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08.02.2024 12:22 Ответить
Сбили, значит, нашего...
Вечно чистого неба тебе.
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08.02.2024 12:24 Ответить
сум і лють...
..а тим часом банда зелених засланців "копає" під Залужного та ЗСУ
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08.02.2024 12:25 Ответить
Ми втрачаємо найкращіх. рашка утилізує біосміття.
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08.02.2024 12:26 Ответить
Разве американцы тоже гибнут?
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09.02.2024 14:59 Ответить
До чого ваш висер про США? Ми воюємо на території США ? Як би це була тереторія США, то така країна як ********* ,перестала би існувати ще два роки назад. Ми на своїй землі, на яку прилізло руське біосміття ,яке самі кацапи навіть за людей не рахують.
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09.02.2024 18:05 Ответить
вiн сказав, що його спiввiтчизники гинуть, як iнакше можна трактувати його вислiв?
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10.02.2024 17:30 Ответить
Точно так же, как твой немецкий флаг сменился на белорусский.
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15.02.2024 07:47 Ответить
Точно как твоя мова на русскую речь?
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16.02.2024 08:21 Ответить
Слава і пам'ять на віки, справжній козак і УКРАЇНЕЦЬ - Владислав Риков!
І бетоном земля таким яничарам, як Опанасюк... Бо не українці вони, не дивлячись на прізвище!
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08.02.2024 12:27 Ответить
Це сум і біль...Це еліта нашої нації яку нищить кремлівський уй...бок!
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08.02.2024 12:30 Ответить
велика втрата, дуже співчуваю рідним та близьким...
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08.02.2024 12:30 Ответить
Дякуємо тобі Козаче!!
Низький уклін Батькам! Вибачте…
Не звертайте увагу на теревені агентів зкацаплених «усьо пропало»…
Украіна переможе! Нам Бог допомагає! А Козаків, пам'ятаймо !
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08.02.2024 12:36 Ответить
Красиві, молоді, мужні хлопці гинуть....
95 шобла наїдає рила, краде, регоче.....
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08.02.2024 12:38 Ответить
Орденоносцы кошевой с пикаловым. ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!
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08.02.2024 12:40 Ответить
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08.02.2024 13:33 Ответить
Сум
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08.02.2024 13:47 Ответить
Человек рисковал жизнью летая на совковом говноведре...
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08.02.2024 14:29 Ответить
Вічна пам'ять!
Втрачаємо найкращих!
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08.02.2024 14:42 Ответить
Дуже жаль гинуть найкращі ,а всяке бидло "уставшее от войни"продовжує бикувати.
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08.02.2024 14:50 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою України.
Втрачаємо найкращих ,нажаль, у битві з мордором.
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08.02.2024 15:47 Ответить
Пілоти це еліта ЗСУ, їх не так вже багато і кожна втрата це наша біль
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08.02.2024 16:22 Ответить
Я слушала вчера как взлетали, целый день. Значит кто-то не вернулся. В какие страшные времена мы живем. Такие мальчики красавцы, элита, золото.
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08.02.2024 17:05 Ответить
Так и не дождался обещанных F-16 , Земля пухом ,чистого чистого солнечного неба тебе.
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09.02.2024 16:53 Ответить
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10.02.2024 00:42 Ответить
С.У.М.
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11.02.2024 18:41 Ответить
 
 