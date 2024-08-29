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Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" и сертификаты на квартиры. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил 16 орденов "Золотая Звезда" и 22 сертификата на квартиры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленський вручив нагороди сім’ям Героїв України

Президент вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшего государственного звания удостоены:

  • Солдат Виктор Кучук
  • Сержант Леонид Янголь
  • Старший сержант Юрий Сикиринский
  • Старший сержант Александр Колодяжный
  • Солдат Павел Думанский
  • Полковник Сергей Ли
  • Старший матрос Павел Малофеенко
  • Младший сержант Сергей Яриш
  • Старший солдат Илья Долматов
  • Капитан Эдуард Шаран
  • Штаб-сержант Николай Бомко
  • Лейтенант Сергей Гриценко
  • Майор Анатолий Лоюк
  • Майор Игорь Пугач
  • Капитан Денис Шевченко
  • Капитан Сергей Кириленко

Зеленський зустрівся з рідними Героїв України
Зеленський зустрівся з рідними Героїв України

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Зеленський зустрівся з рідними Героїв України
Зеленський зустрівся з рідними Героїв України
Зеленський зустрівся з рідними Героїв України
Зеленський зустрівся з рідними Героїв України

Президент также вручил сертификаты на квартиры семьям 22 погибших Героев Украины. Документы на жилье получили родственники 18 военных ВСУ, трех нацгвардейцев и одного пограничника.

зеленський та рідні загиблих Героїв України
зеленський та рідні загиблих Героїв України
зеленський та рідні загиблих Героїв України

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зеленський та рідні загиблих Героїв України

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20362) награда (1798)


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Хорошие квартиры для родных погибших Героев конечно нужны.
Но хотелось бы уточнить, кто там застройщик и во сколько они обошлись бюджету.
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29.08.2024 17:58 Ответить
Тож Зеленський за власний кошт квартири придбав, не знали?
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29.08.2024 18:06 Ответить
 
 