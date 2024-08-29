Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" и сертификаты на квартиры. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил 16 орденов "Золотая Звезда" и 22 сертификата на квартиры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Президент вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшего государственного звания удостоены:
- Солдат Виктор Кучук
- Сержант Леонид Янголь
- Старший сержант Юрий Сикиринский
- Старший сержант Александр Колодяжный
- Солдат Павел Думанский
- Полковник Сергей Ли
- Старший матрос Павел Малофеенко
- Младший сержант Сергей Яриш
- Старший солдат Илья Долматов
- Капитан Эдуард Шаран
- Штаб-сержант Николай Бомко
- Лейтенант Сергей Гриценко
- Майор Анатолий Лоюк
- Майор Игорь Пугач
- Капитан Денис Шевченко
- Капитан Сергей Кириленко
Президент также вручил сертификаты на квартиры семьям 22 погибших Героев Украины. Документы на жилье получили родственники 18 военных ВСУ, трех нацгвардейцев и одного пограничника.
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Но хотелось бы уточнить, кто там застройщик и во сколько они обошлись бюджету.