Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" и сертификаты на квартиры. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил 16 орденов "Золотая Звезда" и 22 сертификата на квартиры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины. Высшего государственного звания удостоены:

Солдат Виктор Кучук

Сержант Леонид Янголь

Старший сержант Юрий Сикиринский

Старший сержант Александр Колодяжный

Солдат Павел Думанский

Полковник Сергей Ли

Старший матрос Павел Малофеенко

Младший сержант Сергей Яриш

Старший солдат Илья Долматов

Капитан Эдуард Шаран

Штаб-сержант Николай Бомко

Лейтенант Сергей Гриценко

Майор Анатолий Лоюк

Майор Игорь Пугач

Капитан Денис Шевченко

Капитан Сергей Кириленко





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Президент также вручил сертификаты на квартиры семьям 22 погибших Героев Украины. Документы на жилье получили родственники 18 военных ВСУ, трех нацгвардейцев и одного пограничника.







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