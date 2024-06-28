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Новости Война
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Зеленский присвоил звание Герой Украины 17 воинам, 14 из них посмертно

герой,україни

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" 17 воинам, 14 из них посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Звание Герой Украины присвоено:

  • капитану Шевченко Денису (посмертно)
  • старшему солдату Ивану Черному
  • майору Игорю Пугачу (посмертно)
  • солдату Игорю Прокопюку (посмертно)
  • старшему лейтенанту Виталию Нестеренко (посмертно)
  • майору Анатолию Лоюку (посмертно)
  • старшине 2 статьи Александру Козировскому
  • старшему сержанту Николаю Козаку
  • капитану Сергею Кириленко (посмертно)
  • солдату Сергею Иванову (посмертно)
  • полковнику Андрею Ефросиненко (посмертно)
  • лейтенанту Сергею Гриценко (посмертно)
  • капитану Ивану Гончаренко (посмертно)
  • старшему солдату Андрею Вовку (посмертно)
  • главному сержанту Роману Бубенко (посмертно)
  • лейтенанту Александру Боршуляку (посмертно)
  • штаб-сержанту Николаю Бомку (посмертно).

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Автор: 

Герой Украины (464) Зеленский Владимир (20742) награда (1814)


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Сереж живих мабуть Каклета і Безумна
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28.06.2024 22:25 Ответить
Зміст новини хоча б прочитай, а не тільки назву. Там відповідь на твій висер (я не про покидьків типу каклєти чи безумної, а про реальних воїнів, що отримали відзнаку Героїв).
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28.06.2024 23:08 Ответить
Героям вічна пам'ять.
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28.06.2024 22:29 Ответить
 
 