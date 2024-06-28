Зеленский присвоил звание Герой Украины 17 воинам, 14 из них посмертно
Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" 17 воинам, 14 из них посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Звание Герой Украины присвоено:
- капитану Шевченко Денису (посмертно)
- старшему солдату Ивану Черному
- майору Игорю Пугачу (посмертно)
- солдату Игорю Прокопюку (посмертно)
- старшему лейтенанту Виталию Нестеренко (посмертно)
- майору Анатолию Лоюку (посмертно)
- старшине 2 статьи Александру Козировскому
- старшему сержанту Николаю Козаку
- капитану Сергею Кириленко (посмертно)
- солдату Сергею Иванову (посмертно)
- полковнику Андрею Ефросиненко (посмертно)
- лейтенанту Сергею Гриценко (посмертно)
- капитану Ивану Гончаренко (посмертно)
- старшему солдату Андрею Вовку (посмертно)
- главному сержанту Роману Бубенко (посмертно)
- лейтенанту Александру Боршуляку (посмертно)
- штаб-сержанту Николаю Бомку (посмертно).
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Vasiliy SINITSA
показать весь комментарий28.06.2024 22:25 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Alex O #513819
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Storm UA
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