Зеленский присвоил звание Герой Украины 17 воинам, 14 из них посмертно

Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" 17 воинам, 14 из них посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Звание Герой Украины присвоено:

капитану Шевченко Денису (посмертно)

старшему солдату Ивану Черному

майору Игорю Пугачу (посмертно)

солдату Игорю Прокопюку (посмертно)

старшему лейтенанту Виталию Нестеренко (посмертно)

майору Анатолию Лоюку (посмертно)

старшине 2 статьи Александру Козировскому

старшему сержанту Николаю Козаку

капитану Сергею Кириленко (посмертно)

солдату Сергею Иванову (посмертно)

полковнику Андрею Ефросиненко (посмертно)

лейтенанту Сергею Гриценко (посмертно)

капитану Ивану Гончаренко (посмертно)

старшему солдату Андрею Вовку (посмертно)

главному сержанту Роману Бубенко (посмертно)

лейтенанту Александру Боршуляку (посмертно)

штаб-сержанту Николаю Бомку (посмертно).

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