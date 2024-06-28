Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно
Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 17 воїнам, 14 з них посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Звання Герой України присвоєно:
- капітану Шевченку Денису (посмертно)
- старшому солдату Івану Чорному
- майору Ігорю Пугачу (посмертно)
- солдату Ігорю Прокопюку (посмертно)
- старшому лейтенанту Віталію Нестеренку (посмертно)
- майору Анатолію Лоюку (посмертно)
- старшині 2 статті Олександру Козіровському
- старшому сержанту Миколі Козаку
- капітану Сергію Кириленко (посмертно)
- солдату Сергію Іванову (посмертно)
- полковнику Андрію Єфросиненку (посмертно)
- лейтенанту Сергію Гриценку (посмертно)
- капітану Івану Гончаренку (посмертно)
- старшому солдату Андрію Вовку (посмертно)
- головному сержанту Роману Бубенку (посмертно)
- лейтенанту Олександру Боршуляку (посмертно)
- штаб-сержанту Миколі Бомку (посмертно)
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Vasiliy SINITSA
показати весь коментар28.06.2024 22:25 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Alex O #513819
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Storm UA
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