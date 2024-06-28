Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 17 воїнам, 14 з них посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Звання Герой України присвоєно:

капітану Шевченку Денису (посмертно)

старшому солдату Івану Чорному

Івану Чорному майору Ігорю Пугачу (посмертно)

Ігорю Пугачу солдату Ігорю Прокопюку (посмертно)

Ігорю Прокопюку старшому лейтенанту Віталію Нестеренку (посмертно)

Віталію Нестеренку майору Анатолію Лоюку (посмертно)

Анатолію Лоюку старшині 2 статті Олександру Козіровському

Олександру Козіровському старшому сержанту Миколі Козаку

Миколі Козаку капітану Сергію Кириленко (посмертно)

Сергію Кириленко солдату Сергію Іванову (посмертно)

Сергію Іванову полковнику Андрію Єфросиненку (посмертно)

Андрію Єфросиненку лейтенанту Сергію Гриценку (посмертно)

Сергію Гриценку капітану Івану Гончаренку (посмертно)

Івану Гончаренку старшому солдату Андрію Вовку (посмертно)

Андрію Вовку головному сержанту Роману Бубенку (посмертно)

Роману Бубенку лейтенанту Олександру Боршуляку (посмертно)

Олександру Боршуляку штаб-сержанту Миколі Бомку (посмертно)

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