УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10127 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 452 3

Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно

герой,україни

Президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" 17 воїнам, 14 з них посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Звання Герой України присвоєно:

  • капітану Шевченку Денису (посмертно)
  • старшому солдату Івану Чорному
  • майору Ігорю Пугачу (посмертно)
  • солдату Ігорю Прокопюку (посмертно)
  • старшому лейтенанту Віталію Нестеренку (посмертно)
  • майору Анатолію Лоюку (посмертно)
  • старшині 2 статті Олександру Козіровському
  • старшому сержанту Миколі Козаку
  • капітану Сергію Кириленко (посмертно)
  • солдату Сергію Іванову (посмертно)
  • полковнику Андрію Єфросиненку (посмертно)
  • лейтенанту Сергію Гриценку (посмертно)
  • капітану Івану Гончаренку (посмертно)
  • старшому солдату Андрію Вовку (посмертно)
  • головному сержанту Роману Бубенку (посмертно)
  • лейтенанту Олександру Боршуляку (посмертно)
  • штаб-сержанту Миколі Бомку (посмертно)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой України (321) Зеленський Володимир (24213) нагорода (1272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сереж живих мабуть Каклета і Безумна
показати весь коментар
28.06.2024 22:25 Відповісти
Зміст новини хоча б прочитай, а не тільки назву. Там відповідь на твій висер (я не про покидьків типу каклєти чи безумної, а про реальних воїнів, що отримали відзнаку Героїв).
показати весь коментар
28.06.2024 23:08 Відповісти
Героям вічна пам'ять.
показати весь коментар
28.06.2024 22:29 Відповісти
 
 