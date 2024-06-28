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Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції. ФОТОрепортаж

У День Конституції України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і представникам інших професій, які захищають та зміцнюють українську державність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня Конституції

"Сьогодні ми відзначаємо День Конституції – одного з тих елементів, які роблять державність справжньою. І це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, вірою в Україну та своєю сміливістю забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються сильними, дієвими, залишаються нашими – українськими", – сказав Зеленський.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня Конституції

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв ордени "Золота Зірка". Звання Героя України посмертно удостоєні:

  • Молодший сержант Володимир Карачун
  • Старший солдат Віталій Добровольський
  • Старший солдат Василь Косовський

Родини загиблих Героїв України отримали нагороди
Родини загиблих Героїв України отримали нагороди

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України та нагородив воїнів відзнаками "Хрест бойових заслуг". ФОТОрепортаж

П’ятеро воїнів відзначені "Хрестом бойових заслуг":

  • Полковник Олексій Майстренко
  • Підполковник Дмитро Смалько
  • Старший сержант Дмитро Волков
  • Підполковник Антон Задорожний
  • Головний сержант Кирило Чумаченко

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" І та ІІ ступенів та орденом Данила Галицького.

Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції

Також читайте: Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня


Нагородження з нагоди Дня Конституції

Крім того, з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзначив почесними званнями медиків, освітян, енергетиків, журналістів, волонтерів, митців, науковців, спортсменів, будівельників і юристів.

Зеленський вручив нагороди до Дня Конституції
Зеленський вручив нагороди до Дня Конституції
Зеленський вручив нагороди до Дня Конституції

Також читайте: Сирський закликав усіх громадян вступати до лав Сил оборони: Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов’язки

Автор: 

Герой України (321) Зеленський Володимир (24213) нагорода (1276) День Конституції (76)


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28.06.2024 20:33 Відповісти
Там даже и Зеленскому дали "награды"... Шефроны и значки.

Видео: https://x.com/i/status/1806730792196030957
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28.06.2024 20:38 Відповісти
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28.06.2024 20:41 Відповісти
може з днем паузи?
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28.06.2024 20:59 Відповісти
До якого дня? До тої книжечки яку почав плюндрувати з першого дня царювання, а тепер взагалі поставив на паузу? В нього десь є межа цинізму???
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28.06.2024 21:16 Відповісти
Фарисей-Іуда
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28.06.2024 21:31 Відповісти
який цинізм.. Цікаво, а людям в голову нічого не приходить тим, що отримують ??? важаючи на кількість протаранень державного кордону, тепер ідея поповнити котрийсь із закордонних «батальйонів» ризикує стати національною ідею цілого покоління.. Виїхати стає життєвим завданням загнаних у тупик і замкнених на колодку. Конституція на паузі разом з правами та свободами щось не вельми заходить більшості громадян.
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28.06.2024 21:33 Відповісти
Цей ушльопок, кожен день, конституцією витирає сраку.
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28.06.2024 21:44 Відповісти
 
 