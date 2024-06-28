Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції. ФОТОрепортаж

У День Конституції України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і представникам інших професій, які захищають та зміцнюють українську державність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Сьогодні ми відзначаємо День Конституції – одного з тих елементів, які роблять державність справжньою. І це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, вірою в Україну та своєю сміливістю забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються сильними, дієвими, залишаються нашими – українськими", – сказав Зеленський.

Глава держави вручив рідним загиблих Героїв ордени "Золота Зірка". Звання Героя України посмертно удостоєні:

Молодший сержант Володимир Карачун

Старший солдат Віталій Добровольський

Старший солдат Василь Косовський





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П’ятеро воїнів відзначені "Хрестом бойових заслуг":

Полковник Олексій Майстренко

Підполковник Дмитро Смалько

Старший сержант Дмитро Волков

Підполковник Антон Задорожний

Головний сержант Кирило Чумаченко

Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" І та ІІ ступенів та орденом Данила Галицького.













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Крім того, з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзначив почесними званнями медиків, освітян, енергетиків, журналістів, волонтерів, митців, науковців, спортсменів, будівельників і юристів.











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