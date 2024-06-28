Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Конституції. ФОТОрепортаж
У День Конституції України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і представникам інших професій, які захищають та зміцнюють українську державність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Сьогодні ми відзначаємо День Конституції – одного з тих елементів, які роблять державність справжньою. І це також день тих людей, які своєю відданістю Україні, вірою в Україну та своєю сміливістю забезпечують те, що всі елементи нашої конституційної державності залишаються сильними, дієвими, залишаються нашими – українськими", – сказав Зеленський.
Глава держави вручив рідним загиблих Героїв ордени "Золота Зірка". Звання Героя України посмертно удостоєні:
- Молодший сержант Володимир Карачун
- Старший солдат Віталій Добровольський
- Старший солдат Василь Косовський
П’ятеро воїнів відзначені "Хрестом бойових заслуг":
- Полковник Олексій Майстренко
- Підполковник Дмитро Смалько
- Старший сержант Дмитро Волков
- Підполковник Антон Задорожний
- Головний сержант Кирило Чумаченко
Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" І та ІІ ступенів та орденом Данила Галицького.
Крім того, з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзначив почесними званнями медиків, освітян, енергетиків, журналістів, волонтерів, митців, науковців, спортсменів, будівельників і юристів.
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