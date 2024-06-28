Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Відповідний указ оприлюднений на сайті очільника держави, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 28 червня, з нагоди Дня Конституції глава держави відзначив державними нагородами українських захисників та представників різних професій. Серед них, зокрема, парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух (Чека).

В указі зазначається, що нагороду присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку.

Про Ірину Цибух

29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух з позивним Чека. Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.

До повномасштабного вторгнення РФ вона працювала менеджеркою Департаменту регіонального мовлення Суспільного.

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