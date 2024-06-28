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Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Цибух

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив парамедикиню "Госпітальєрів" Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Відповідний указ оприлюднений на сайті очільника держави, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 28 червня, з нагоди Дня Конституції глава держави відзначив державними нагородами українських захисників та представників різних професій. Серед них, зокрема, парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух (Чека).

В указі зазначається, що нагороду присвоєно за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку.

Про Ірину Цибух

29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна парамедикиня Ірина Цибух з позивним Чека. Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.

До повномасштабного вторгнення РФ вона працювала менеджеркою Департаменту регіонального мовлення Суспільного.

Читайте також: Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) нагорода (1272) День Конституції (76) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+6
Дівчинка, власним життям ЗАХИСТИЛА УКРАЇНУ!
А за що, оту верещучку, відзначили!
«Награды[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]

Награждена Благодарностью и Почётной грамотой Кабинета Министров Украины, орденом св. Варвары, орденом св. Почаевской Божьей Матери и орденом св. Николая Чудотворца.

Указом президента Украины № 1093/2011 от 1 декабря 2011 года награждена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB юбилейной медалью «20 лет независимости Украины» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-22 [22] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» ІІІ степени (23 августа 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23]) Вікіпедія
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28.06.2024 20:42
+2
Могли б і Героя України дати за все, що вона зробила для України ціною власного життя. В свій час Сивочолий мародер для свого батька вицарапав звання "Герой України" при сумнівних його заслугах. А так дали орден, щоб відчепилися.
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28.06.2024 22:52
+1
уїбан не лізь до Героїв !
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28.06.2024 22:17
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Правила форума Рада форумчан
Дівчинка, власним життям ЗАХИСТИЛА УКРАЇНУ!
А за що, оту верещучку, відзначили!
«Награды[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]

Награждена Благодарностью и Почётной грамотой Кабинета Министров Украины, орденом св. Варвары, орденом св. Почаевской Божьей Матери и орденом св. Николая Чудотворца.

Указом президента Украины № 1093/2011 от 1 декабря 2011 года награждена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB юбилейной медалью «20 лет независимости Украины» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-22 [22] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» ІІІ степени (23 августа 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23]) Вікіпедія
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28.06.2024 20:42 Відповісти
уїбан не лізь до Героїв !
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28.06.2024 22:17 Відповісти
Згоден. Вже не перший рік говорю. Не «сцарь» (Кучма, Порох, Зеля... нагородив), а вручив нагороду від імені народу України.
Коли ми це низькопоклонство вже з з себе витравимо?
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28.06.2024 22:35 Відповісти
нагородив теж.... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» III степени (2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41 [ .

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29.06.2024 00:39 Відповісти
Цілком згоден з Вашою думкою, але, будь ласка, на бідосіка серіть на інший гілці.
Майте повагу до Героя
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29.06.2024 09:29 Відповісти
Могли б і Героя України дати за все, що вона зробила для України ціною власного життя. В свій час Сивочолий мародер для свого батька вицарапав звання "Герой України" при сумнівних його заслугах. А так дали орден, щоб відчепилися.
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28.06.2024 22:52 Відповісти
у ЗЄлі Героїня заслужила тільки ту ж нагороду що й ці два ує.. на

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29.06.2024 00:43 Відповісти
 
 