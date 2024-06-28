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Зеленский посмертно наградил парамедика Ирину Цыбух орденом "За мужество" ІІІ степени

Цибух

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил парамедика "Госпитальеров" Ирину Цыбух орденом "За мужество" III степени.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В пятницу, 28 июня, по случаю Дня Конституции глава государства отметил государственными наградами украинских защитников и представителей разных профессий. Среди них, в частности, парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух (Чека).

В указе отмечается, что награда присвоена за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга.

Об Ирине Цыбух

29 мая 2024 года, во время ротации на Харьковском направлении погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным Чека. Она была боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.

С 2015 года Ирина ездила в Донецкую область как военный парамедик.

До полномасштабного вторжения РФ она работала менеджером Департамента регионального вещания Суспільного.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) награда (1814) День Конституции (90) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+6
Дівчинка, власним життям ЗАХИСТИЛА УКРАЇНУ!
А за що, оту верещучку, відзначили!
«Награды[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]

Награждена Благодарностью и Почётной грамотой Кабинета Министров Украины, орденом св. Варвары, орденом св. Почаевской Божьей Матери и орденом св. Николая Чудотворца.

Указом президента Украины № 1093/2011 от 1 декабря 2011 года награждена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB юбилейной медалью «20 лет независимости Украины» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-22 [22] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» ІІІ степени (23 августа 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23]) Вікіпедія
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28.06.2024 20:42
+2
Могли б і Героя України дати за все, що вона зробила для України ціною власного життя. В свій час Сивочолий мародер для свого батька вицарапав звання "Герой України" при сумнівних його заслугах. А так дали орден, щоб відчепилися.
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28.06.2024 22:52
+1
уїбан не лізь до Героїв !
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28.06.2024 22:17
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Правила форума Совет форумчан
Дівчинка, власним життям ЗАХИСТИЛА УКРАЇНУ!
А за що, оту верещучку, відзначили!
«Награды[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]

Награждена Благодарностью и Почётной грамотой Кабинета Министров Украины, орденом св. Варвары, орденом св. Почаевской Божьей Матери и орденом св. Николая Чудотворца.

Указом президента Украины № 1093/2011 от 1 декабря 2011 года награждена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB юбилейной медалью «20 лет независимости Украины» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-22 [22] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» ІІІ степени (23 августа 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23 [23]) Вікіпедія
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28.06.2024 20:42 Ответить
уїбан не лізь до Героїв !
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28.06.2024 22:17 Ответить
Згоден. Вже не перший рік говорю. Не «сцарь» (Кучма, Порох, Зеля... нагородив), а вручив нагороду від імені народу України.
Коли ми це низькопоклонство вже з з себе витравимо?
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28.06.2024 22:35 Ответить
нагородив теж.... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» III степени (2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41 [ .

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29.06.2024 00:39 Ответить
Цілком згоден з Вашою думкою, але, будь ласка, на бідосіка серіть на інший гілці.
Майте повагу до Героя
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29.06.2024 09:29 Ответить
Могли б і Героя України дати за все, що вона зробила для України ціною власного життя. В свій час Сивочолий мародер для свого батька вицарапав звання "Герой України" при сумнівних його заслугах. А так дали орден, щоб відчепилися.
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28.06.2024 22:52 Ответить
у ЗЄлі Героїня заслужила тільки ту ж нагороду що й ці два ує.. на

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29.06.2024 00:43 Ответить
 
 