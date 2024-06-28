Зеленский посмертно наградил парамедика Ирину Цыбух орденом "За мужество" ІІІ степени
Президент Владимир Зеленский посмертно наградил парамедика "Госпитальеров" Ирину Цыбух орденом "За мужество" III степени.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
В пятницу, 28 июня, по случаю Дня Конституции глава государства отметил государственными наградами украинских защитников и представителей разных профессий. Среди них, в частности, парамедик "Госпитальеров" Ирина Цыбух (Чека).
В указе отмечается, что награда присвоена за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессионального долга.
Об Ирине Цыбух
29 мая 2024 года, во время ротации на Харьковском направлении погибла 25-летняя парамедик Ирина Цыбух с позывным Чека. Она была боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.
С 2015 года Ирина ездила в Донецкую область как военный парамедик.
До полномасштабного вторжения РФ она работала менеджером Департамента регионального вещания Суспільного.
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А за що, оту верещучку, відзначили!
«Награды[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit§ion=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit§ion=4&editintro=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:Editnotice/%D0%9D%D1%8B%D0%BD%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5 править код ]
Награждена Благодарностью и Почётной грамотой Кабинета Министров Украины, орденом св. Варвары, орденом св. Почаевской Божьей Матери и орденом св. Николая Чудотворца.
Указом президента Украины № 1093/2011 от 1 декабря 2011 года награждена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB20_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%C2%BB юбилейной медалью «20 лет независимости Украины» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-22 [22] .
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Коли ми це низькопоклонство вже з з себе витравимо?
Майте повагу до Героя