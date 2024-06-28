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Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Конституции. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Конституции Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным и представителям других профессий, которые защищают и укрепляют украинскую государственность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня Конституції

"Сегодня мы отмечаем День Конституции - одного из тех элементов, которые делают государственность настоящей. И это также день тех людей, которые своей преданностью Украине, верой в Украину и своей смелостью обеспечивают то, что все элементы нашей конституционной государственности остаются сильными, действенными, остаются нашими - украинскими", - сказал Зеленский.

Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня Конституції

Глава государства вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда". Звания Героя Украины посмертно удостоены:

  • младший сержант Владимир Карачун;
  • старший солдат Виталий Добровольский;
  • Старший солдат Василий Косовский.

Родини загиблих Героїв України отримали нагороди
Родини загиблих Героїв України отримали нагороди

Пятеро воинов отмечены "Крестом боевых заслуг":

  • полковник Алексей Майстренко;
  • подполковник Дмитрий Смалько;
  • старший сержант Дмитрий Волков;
  • подполковник Антон Задорожный;
  • главный сержант Кирилл Чумаченко.

Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" I и II степеней и орденом Даниила Галицкого.

Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції
Нагородження з нагоди Дня Конституції

Кроме того, по случаю Дня Конституции Владимир Зеленский вручил государственные награды и отметил почетными званиями медиков, педагогов, энергетиков, журналистов, волонтеров, художников, ученых, спортсменов, строителей и юристов.

Зеленський вручив нагороди до Дня Конституції
Зеленський вручив нагороди до Дня Конституції
Зеленський вручив нагороди до Дня Конституції

Автор: 

Герой Украины (464) Зеленский Владимир (20742) награда (1814) День Конституции (90)


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28.06.2024 20:33 Ответить
Там даже и Зеленскому дали "награды"... Шефроны и значки.

Видео: https://x.com/i/status/1806730792196030957
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28.06.2024 20:38 Ответить
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28.06.2024 20:41 Ответить
може з днем паузи?
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28.06.2024 20:59 Ответить
До якого дня? До тої книжечки яку почав плюндрувати з першого дня царювання, а тепер взагалі поставив на паузу? В нього десь є межа цинізму???
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28.06.2024 21:16 Ответить
Фарисей-Іуда
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28.06.2024 21:31 Ответить
який цинізм.. Цікаво, а людям в голову нічого не приходить тим, що отримують ??? важаючи на кількість протаранень державного кордону, тепер ідея поповнити котрийсь із закордонних «батальйонів» ризикує стати національною ідею цілого покоління.. Виїхати стає життєвим завданням загнаних у тупик і замкнених на колодку. Конституція на паузі разом з правами та свободами щось не вельми заходить більшості громадян.
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28.06.2024 21:33 Ответить
Цей ушльопок, кожен день, конституцією витирає сраку.
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28.06.2024 21:44 Ответить
 
 