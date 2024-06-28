Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Конституции. ФОТОРЕПОРТАЖ

В День Конституции Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военным и представителям других профессий, которые защищают и укрепляют украинскую государственность.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня мы отмечаем День Конституции - одного из тех элементов, которые делают государственность настоящей. И это также день тех людей, которые своей преданностью Украине, верой в Украину и своей смелостью обеспечивают то, что все элементы нашей конституционной государственности остаются сильными, действенными, остаются нашими - украинскими", - сказал Зеленский.

Глава государства вручил родным погибших Героев ордена "Золотая Звезда". Звания Героя Украины посмертно удостоены:

младший сержант Владимир Карачун;

старший солдат Виталий Добровольский;

Старший солдат Василий Косовский.





Пятеро воинов отмечены "Крестом боевых заслуг":

полковник Алексей Майстренко;

подполковник Дмитрий Смалько;

старший сержант Дмитрий Волков;

подполковник Антон Задорожный;

главный сержант Кирилл Чумаченко.

Президент также отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, "За мужество" I и II степеней и орденом Даниила Галицкого.















Кроме того, по случаю Дня Конституции Владимир Зеленский вручил государственные награды и отметил почетными званиями медиков, педагогов, энергетиков, журналистов, волонтеров, художников, ученых, спортсменов, строителей и юристов.









