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Сирський закликав усіх громадян вступати до лав Сил оборони: Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов’язки

Сирський закликав всіх вступати до ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День Конституції закликав всіх громадян вступати до лав Сил оборони.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, він привітав громадян та насамперед захисників і захисниць із Днем Конституції.

"Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу. Українці - волелюбний народ. Мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права!

Втім, варто пам’ятати, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки!" - наголосив головнокомандувач.

Читайте: Після української перемоги у війні деякі положення Конституції треба переглянути, - Стефанчук

Сирський нагадав, що стаття 65 Конституції України встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

"Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!" - підсумував він.

Дивіться: Зеленський привітав громадян із Днем Конституції: Мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. ВIДЕО

Автор: 

День Конституції (76) Сирський Олександр (637)


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Топ коментарі
+52
Прав і свобод вже немає! Є тільки обов"язки! Це показує те,як відловлюють людей на вулицях!
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28.06.2024 10:14
+52
Конституцію повинні виконувати всі, а не лише пересічні громадяни.
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28.06.2024 10:15
+44
Права і свободи - на депутатів ,мінстрів та інших чиновників , а обов'язки на простих роботяг та офісний планктон
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28.06.2024 10:15
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Для "знатока" Конституции Украины- Сырского:

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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28.06.2024 11:45 Відповісти
як тільки на фронт попадуть діти міністрів, депутатів, чиновників та мажорів - питання зборів для бригад на авто зникнуть і армія буде всім забезпечена!
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28.06.2024 11:48 Відповісти
А генерали мають відповідати за життя тих хто йде виконувати свої обов'язки? Де ті кого підготували в 2023 році ? Все зтерлись генералами підарасами?
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28.06.2024 11:49 Відповісти
А, в Конституція України, щось написано за Совкових Командирів? За м'ясні штурми? За "бусифікацію"? за "ВЛК за 5 хвилин"? Якщо ні, які тоді претензії до простих громадян? На початку черги військкоматів стояли майже кілометрів, хто винуватий що їх зараз не має?
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28.06.2024 11:53 Відповісти
Почніть з ОП, чому вони не хочуть виконати свій конституційний обов'язок і показати приклад іншим? Якщо закрити цю шарашку, то в державі стане тільки краще, менше будуть красти. Так само представників інших державних інституцій треба мобілізувати, щоб пересічні громадяни відчули, що є якась справедливість. Наша влада - суцільні ухилянти, які хочуть чужими руками загрібати жар.
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28.06.2024 11:58 Відповісти
ще пару таких публічних закликів і Сирського чекатиме доля попередника
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28.06.2024 12:00 Відповісти
Про які права воно говорить, у мене були тільки обов'язки.
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28.06.2024 12:06 Відповісти
Так если забили болт на права и свободы-значит и обязанностей нет!Какие вопросы-претензии?!
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28.06.2024 12:15 Відповісти
№22/227652-еп
Захистити під час воєнного стану законні права і життя людей з інвалідністю та тяжко хворих громадян, які потребують догляду (постійного догляду), шляхом приведення Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024р., у відповідність із чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
https://petition.president.gov.ua/petition/227652
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28.06.2024 12:22 Відповісти
Кохання, це обидві сторони щирі та відданні одне одному, а коли одна з сторін завжди отримує більше і без обов'язків це схоже на згвалтування...
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28.06.2024 12:42 Відповісти
бачили очі що наречений гвалтівник?!
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28.06.2024 12:57 Відповісти
🤣
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28.06.2024 12:43 Відповісти
особливо зворушили його "щирі" слова,
ну прямо таки до скупих чоловічих "сліз":
Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов'язки Джерело:

P.S. Це він кого мав на увазі або до кого звертався?!
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28.06.2024 13:23 Відповісти
вау
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28.06.2024 12:51 Відповісти
Прав немає, зате маємо обовязки - все як мріяли совкодрочери.
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28.06.2024 12:53 Відповісти
Та пишіть вже як є: звернувся до безправних, вимагаючі від них дій на користь тих, хто стоїть над законом.
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28.06.2024 12:54 Відповісти
Цікаво як Конституція звільнила від обовязків поліцаїв, воєнкомів, коновалів з ВЛК та обслугу Боневтіка?
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28.06.2024 12:56 Відповісти
Блін. Три сторінки коментів і ЖОДНОЇ ЖИВОЇ ЛЮДИНИ. Суцільні російські тролі
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28.06.2024 13:00 Відповісти
У морзі на лампочку завлібаєшься на кутні...
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29.06.2024 00:07 Відповісти
"Українці - волелюбний народ."

Але чомусь якщо воювати то тільки як справжній кріпак.

Не можеш звільнитись. Прав немає ніяких тільки обов'язки. Термінів служби теж немає.
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28.06.2024 13:11 Відповісти
А хорошо было бы , если б так можно: пострелял с автомата, тут где-то рвануло неподалеку и ты такой, - ну все хлопцы, я вже навоевался, иду домой, а вы как хотите!
И идешь себе, таким козаком. И то херня, что мимо тебя уже кацапы на танках едут, обгоняют, ты то - вольная душа, а не какой-то крипак!
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28.06.2024 23:48 Відповісти
А ще в конституції написано,що ЗСУ і всі силові структури повинні захищати населення,а потім на війну ідуть цивільні,такий порядок!!
Більшість ЗСУ сидить в тилу,мусора з броньою.
Прочитай спочатку конституцію ДЕБІЛА КУСОК!!!!
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28.06.2024 13:20 Відповісти
І де цей порядок прописаний? Ну ка дай почитати.
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28.06.2024 23:10 Відповісти
Стаття 17 конституції України.Там навіть говориться про заборону збройних формувань не передбачених законом,чим являється ТЦК!!!!
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29.06.2024 06:42 Відповісти
Ну во первых ничего подобного в Конституции не написано, а во вторых, надо быть клиническим идиотом, что бы не понимать, что в этой войне Украину могут спасти только миллионы мобилизованных граждан, а не сотня тысяч мусаров.
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28.06.2024 23:50 Відповісти
Конституцію читало?Чи тільки чуло про неї?
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29.06.2024 06:43 Відповісти
Тклинический долбойоб

Стаття 17

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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29.06.2024 14:21 Відповісти
Ніколи і нічого у цієї держави не брав та не працював на державних посадах, зате, вона регулярно тягнула з мене податки на держапарат, "силовиків" і т.п. Коли житло рознесли в хлам єдині, хто хоч намагався допомогти були ООН, а не держава. Відтак, не служив, не давав присяги і не буду цього робити за жодних обставин, навіть якщо альтернативою буде смерть. Втрачати вже все одно нічого.
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28.06.2024 13:24 Відповісти
Ти що,а як же обовязок,ти ж спати спокійно не зможеш.Хто захистить мусорів,військових-тиловиків і пенсов в 45 років,суддів,чиновників,лярди зеленого лайна.Опомнись,доки ще не пізно !!!!
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28.06.2024 13:28 Відповісти
Так ти вже це писав раніше. Чи тобі легше буде і щоб тебе хтось пожалів?
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28.06.2024 23:13 Відповісти
Альтернативой будет чечен у подЪезда и бурят с вашей дочкой на подвале.
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28.06.2024 23:52 Відповісти
Висер зараховано - отримайте премію в касі
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29.06.2024 01:48 Відповісти
высер на тебя, овцу , смотрит из зеркала.
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29.06.2024 02:02 Відповісти
Так ****** на фронт, чого ти з сша гавкаеш сидиш, бот їбаний
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29.06.2024 08:35 Відповісти
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 5. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу.

Стаття 17. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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28.06.2024 13:42 Відповісти
Як сьогодні сказав боневтік, чого ж звісно не напишуть на цензорі, вони (влада) призупиняють положення конституції про права і свободи...
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29.06.2024 08:38 Відповісти
А чого ж ти лави ЗСУ не використовуєш,тих дармоїдів з в/ч в пікселі,їх млн.чоловік на шиї платників податків.
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28.06.2024 14:06 Відповісти
якщо всі - тоді дійсно щоб всі, без всяких виключень
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28.06.2024 14:18 Відповісти
Питання у психології,чому появились в Україні т.зв."ухилянти"-не в останню чергу через тупі висловлювання генералів-мясників,"мененджерів" від оп.
Ні,щоби вимагати від мо першокласної стрілецької зброї, птрк і пзрк для новоприбулих,засобів ппо для польових частин, для обл.центрів,хоча би Харків,Одеса,Херсон.
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28.06.2024 14:23 Відповісти
Статтчя аж за номером 65 говорить про (увага!) ПОЧЕСНИЙ обов'язок. Не бусифікації.
А от стаття за номером 3 ( не 65!!!) говорить наступне:
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Тому може якщо одна частина договору почне виконувати свої обов'язки то тоді можна буде вимагати виконання і у іншої сторони ?!
Інакше то просто розвод. Договір є договір.
Це по перше.
По друге: досить ввести в Україні стан війни а не військовий стан і буде мобілізовано ВСЕ!
Єдина складність виникне у тих хто будує дороги замість фортифікацій, хто їздить на півмільйонних позашляховиках, а військо отримує 20 річні позашляховики від волонтерів , зброя і бк будуть постачатися напряму країні а не через невідомі фірми, за взятку будуть карати на довічно ( в ліпшому випадку)і багато інших "неприємностей для української ЖЛОБОЕЛІТИ.
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28.06.2024 14:24 Відповісти
Конституція

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Тобто Конституція не передбачає, що єдиним способом захисту територіальної цілісності є окоп. Наприклад, військова економіка - це спосіб залучення широких верств громадян та організацій до виконання військових замовлень.

Доречі, і жодних гендерних особливостей Конституція не передбачає.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Ця стаття не скасовується воєнним станом (який не не пройшов погодження ВР, так зване "подовження" президентом є незаконним).

Отже відмовлятись йти під командування Сирського - це захист свого життя та здоров'я.
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28.06.2024 14:36 Відповісти
Зняття Залужного, та призначення росіянця, це вже операція по недовіри до командування ГШ, а інше це все, цілком логічне, а якщо вспомните не покараних командирів, які ще й досі командують, то які питання до людей
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28.06.2024 15:35 Відповісти
В першу чергу діти депутатів, міністрів і різних рівней чинуш, не кажучи про 95 квартал.
Багато наволочі тре відіслати на передову.
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28.06.2024 15:44 Відповісти
То тепер сирський гарант Конституції? Е, ні - це ти тепер піди подякуй своєму верховному, який дотягнув процес мобілізації до ручки. Таки трамп правий - солдати закінчуються, воювати нікому. Але тут ще й савєйські підходи до ведення війни - шапками закидаємо. Це якщо шапок втричі більше, ніж у ворога, але тут усе навпаки. Шо, іфіктівниє манагери, докерувались?
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28.06.2024 16:58 Відповісти
Тролі і кацапи засрали всі новини.Гидко їх читати.
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28.06.2024 17:32 Відповісти
Іди дивись марафон .
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28.06.2024 21:31 Відповісти
Тільки уявіть собі, які будуть оборонні споруди, який буде рівень забезпечення всім, чим тільки можливо, у бригади, сформованої з нардепів, суддів, прокурорів і т.д.
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28.06.2024 17:57 Відповісти
Україна підготує зрозумілий і детальний план завершення війни до кінця 2024 року, - Зеленський.

Джерело:
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28.06.2024 18:08 Відповісти
Про які права він каже? Покажіть йому роліки бусифікації! Нагадайте йому про командира 128 бригади і Содоля. Нагадайте ще про солдатів скалічених війною, що виведені позаштат на 500 грн. в місяць.
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28.06.2024 18:27 Відповісти
мясник ******* кацапський.місяць підготовки кого навчить - падаль ти владімірская ? утілізатори ******.
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28.06.2024 18:58 Відповісти
Сирському не заперечиш,все гарно.Ось тільки інше питання виникає : а твій план на 2024 саме так і працює,чи це не з плану ?
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28.06.2024 19:34 Відповісти

Вже всі побігли. Волосся назад.
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28.06.2024 20:33 Відповісти
Cирський, звертайтеся вже за допомогою до тих, хто розiкрав укр. армiю → вони мешкають десь на Лазурному Березi Францii ( aхметов, який здав Донецьк, Луганськ, Марiуполь) у палацi короля Сiгiзмунда чи Лопольда за 200млн.evro♧◇♣
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28.06.2024 20:36 Відповісти
Згідно до Конституції України до безпосередніх обов'язків президента входять:
оборона та національна безпека, зовнішня політика та міжнародні відносини, реалізація гарантій щодо забезпечення прав та свобод людини.
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28.06.2024 21:36 Відповісти
Сини Сталіна обидва воювали,принцеса Великобританії Єлизавета служила,а де наші зельоніє,біля кормушки сидять?
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28.06.2024 21:40 Відповісти
Не мона таке казать бо бубончик образиться і буде пісятись в люлю
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29.06.2024 01:51 Відповісти
Всі громадяни рівні згідно Конституції, але деякі рівніші за інших.
Я так розумію сирського
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28.06.2024 22:32 Відповісти
Очень справедливо звучит! Какие правильные слова!!
Давайте проведем ротацию гос.батальонам в Монако и ижесними !!! Дадим им почетную возможность все это исполнить, реализовать и т.д. !!!!! Заодно поддержать рейтинг президента - он же главный уклонист и кумир Какая Разница гарант государства и ее конституции !!
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28.06.2024 22:50 Відповісти
Поліцаї вже мєтнулісь на заклик творожнікоффа?
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28.06.2024 23:15 Відповісти
А обов'язки держави вона не передбачає? Тобто ми повинні платити податки , дивитись як державні мужі жиріють , як крадуть , сміються з на як з бидла , а потім ще захищати це? Захищати владу ,яка здає Україну ворогові? У мене когнітивний дисонанс!
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28.06.2024 23:21 Відповісти
Мене давно цікавить, як політруки агітують солдат захищати майно Суркісів, Порошенко, Ахметова, Балог та інших?
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28.06.2024 23:39 Відповісти
Можно попользоваться мозгами, и тогда станет понятно, что майно суркисов, балог, порошенок и ахметовых не пострадает, оно диджитально переедет в теплые безопасные края, туда же на своих гольфстримах пeрелетят и можновладцы. А бурят будет дерибанить твoю хату. Твою жену/дочь поволокут чечены себе на забаву, не Ахметова, а твою. А ты будешь им вслед волать, що был зацiкавлен политруками.
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29.06.2024 00:01 Відповісти
Ай маладець! І другий раз зараховано! Є і бурят і чечен - вумничка ти моя
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29.06.2024 01:53 Відповісти
та так и скажешь кацапу.
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29.06.2024 02:01 Відповісти
Столько сразу специалистов по Конституции появилось здесь! Но практически все хорошо разбираются только в части Прав, по обязанностям пока никто не засветился. Все ждут мусаров, квартал и батальон монако. То, что так скорее дождешься кацапа за дверью, никто не рассчет не берет почему-то.
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29.06.2024 00:13 Відповісти
В ближайшем будущем будут переговоры, можешь назвать это капитуляцией, суть от этого не меняется, видимо большинство не хочет умирать в канун такого знакового события.
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29.06.2024 00:44 Відповісти
В этом году всё закончится.
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29.06.2024 01:02 Відповісти
А тута загубилися бурят із чечном - непорядок!
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29.06.2024 01:54 Відповісти
А як Сирник прокоментує слова особи, яка зараз прикидається президентом, коли йому намагалися вручити повістку: "Я нікаму нічаво нє должєн, кромє сваіх радітєлєй". Може Сирник почне з таких людей, тим більше, що в нього бронь закінчилася 21 травня 2024 року. І про це каже не вороже ІПСО, а Конституція, на яку посилається генерал.
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29.06.2024 00:48 Відповісти
Зеля дружит с Байденом, США живут по принципу - нам всё, а вам закон.
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29.06.2024 00:55 Відповісти
Чому це каже Сирський, а не гарант Конституції?? Чи гарант, як завжди в таких випадках, не при справах??
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29.06.2024 07:14 Відповісти
Разворовали,ободрали Украину,обобрали ,обосрались где только можно, а теперь СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!Да вы сами себя сожрете.....Хуже кацапов...Прав был Шевченко
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29.06.2024 07:51 Відповісти
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