Сирський закликав усіх громадян вступати до лав Сил оборони: Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов’язки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День Конституції закликав всіх громадян вступати до лав Сил оборони.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Так, він привітав громадян та насамперед захисників і захисниць із Днем Конституції.

"Дякую вам, дорогі воїни! Саме завдяки вам ми сьогодні можемо відзначати це велике національне свято, маючи власну державу. Українці - волелюбний народ. Мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права!



Втім, варто пам’ятати, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки!" - наголосив головнокомандувач.

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Сирський нагадав, що стаття 65 Конституції України встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

"Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права - мусимо не забувати про обв’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!" - підсумував він.

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