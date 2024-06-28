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Новости Война
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Сырский призвал всех граждан вступать в ряды Сил обороны: Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на граждан обязанности

Сирський закликав всіх вступати до ЗСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День Конституции призвал всех граждан вступать в ряды Сил обороны.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он поздравил граждан и прежде всего защитников и защитниц с Днем Конституции.

"Спасибо вам, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот великий национальный праздник, имея собственное государство. Украинцы - свободолюбивый народ. Пожалуй, ни один народ в мире так жертвенно не борется за собственную свободу и собственные права!

Впрочем, следует помнить, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности!" - подчеркнул главнокомандующий.

Читайте: После украинской победы в войне некоторые положения Конституции надо пересмотреть, - Стефанчук

Сырский напомнил, что статья 65 Конституции Украины устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

"Эта статья Конституции Украины особенно символична и важна сейчас, во время полномасштабной российской агрессии. Уважая права - мы должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны!" - подытожил он.

Смотрите: Зеленский поздравил граждан с Днем Конституции: Миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. ВИДЕО

Автор: 

День Конституции (90) Александр Сырский (614)


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Топ комментарии
+52
Прав і свобод вже немає! Є тільки обов"язки! Це показує те,як відловлюють людей на вулицях!
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28.06.2024 10:14
+52
Конституцію повинні виконувати всі, а не лише пересічні громадяни.
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28.06.2024 10:15
+44
Права і свободи - на депутатів ,мінстрів та інших чиновників , а обов'язки на простих роботяг та офісний планктон
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28.06.2024 10:15
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Страница 4 из 4
Для "знатока" Конституции Украины- Сырского:

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
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28.06.2024 11:45 Ответить
як тільки на фронт попадуть діти міністрів, депутатів, чиновників та мажорів - питання зборів для бригад на авто зникнуть і армія буде всім забезпечена!
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28.06.2024 11:48 Ответить
А генерали мають відповідати за життя тих хто йде виконувати свої обов'язки? Де ті кого підготували в 2023 році ? Все зтерлись генералами підарасами?
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28.06.2024 11:49 Ответить
А, в Конституція України, щось написано за Совкових Командирів? За м'ясні штурми? За "бусифікацію"? за "ВЛК за 5 хвилин"? Якщо ні, які тоді претензії до простих громадян? На початку черги військкоматів стояли майже кілометрів, хто винуватий що їх зараз не має?
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28.06.2024 11:53 Ответить
Почніть з ОП, чому вони не хочуть виконати свій конституційний обов'язок і показати приклад іншим? Якщо закрити цю шарашку, то в державі стане тільки краще, менше будуть красти. Так само представників інших державних інституцій треба мобілізувати, щоб пересічні громадяни відчули, що є якась справедливість. Наша влада - суцільні ухилянти, які хочуть чужими руками загрібати жар.
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28.06.2024 11:58 Ответить
ще пару таких публічних закликів і Сирського чекатиме доля попередника
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28.06.2024 12:00 Ответить
Про які права воно говорить, у мене були тільки обов'язки.
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28.06.2024 12:06 Ответить
Так если забили болт на права и свободы-значит и обязанностей нет!Какие вопросы-претензии?!
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28.06.2024 12:15 Ответить
№22/227652-еп
Захистити під час воєнного стану законні права і життя людей з інвалідністю та тяжко хворих громадян, які потребують догляду (постійного догляду), шляхом приведення Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024р., у відповідність із чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
https://petition.president.gov.ua/petition/227652
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28.06.2024 12:22 Ответить
Кохання, це обидві сторони щирі та відданні одне одному, а коли одна з сторін завжди отримує більше і без обов'язків це схоже на згвалтування...
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28.06.2024 12:42 Ответить
бачили очі що наречений гвалтівник?!
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28.06.2024 12:57 Ответить
🤣
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28.06.2024 12:43 Ответить
особливо зворушили його "щирі" слова,
ну прямо таки до скупих чоловічих "сліз":
Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов'язки Джерело:

P.S. Це він кого мав на увазі або до кого звертався?!
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28.06.2024 13:23 Ответить
вау
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28.06.2024 12:51 Ответить
Прав немає, зате маємо обовязки - все як мріяли совкодрочери.
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28.06.2024 12:53 Ответить
Та пишіть вже як є: звернувся до безправних, вимагаючі від них дій на користь тих, хто стоїть над законом.
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28.06.2024 12:54 Ответить
Цікаво як Конституція звільнила від обовязків поліцаїв, воєнкомів, коновалів з ВЛК та обслугу Боневтіка?
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28.06.2024 12:56 Ответить
Блін. Три сторінки коментів і ЖОДНОЇ ЖИВОЇ ЛЮДИНИ. Суцільні російські тролі
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28.06.2024 13:00 Ответить
У морзі на лампочку завлібаєшься на кутні...
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29.06.2024 00:07 Ответить
"Українці - волелюбний народ."

Але чомусь якщо воювати то тільки як справжній кріпак.

Не можеш звільнитись. Прав немає ніяких тільки обов'язки. Термінів служби теж немає.
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28.06.2024 13:11 Ответить
А хорошо было бы , если б так можно: пострелял с автомата, тут где-то рвануло неподалеку и ты такой, - ну все хлопцы, я вже навоевался, иду домой, а вы как хотите!
И идешь себе, таким козаком. И то херня, что мимо тебя уже кацапы на танках едут, обгоняют, ты то - вольная душа, а не какой-то крипак!
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28.06.2024 23:48 Ответить
А ще в конституції написано,що ЗСУ і всі силові структури повинні захищати населення,а потім на війну ідуть цивільні,такий порядок!!
Більшість ЗСУ сидить в тилу,мусора з броньою.
Прочитай спочатку конституцію ДЕБІЛА КУСОК!!!!
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28.06.2024 13:20 Ответить
І де цей порядок прописаний? Ну ка дай почитати.
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28.06.2024 23:10 Ответить
Стаття 17 конституції України.Там навіть говориться про заборону збройних формувань не передбачених законом,чим являється ТЦК!!!!
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29.06.2024 06:42 Ответить
Ну во первых ничего подобного в Конституции не написано, а во вторых, надо быть клиническим идиотом, что бы не понимать, что в этой войне Украину могут спасти только миллионы мобилизованных граждан, а не сотня тысяч мусаров.
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28.06.2024 23:50 Ответить
Конституцію читало?Чи тільки чуло про неї?
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29.06.2024 06:43 Ответить
Тклинический долбойоб

Стаття 17

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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29.06.2024 14:21 Ответить
Ніколи і нічого у цієї держави не брав та не працював на державних посадах, зате, вона регулярно тягнула з мене податки на держапарат, "силовиків" і т.п. Коли житло рознесли в хлам єдині, хто хоч намагався допомогти були ООН, а не держава. Відтак, не служив, не давав присяги і не буду цього робити за жодних обставин, навіть якщо альтернативою буде смерть. Втрачати вже все одно нічого.
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28.06.2024 13:24 Ответить
Ти що,а як же обовязок,ти ж спати спокійно не зможеш.Хто захистить мусорів,військових-тиловиків і пенсов в 45 років,суддів,чиновників,лярди зеленого лайна.Опомнись,доки ще не пізно !!!!
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28.06.2024 13:28 Ответить
Так ти вже це писав раніше. Чи тобі легше буде і щоб тебе хтось пожалів?
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28.06.2024 23:13 Ответить
Альтернативой будет чечен у подЪезда и бурят с вашей дочкой на подвале.
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28.06.2024 23:52 Ответить
Висер зараховано - отримайте премію в касі
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29.06.2024 01:48 Ответить
высер на тебя, овцу , смотрит из зеркала.
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29.06.2024 02:02 Ответить
Так ****** на фронт, чого ти з сша гавкаеш сидиш, бот їбаний
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29.06.2024 08:35 Ответить
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 5. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу.

Стаття 17. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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28.06.2024 13:42 Ответить
Як сьогодні сказав боневтік, чого ж звісно не напишуть на цензорі, вони (влада) призупиняють положення конституції про права і свободи...
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29.06.2024 08:38 Ответить
А чого ж ти лави ЗСУ не використовуєш,тих дармоїдів з в/ч в пікселі,їх млн.чоловік на шиї платників податків.
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28.06.2024 14:06 Ответить
якщо всі - тоді дійсно щоб всі, без всяких виключень
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28.06.2024 14:18 Ответить
Питання у психології,чому появились в Україні т.зв."ухилянти"-не в останню чергу через тупі висловлювання генералів-мясників,"мененджерів" від оп.
Ні,щоби вимагати від мо першокласної стрілецької зброї, птрк і пзрк для новоприбулих,засобів ппо для польових частин, для обл.центрів,хоча би Харків,Одеса,Херсон.
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28.06.2024 14:23 Ответить
Статтчя аж за номером 65 говорить про (увага!) ПОЧЕСНИЙ обов'язок. Не бусифікації.
А от стаття за номером 3 ( не 65!!!) говорить наступне:
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Тому може якщо одна частина договору почне виконувати свої обов'язки то тоді можна буде вимагати виконання і у іншої сторони ?!
Інакше то просто розвод. Договір є договір.
Це по перше.
По друге: досить ввести в Україні стан війни а не військовий стан і буде мобілізовано ВСЕ!
Єдина складність виникне у тих хто будує дороги замість фортифікацій, хто їздить на півмільйонних позашляховиках, а військо отримує 20 річні позашляховики від волонтерів , зброя і бк будуть постачатися напряму країні а не через невідомі фірми, за взятку будуть карати на довічно ( в ліпшому випадку)і багато інших "неприємностей для української ЖЛОБОЕЛІТИ.
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28.06.2024 14:24 Ответить
Конституція

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Тобто Конституція не передбачає, що єдиним способом захисту територіальної цілісності є окоп. Наприклад, військова економіка - це спосіб залучення широких верств громадян та організацій до виконання військових замовлень.

Доречі, і жодних гендерних особливостей Конституція не передбачає.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Ця стаття не скасовується воєнним станом (який не не пройшов погодження ВР, так зване "подовження" президентом є незаконним).

Отже відмовлятись йти під командування Сирського - це захист свого життя та здоров'я.
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28.06.2024 14:36 Ответить
Зняття Залужного, та призначення росіянця, це вже операція по недовіри до командування ГШ, а інше це все, цілком логічне, а якщо вспомните не покараних командирів, які ще й досі командують, то які питання до людей
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28.06.2024 15:35 Ответить
В першу чергу діти депутатів, міністрів і різних рівней чинуш, не кажучи про 95 квартал.
Багато наволочі тре відіслати на передову.
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28.06.2024 15:44 Ответить
То тепер сирський гарант Конституції? Е, ні - це ти тепер піди подякуй своєму верховному, який дотягнув процес мобілізації до ручки. Таки трамп правий - солдати закінчуються, воювати нікому. Але тут ще й савєйські підходи до ведення війни - шапками закидаємо. Це якщо шапок втричі більше, ніж у ворога, але тут усе навпаки. Шо, іфіктівниє манагери, докерувались?
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28.06.2024 16:58 Ответить
Тролі і кацапи засрали всі новини.Гидко їх читати.
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28.06.2024 17:32 Ответить
Іди дивись марафон .
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28.06.2024 21:31 Ответить
Тільки уявіть собі, які будуть оборонні споруди, який буде рівень забезпечення всім, чим тільки можливо, у бригади, сформованої з нардепів, суддів, прокурорів і т.д.
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28.06.2024 17:57 Ответить
Україна підготує зрозумілий і детальний план завершення війни до кінця 2024 року, - Зеленський.

Джерело:
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28.06.2024 18:08 Ответить
Про які права він каже? Покажіть йому роліки бусифікації! Нагадайте йому про командира 128 бригади і Содоля. Нагадайте ще про солдатів скалічених війною, що виведені позаштат на 500 грн. в місяць.
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28.06.2024 18:27 Ответить
мясник ******* кацапський.місяць підготовки кого навчить - падаль ти владімірская ? утілізатори ******.
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28.06.2024 18:58 Ответить
Сирському не заперечиш,все гарно.Ось тільки інше питання виникає : а твій план на 2024 саме так і працює,чи це не з плану ?
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28.06.2024 19:34 Ответить

Вже всі побігли. Волосся назад.
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28.06.2024 20:33 Ответить
Cирський, звертайтеся вже за допомогою до тих, хто розiкрав укр. армiю → вони мешкають десь на Лазурному Березi Францii ( aхметов, який здав Донецьк, Луганськ, Марiуполь) у палацi короля Сiгiзмунда чи Лопольда за 200млн.evro♧◇♣
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28.06.2024 20:36 Ответить
Згідно до Конституції України до безпосередніх обов'язків президента входять:
оборона та національна безпека, зовнішня політика та міжнародні відносини, реалізація гарантій щодо забезпечення прав та свобод людини.
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28.06.2024 21:36 Ответить
Сини Сталіна обидва воювали,принцеса Великобританії Єлизавета служила,а де наші зельоніє,біля кормушки сидять?
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28.06.2024 21:40 Ответить
Не мона таке казать бо бубончик образиться і буде пісятись в люлю
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29.06.2024 01:51 Ответить
Всі громадяни рівні згідно Конституції, але деякі рівніші за інших.
Я так розумію сирського
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28.06.2024 22:32 Ответить
Очень справедливо звучит! Какие правильные слова!!
Давайте проведем ротацию гос.батальонам в Монако и ижесними !!! Дадим им почетную возможность все это исполнить, реализовать и т.д. !!!!! Заодно поддержать рейтинг президента - он же главный уклонист и кумир Какая Разница гарант государства и ее конституции !!
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28.06.2024 22:50 Ответить
Поліцаї вже мєтнулісь на заклик творожнікоффа?
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28.06.2024 23:15 Ответить
А обов'язки держави вона не передбачає? Тобто ми повинні платити податки , дивитись як державні мужі жиріють , як крадуть , сміються з на як з бидла , а потім ще захищати це? Захищати владу ,яка здає Україну ворогові? У мене когнітивний дисонанс!
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28.06.2024 23:21 Ответить
Мене давно цікавить, як політруки агітують солдат захищати майно Суркісів, Порошенко, Ахметова, Балог та інших?
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28.06.2024 23:39 Ответить
Можно попользоваться мозгами, и тогда станет понятно, что майно суркисов, балог, порошенок и ахметовых не пострадает, оно диджитально переедет в теплые безопасные края, туда же на своих гольфстримах пeрелетят и можновладцы. А бурят будет дерибанить твoю хату. Твою жену/дочь поволокут чечены себе на забаву, не Ахметова, а твою. А ты будешь им вслед волать, що был зацiкавлен политруками.
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29.06.2024 00:01 Ответить
Ай маладець! І другий раз зараховано! Є і бурят і чечен - вумничка ти моя
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29.06.2024 01:53 Ответить
та так и скажешь кацапу.
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29.06.2024 02:01 Ответить
Столько сразу специалистов по Конституции появилось здесь! Но практически все хорошо разбираются только в части Прав, по обязанностям пока никто не засветился. Все ждут мусаров, квартал и батальон монако. То, что так скорее дождешься кацапа за дверью, никто не рассчет не берет почему-то.
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29.06.2024 00:13 Ответить
В ближайшем будущем будут переговоры, можешь назвать это капитуляцией, суть от этого не меняется, видимо большинство не хочет умирать в канун такого знакового события.
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29.06.2024 00:44 Ответить
В этом году всё закончится.
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29.06.2024 01:02 Ответить
А тута загубилися бурят із чечном - непорядок!
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29.06.2024 01:54 Ответить
А як Сирник прокоментує слова особи, яка зараз прикидається президентом, коли йому намагалися вручити повістку: "Я нікаму нічаво нє должєн, кромє сваіх радітєлєй". Може Сирник почне з таких людей, тим більше, що в нього бронь закінчилася 21 травня 2024 року. І про це каже не вороже ІПСО, а Конституція, на яку посилається генерал.
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29.06.2024 00:48 Ответить
Зеля дружит с Байденом, США живут по принципу - нам всё, а вам закон.
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29.06.2024 00:55 Ответить
Чому це каже Сирський, а не гарант Конституції?? Чи гарант, як завжди в таких випадках, не при справах??
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29.06.2024 07:14 Ответить
Разворовали,ободрали Украину,обобрали ,обосрались где только можно, а теперь СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!Да вы сами себя сожрете.....Хуже кацапов...Прав был Шевченко
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29.06.2024 07:51 Ответить
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