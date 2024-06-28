Сырский призвал всех граждан вступать в ряды Сил обороны: Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на граждан обязанности

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День Конституции призвал всех граждан вступать в ряды Сил обороны.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он поздравил граждан и прежде всего защитников и защитниц с Днем Конституции.

"Спасибо вам, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот великий национальный праздник, имея собственное государство. Украинцы - свободолюбивый народ. Пожалуй, ни один народ в мире так жертвенно не борется за собственную свободу и собственные права!



Впрочем, следует помнить, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности!" - подчеркнул главнокомандующий.

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Сырский напомнил, что статья 65 Конституции Украины устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

"Эта статья Конституции Украины особенно символична и важна сейчас, во время полномасштабной российской агрессии. Уважая права - мы должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны!" - подытожил он.

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