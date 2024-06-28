Сырский призвал всех граждан вступать в ряды Сил обороны: Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на граждан обязанности
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День Конституции призвал всех граждан вступать в ряды Сил обороны.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Он поздравил граждан и прежде всего защитников и защитниц с Днем Конституции.
"Спасибо вам, дорогие воины! Именно благодаря вам мы сегодня можем отмечать этот великий национальный праздник, имея собственное государство. Украинцы - свободолюбивый народ. Пожалуй, ни один народ в мире так жертвенно не борется за собственную свободу и собственные права!
Впрочем, следует помнить, что Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности!" - подчеркнул главнокомандующий.
Сырский напомнил, что статья 65 Конституции Украины устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.
"Эта статья Конституции Украины особенно символична и важна сейчас, во время полномасштабной российской агрессии. Уважая права - мы должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны!" - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
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Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Захистити під час воєнного стану законні права і життя людей з інвалідністю та тяжко хворих громадян, які потребують догляду (постійного догляду), шляхом приведення Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого Постановою КМУ №560 від 16 травня 2024р., у відповідність із чинним Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
https://petition.president.gov.ua/petition/227652
ну прямо таки до скупих чоловічих "сліз":
Конституція передбачає не тільки права і свободи, а й покладає на громадян обов'язки Джерело:
P.S. Це він кого мав на увазі або до кого звертався?!
Але чомусь якщо воювати то тільки як справжній кріпак.
Не можеш звільнитись. Прав немає ніяких тільки обов'язки. Термінів служби теж немає.
И идешь себе, таким козаком. И то херня, что мимо тебя уже кацапы на танках едут, обгоняют, ты то - вольная душа, а не какой-то крипак!
Більшість ЗСУ сидить в тилу,мусора з броньою.
Прочитай спочатку конституцію ДЕБІЛА КУСОК!!!!
Стаття 17
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 5. Ніхто не може узурпувати державну владу.
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу.
Стаття 17. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Ні,щоби вимагати від мо першокласної стрілецької зброї, птрк і пзрк для новоприбулих,засобів ппо для польових частин, для обл.центрів,хоча би Харків,Одеса,Херсон.
А от стаття за номером 3 ( не 65!!!) говорить наступне:
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Тому може якщо одна частина договору почне виконувати свої обов'язки то тоді можна буде вимагати виконання і у іншої сторони ?!
Інакше то просто розвод. Договір є договір.
Це по перше.
По друге: досить ввести в Україні стан війни а не військовий стан і буде мобілізовано ВСЕ!
Єдина складність виникне у тих хто будує дороги замість фортифікацій, хто їздить на півмільйонних позашляховиках, а військо отримує 20 річні позашляховики від волонтерів , зброя і бк будуть постачатися напряму країні а не через невідомі фірми, за взятку будуть карати на довічно ( в ліпшому випадку)і багато інших "неприємностей для української ЖЛОБОЕЛІТИ.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Тобто Конституція не передбачає, що єдиним способом захисту територіальної цілісності є окоп. Наприклад, військова економіка - це спосіб залучення широких верств громадян та організацій до виконання військових замовлень.
Доречі, і жодних гендерних особливостей Конституція не передбачає.
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Ця стаття не скасовується воєнним станом (який не не пройшов погодження ВР, так зване "подовження" президентом є незаконним).
Отже відмовлятись йти під командування Сирського - це захист свого життя та здоров'я.
Багато наволочі тре відіслати на передову.
Джерело:
Вже всі побігли. Волосся назад.
оборона та національна безпека, зовнішня політика та міжнародні відносини, реалізація гарантій щодо забезпечення прав та свобод людини.
Я так розумію сирського
Давайте проведем ротацию гос.батальонам в Монако и ижесними !!! Дадим им почетную возможность все это исполнить, реализовать и т.д. !!!!! Заодно поддержать рейтинг президента - он же
главный уклонист и кумир Какая Разницагарант государства и ее конституции !!