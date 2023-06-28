Після української перемоги у війні деякі положення Конституції треба переглянути, - Стефанчук

Конституція вимагатиме змін після перемоги України у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу.

"Після нашої спільної перемоги, безумовно, виникне необхідність перегляду тих чи інших положень (Конституції України – ІФ-У). Наприклад, я не впевнений, що після перемоги України в Конституції України має залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови. Я не переконаний, що має залишатися ціла низка інших положень, які є результатом компромісу", – сказав він

Він наголосив, що Основному закону України буде потрібна модернізація. Якою конкретно вона має бути, за словами спікера, стане зрозумілою внаслідок відкритої дискусії після перемоги України у розв'язаній Росією війні.

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