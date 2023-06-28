Після української перемоги у війні деякі положення Конституції треба переглянути, - Стефанчук
Конституція вимагатиме змін після перемоги України у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу.
"Після нашої спільної перемоги, безумовно, виникне необхідність перегляду тих чи інших положень (Конституції України – ІФ-У). Наприклад, я не впевнений, що після перемоги України в Конституції України має залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови. Я не переконаний, що має залишатися ціла низка інших положень, які є результатом компромісу", – сказав він
Він наголосив, що Основному закону України буде потрібна модернізація. Якою конкретно вона має бути, за словами спікера, стане зрозумілою внаслідок відкритої дискусії після перемоги України у розв'язаній Росією війні.
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Констітуція США , якій більш 250 років, НІКОЛИ не змінювала свій «базовий текст».
Вона тільки доповнювалась.
- ліквідація олігархічної партійної виборчої системи, монополії адвокатури в системі судового представництва,
- запровадження інституту імперативноно мандату,
- зменшення кількості нардепів, відповідно до результатів всеукраїнського референдуму,
- зняття недоторканності з нардепів, суддів, спрощення процедури імпічменту президента,
- забезпечення виборності суддів, місцевих правоохоронних структур,
- збільшення підстав для звільнення суддів, зокрема через некомпетентність судді у зв'язку з переглядом рішень апеляційною чи касаційною інстанцією, визнання ЄСПЛ порушенням Україною міжнародних зобов'язань,
- заборону набуття у власність землі іноземними власниками чи їх афілійованими особами, українськими фізичними чи юридичними особами у величезних обсягах,
тощо для розвитку сильної демократичної української держави та громадянського суспільства, однак, не від зелених рашистів у владі.
Єрмак здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Єрмакові.
Нездивуюсь, якщо буде пропозиція про внесення др Констітуції про передачу посади Президента Украини, депутата ВР, держслужбовця по спадщині.
Статус кацапської мови як пріоритетної в Конституції України ніяк не закріплен - це мова нацменшин.
Вас зелених свиней не можна допускати до змін в Конституції, бо як сказала Скумбрія :
"Деякі українці занадто українці"
Стаття 10.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Вот то самое и с сруцьким языком.Запретииь до выплаты всех репараций.
Перейняти досвід китаю
Зефараон довічний
нейтральний статус
Я думала, що в мене така схиблена уява..я подумки йому завжди домальовую рясу, шапку, кадило й здоровенний хрест на якірному ланцюгові..
Чи соску, що мріяла "валіть із страни" - прирівняють до волонтерів?
Чи "жирний"/"гундосий" = "патріот з пожиттєвою індульгенцією"??!
Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.
Патріотизм - чудова протиотрута від корупції, але те, що відбувається в мирний час, - вже інша справа.
Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі.
"Настала наша черга їсти", - такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм й фаворитизм, що виникли у підсумку, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для країни.
В Україні може з'явитися така ж спокуса, щойно почнеться відбудова.
- від цього срача радіють ТІЛЬКИ наші вороги;
- деструктивна балаканина робить нас лише слабшими!
Тому давайте якось вгамовувати власні пристрасті та винищувати ворога - і п'яту колону НЕОДМІННО!
(для інформації - я Зе теж терпіти не можу. Але зараз - УКРАЇНА ПОНАД УСЕ)
Війна вже 9,5 років йде!
До цього, усе було добре, а тут, із значочком нардепа, і халява поперла тещі !!
Тому зміни звичайно необхідні у складі ВРУ, а не в Конституції, щоб служки не оберігали ригоАнальних опозажопників, як агентів орків-убивць, іне сиділи у ВРУ під час війни !!
Ви будете висіти після війни,як чайшеску верх ногами,на каштанах,що на Крещатику!
Це був би, мабуть, сумний кінець історії нової України.
"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Після війни національна меншина перестане існувати? Чи стане конституційно дискримінованою?
У шитохентерастів тільки одне на умі. Як добити недобите війною населення статевою дегенерацією.
Судя по его рылу голодомор не намечается,уж точно не у него.
Це ж друга в краіні особа за посадою...капець. Та приведи своє тіло в порядок! Це ж храм душі....
Во вторых, собой займись - тебя дети пугаются когда видят по телеку.
а чим ви, курви товстозаді зайняті зараз що вам ніколи?
снаряди підносите чи на пузі по мінному полю повзаєте?
щоб при брати все лайно з конституції зокрема захист псячого русского язика пари годин вистачить, підірвіть ваші сраки та замість ресторана попрацюйте трохи.
В широких колах офісу президента?