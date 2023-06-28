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Новини
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Після української перемоги у війні деякі положення Конституції треба переглянути, - Стефанчук

стефанчук

Конституція вимагатиме змін після перемоги України у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук  в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UA разом" у середу.

"Після нашої спільної перемоги, безумовно, виникне необхідність перегляду тих чи інших положень (Конституції України – ІФ-У). Наприклад, я не впевнений, що після перемоги України в Конституції України має залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови. Я не переконаний, що має залишатися ціла низка інших положень, які є результатом компромісу", – сказав він

Він наголосив, що Основному закону України буде потрібна модернізація. Якою конкретно вона має бути, за словами спікера, стане зрозумілою внаслідок відкритої дискусії після перемоги України у розв'язаній Росією війні.

Також читайте: Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини

Автор: 

Конституція (548) День Конституції (76) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+47
Дозволити Боневтіку і Єрмаку правити довічно?
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28.06.2023 23:32
+46
Зміни до Конституції це вже не ваші зелені клопоти. Ваш дім - тюрма.
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28.06.2023 23:36
+34
Згідний! Тимчасово відновити смертну кару, до повного знищення зелених колаборантів
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28.06.2023 23:33
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В ст. 5 Конституції внести керівника ОП ?
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28.06.2023 23:29 Відповісти
Ага. Очередной ноу-хау от Джабба Хатта
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29.06.2023 00:35 Відповісти
Не чипай Конституцію України!

Констітуція США , якій більш 250 років, НІКОЛИ не змінювала свій «базовий текст».
Вона тільки доповнювалась.
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29.06.2023 01:44 Відповісти
Нажаль українську Конституцію давно перекроїли рашисти під олігархічні потреби. Ретроспективні демократичні зміни таки необхідні, як от:

- ліквідація олігархічної партійної виборчої системи, монополії адвокатури в системі судового представництва,
- запровадження інституту імперативноно мандату,
- зменшення кількості нардепів, відповідно до результатів всеукраїнського референдуму,
- зняття недоторканності з нардепів, суддів, спрощення процедури імпічменту президента,
- забезпечення виборності суддів, місцевих правоохоронних структур,
- збільшення підстав для звільнення суддів, зокрема через некомпетентність судді у зв'язку з переглядом рішень апеляційною чи касаційною інстанцією, визнання ЄСПЛ порушенням Україною міжнародних зобов'язань,
- заборону набуття у власність землі іноземними власниками чи їх афілійованими особами, українськими фізичними чи юридичними особами у величезних обсягах,

тощо для розвитку сильної демократичної української держави та громадянського суспільства, однак, не від зелених рашистів у владі.
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29.06.2023 21:04 Відповісти
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є Єрмак.
Єрмак здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно Єрмакові.
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29.06.2023 08:44 Відповісти
Дозволити Боневтіку і Єрмаку правити довічно?
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28.06.2023 23:32 Відповісти
З передачею посад по спадковості їх вилупкам. З обов'язковою умовою: спадкоємець має бути маріонеткою олігарха і агентом кремя, про що має пред'явити відповідну довідку
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29.06.2023 00:52 Відповісти
Так і є.
Нездивуюсь, якщо буде пропозиція про внесення др Констітуції про передачу посади Президента Украини, депутата ВР, держслужбовця по спадщині.
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29.06.2023 06:28 Відповісти
І в ознаменування перемоги присвоїти звання Верховного Генераліссимуса!
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28.06.2023 23:33 Відповісти
ага !!! офіційне звання "**************" ...





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29.06.2023 05:29 Відповісти
Згідний! Тимчасово відновити смертну кару, до повного знищення зелених колаборантів
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28.06.2023 23:33 Відповісти
Ти ідіот?! Хочеш, щоб Україну в ЄС ніколи не прийняли?!
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29.06.2023 00:35 Відповісти
Смокчіть зелені, а не зміна вам Конституції України.
Статус кацапської мови як пріоритетної в Конституції України ніяк не закріплен - це мова нацменшин.
Вас зелених свиней не можна допускати до змін в Конституції, бо як сказала Скумбрія :
"Деякі українці занадто українці"

Стаття 10.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
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28.06.2023 23:36 Відповісти
Я іншої думки. Стаття 10 повинна бути змінена. З тексту потрібно виключти "російської, інших", далі залишити за текстом.
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28.06.2023 23:59 Відповісти
ну прибрати рашка єзиг з тексту,можна,але робити це мають уже після зелюків,бо мало чого ті підори ще позмінюють "під шумок"
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29.06.2023 03:19 Відповісти
Х*р вам зеленим, а не зміни в Конституції
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29.06.2023 11:36 Відповісти
Ты Будапешский меморандум читал,что там кацапы пообещали?
Вот то самое и с сруцьким языком.Запретииь до выплаты всех репараций.
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29.06.2023 06:42 Відповісти
В себе запрєщай що хочеш, а змін в Конституції для зелених свиней ніяких.
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29.06.2023 11:37 Відповісти
Зміни до Конституції це вже не ваші зелені клопоти. Ваш дім - тюрма.
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28.06.2023 23:36 Відповісти
Вгадую - зетрансформація:
Перейняти досвід китаю
Зефараон довічний
нейтральний статус
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28.06.2023 23:36 Відповісти
Кнуряко , тільки не беріться ще й за Конституцію 😡
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28.06.2023 23:36 Відповісти
Просто зе-гевара може її ще й здісти
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28.06.2023 23:48 Відповісти
вас гнид на тот момент уже не будет , зе- мудачье.
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28.06.2023 23:37 Відповісти
Все лезут своими лапами в Конституцию все хотят сделать себе мирок чтоб красть и ничего не было Вы уже выиграли войну помогли фронту а уже слюни пускаете сидите тихо гниды внутренние
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28.06.2023 23:37 Відповісти
Стефанчук уже здобув перемогу? Так він же над свої животом і трьома підборіддями не може одержати перемогу, не кажучи про все інше.
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28.06.2023 23:37 Відповісти
Перемогла обжерливість...
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29.06.2023 08:22 Відповісти
"..єдиним джерелом влади в Українi є єръмакъ.." - по факту так, треба його "уконстицюювати".
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28.06.2023 23:39 Відповісти
Кожен президент змінює конституцію під себе щоб залишитись там на століття. Хоч ви її не мацайте брудними руками.
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28.06.2023 23:39 Відповісти
Наприклад?
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29.06.2023 00:00 Відповісти
Янукович
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29.06.2023 00:30 Відповісти
Під Ющенка змінили з урізанням прав Президента. Після Яника теж відміняли. Отож, сказати, що КОЖЕН, не коректно.
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29.06.2023 07:24 Відповісти
Мра3і
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28.06.2023 23:40 Відповісти
тобто жирна свиня прохрюкала, що вона ще "не впевнена" , що рузька мова повинна нахй щезнути з Українського простору.
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28.06.2023 23:42 Відповісти
"...тебе бы, начальник, сценарии для квартала-95 писать..."(с)
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28.06.2023 23:43 Відповісти
Внести окремою статтею смертний вирок для зеленої погані.
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28.06.2023 23:43 Відповісти
Мені одному здається що Стефанчук нагадує московського попа?
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28.06.2023 23:44 Відповісти
Ні
Я думала, що в мене така схиблена уява..я подумки йому завжди домальовую рясу, шапку, кадило й здоровенний хрест на якірному ланцюгові..
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29.06.2023 00:02 Відповісти
Негайної зміни потребує насамперед теперішній симулякр президента та його так званий "офіс". І бажано все це ганьбище замінити негайно, щоб перемога над оманськими партнерами офісних щурів, москалями, відбулася саме за українським сценарієм, за сценарієм ЗСУ, а не за африканським, латиноамериканським, ватиканським чи москальським ...
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28.06.2023 23:45 Відповісти
Анал - буде: не табу?

Чи соску, що мріяла "валіть із страни" - прирівняють до волонтерів?

Чи "жирний"/"гундосий" = "патріот з пожиттєвою індульгенцією"??!
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28.06.2023 23:50 Відповісти
Pизик полягає в тому, що післявоєнна відбудова України загрузне в корупції. Країна бореться зі слабкими інституціями та жадібними чиновниками з 1991 року, досягаючи лише спазматичних і запізнілих успіхів.

Українці заплатили за це страшну ціну. З приблизно однакової відправної точки в 1990 році Польща до 2021-го стала майже втричі багатшою, ніж Україна. Естонія, ймовірно, найбільш ефективна країна, що вийшла з комуністичної катастрофи, приблизно в п'ять разів збільшила свій дохід на душу населення за той самий період.

Патріотизм - чудова протиотрута від корупції, але те, що відбувається в мирний час, - вже інша справа.

Необхідно зосередитись на інституціях, а не лише на фізичній інфраструктурі.
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28.06.2023 23:54 Відповісти
BBC

"Настала наша черга їсти", - такою була крилата фраза у Південній Африці після падіння апартеїду. Неважко зрозуміти, чому ветерани визвольної боротьби вважали, що саме вони повинні насолоджуватися плодами перемоги. Але всепроникний клієнтелізм й фаворитизм, що виникли у підсумку, на додачу до кумівського капіталізму попереднього режиму, виявилися фатальними для країни.

В Україні може з'явитися така ж спокуса, щойно почнеться відбудова.
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29.06.2023 00:00 Відповісти
Шановні, зрозумійте 2 речі:
- від цього срача радіють ТІЛЬКИ наші вороги;
- деструктивна балаканина робить нас лише слабшими!
Тому давайте якось вгамовувати власні пристрасті та винищувати ворога - і п'яту колону НЕОДМІННО!
(для інформації - я Зе теж терпіти не можу. Але зараз - УКРАЇНА ПОНАД УСЕ)
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28.06.2023 23:54 Відповісти
Так оточення ЗЄ і є п'ятою колоною.
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29.06.2023 00:04 Відповісти
Не критикувати зелених? А вони будуть поливати лайном неугодних, садити в буцегарню героїв, нагороджувати злодіїв. Коли тільки хвалити, народ обов'язково переобере їх довічно.
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29.06.2023 00:05 Відповісти
А вони і будуть поливати! Дешево, мерзотно, точнісенько у їхньому стилі! І щось я маю побоювання, що їм та критика - пофігу. І однозначно після нашої перемоги на нас іще чекає принаймні одне "суворе" очищення! Бо камон, серйозно, із Зе будувати майбутнє? Не смішіть!
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29.06.2023 01:06 Відповісти
Шановний, Ви не помічаєте що п'ята колона вже перемістилась в ОП?! Призвіща цієї колони Вам нагадати?
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29.06.2023 00:08 Відповісти
Однозначно, п'ята колона в ОП! Безсумнівно! І прізвища я добре знаю. Тільки якщо ми зараз човен розгойдаємо по максимуму, то наші ЄС- та НАТО-перспективи опиняться у небезпеці
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29.06.2023 01:01 Відповісти
Там всі прекрасно знають і бачать очевидні речі. То ж нас за те що ми врешті почнемо життя з "зачистки" корупціонерів ніхто не лише не осудить, але й визнають правильним громадянський терор стосовно падла яке шкодить під час війни.
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29.06.2023 08:28 Відповісти
Ничего мы тут не раскачиваем. Этим делом успешно занимается зеледент со своей зеленой сворой. Наоборот тут, на форуме формируется общественное мнение чтобы не допустить больше таких трагических ошибок при выборе власти. Ну а уже отсюда форумчане, вооружившись аргументами, будут волей-неволей растолковывать своим близким и знакомым что на выборах надо голосовать не против кого-то или по приколу, а за счастливое мирное существование своих детей и внуков.
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29.06.2023 08:49 Відповісти
о новий висер в стилі "неначасі"
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29.06.2023 03:21 Відповісти
"Після української перемоги...." 🙂

Війна вже 9,5 років йде!
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28.06.2023 23:56 Відповісти
Це він, мабуть, про виплату компенсацій його тещі з Держбюджету України, за те, що він вроді жив у неї в квартирі, як нардеп ВРУ !!
До цього, усе було добре, а тут, із значочком нардепа, і халява поперла тещі !!
Тому зміни звичайно необхідні у складі ВРУ, а не в Конституції, щоб служки не оберігали ригоАнальних опозажопників, як агентів орків-убивць, іне сиділи у ВРУ під час війни !!
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29.06.2023 00:10 Відповісти
Яка ПАДЛЮКА !!!
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29.06.2023 00:30 Відповісти
Деякі положення ? Може з'явиться вимога до кандидата в .....карочє , щоб клоун більше ніколи не міг стати Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України.
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29.06.2023 00:49 Відповісти
Не вам свинособакам зеленим своїми грязними лапами лізти до Конституції!
Ви будете висіти після війни,як чайшеску верх ногами,на каштанах,що на Крещатику!
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29.06.2023 00:57 Відповісти
Розмріявся... зелених до Конституції допускати не можна і гарматний постріл.
Це був би, мабуть, сумний кінець історії нової України.
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29.06.2023 00:59 Відповісти
Після української перемоги у війні Джерело:
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29.06.2023 00:59 Відповісти
Партайгеноссе.....
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29.06.2023 01:00 Відповісти
Замість АР Крим - Кримська область.
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29.06.2023 01:12 Відповісти
Соросячих гендерастів дуже напружує, що по констиуції шлюб є союзом чоловіка і жінки. А напряму це ж не протягнеш. Треба замаскувати питанням мови.

"В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." Після війни національна меншина перестане існувати? Чи стане конституційно дискримінованою?

У шитохентерастів тільки одне на умі. Як добити недобите війною населення статевою дегенерацією.
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29.06.2023 01:19 Відповісти
На футболке Зе Гевара,жопоliz
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29.06.2023 02:38 Відповісти
Вкрасти у народа надра і землю конституція їм не завадила. Так само, як і перетворити соціальну державу на ліберальний концтабір з намальованими тарифами і дегенерат-парадами.
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29.06.2023 04:04 Відповісти
В Конституції стільки недіючого, як то право на медицину, освіту, житло, свобола переміщення, взяти і викинути, а людей вже не по факту, а по конституції зробити рабами. Ніяких прав людям, лише обов'язки.
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29.06.2023 05:27 Відповісти
Наша спільна перемога? ***** зелень рукі прочь від перемоги України! Де ви були сучьи потвори коли українці стикали кровью на фронті і в тилу???? Ви піздили грощі у военних і гуманітарку у цівільних, ви забрали виплати, ви платили 700 грн пораненим и нагло дивлячись на нас піздили мільярди на яйцях, і це тільки на яйцях! Будьте ви прокляти ******! Вони вже приміряють на себе лаври переможців!
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29.06.2023 06:20 Відповісти
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29.06.2023 06:25 Відповісти
Ст. 5. Єдиним джерелом влади в Україні є Єрмак.
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29.06.2023 06:34 Відповісти
Меньше жрать?
Судя по его рылу голодомор не намечается,уж точно не у него.
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29.06.2023 06:37 Відповісти
... цей служака запропонує нам носити футболки з портретом президента і внесе це в Конституцію?
Це ж друга в краіні особа за посадою...капець. Та приведи своє тіло в порядок! Це ж храм душі....
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29.06.2023 06:59 Відповісти
Таки так! "У людини все має бути прекрасним... і душа і тіло!"
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30.06.2023 03:22 Відповісти
Ой які далекоглядні ці... чиновники.
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29.06.2023 06:59 Відповісти
Гордимся. Гордимся таким умным головой и его сыном, мирно убежавшим от войны в Австрию. Там удобней думать, какие же изменения нужно будет внести в Конституцию, чтобы головам было удобно жить. Одна голова думает здесь, другая думает там. И обязательно что-нибудь таки придумают. Ведь две головы всегда лучше одной.
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29.06.2023 07:14 Відповісти
А я впевнений що стефанчука треба замінити ще до перемоги. І закріпити в конституції кількість депутатів не більше 48 чоловік. По 2 на кожну область.
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29.06.2023 07:16 Відповісти
Потрібно більше сотні, інакше не буде дискусії, парламентаризму, різносторонніх поглядів і думок, а буде лише договорняк
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29.06.2023 21:24 Відповісти
Стефанчука негайно у відставку !
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29.06.2023 07:20 Відповісти
Стефанчук, во первых смени футболку - от нее воняет.

Во вторых, собой займись - тебя дети пугаются когда видят по телеку.
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29.06.2023 07:33 Відповісти
Так, щоб до влади йшли люди які розуміють слово "Відповідальність"
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29.06.2023 07:45 Відповісти
Ага. Главное чтоб за права извращенцев в ней не забыли. А то помощи не будет с запада
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29.06.2023 08:04 Відповісти
У ціх гопників є шанси ! Вони вже землю продають по 10 000 га.
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29.06.2023 08:14 Відповісти
пиндець.

а чим ви, курви товстозаді зайняті зараз що вам ніколи?

снаряди підносите чи на пузі по мінному полю повзаєте?

щоб при брати все лайно з конституції зокрема захист псячого русского язика пари годин вистачить, підірвіть ваші сраки та замість ресторана попрацюйте трохи.
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29.06.2023 09:33 Відповісти
"...Стане зрозумілою внаслідок відкритої дискусії..."

В широких колах офісу президента?
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29.06.2023 10:21 Відповісти
треба переглянути, а краще добре розглянути положення щодо конституції усієї шобли в верховній раді.
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29.06.2023 11:53 Відповісти
В першу чергу переглянути законність стефанчука на посаді голови верховної зради і хай росповість як він підсидів Разумкова.
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29.06.2023 14:11 Відповісти
 
 