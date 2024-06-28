Зеленський привітав громадян із Днем Конституції: Мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав громадян України із Днем Конституції.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок.



17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи.



З Днем Конституції, дорогі громадяни! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.

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