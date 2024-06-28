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Зеленський привітав громадян із Днем Конституції: Мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав громадян України із Днем Конституції.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок.

17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи.

З Днем Конституції, дорогі громадяни! Слава Україні!" -  зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24213) привітання (735) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+40
А про "конституція на паузі" забув сказати?....
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28.06.2024 09:23
+39
привітав поклавши свій причандал на неї
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28.06.2024 09:20
+35
Привітання від кацапського наймита, корупціонера і шахрая, який знущається з Коннституції і ненавидить Україну, не приймаються. Зєля, іди в сраку!
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28.06.2024 09:26
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шкода що не для нього, на першому місці його палавінка Андрюша Козир Оманський
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28.06.2024 09:15 Відповісти
Гарант,нах...
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28.06.2024 09:19 Відповісти
Прострочений
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28.06.2024 09:26 Відповісти
воно смерділо тухляком ще до на етапі виробництва 😁
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28.06.2024 09:59 Відповісти
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28.06.2024 12:47 Відповісти
А ты кто Вова такой? Згідно Конституції??
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28.06.2024 09:19 Відповісти
Вова.
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28.06.2024 09:20 Відповісти
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28.06.2024 09:27 Відповісти
Самопроголошений узурпатор
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28.06.2024 14:10 Відповісти
Той хто нічого тобі і мені не винен . Прикинь , так можна було коли згідно тієї конституції його обрали ((
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28.06.2024 16:39 Відповісти
привітав поклавши свій причандал на неї
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28.06.2024 09:20 Відповісти
Так, це доволі цинічно вітати з Днем Конституції громадян і класти на Конституцію болт. Своє правління він почав власне з порушення Конститкції, розпустивши Раду під неконституційним приводом "втрати довір'я". Тому можливо це привітання - звичайний цинічний тролінг.
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28.06.2024 10:30 Відповісти
пішов ти найух, під@р
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28.06.2024 09:20 Відповісти
але спочатку за грати.
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28.06.2024 12:07 Відповісти
Мрії мої мрії ...........
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28.06.2024 16:40 Відповісти
Все починається з мрії
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28.06.2024 17:13 Відповісти
А про "конституція на паузі" забув сказати?....
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28.06.2024 09:23 Відповісти
Зеленський привітав громадян із Днем Конституції і нагадав, що Конституція на паузі...
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28.06.2024 09:23 Відповісти
Зелена Шмаркля Боневтік Оманський Янетряпка-Янелох Шашличнік Чотирижди Ухилянт Кращебвтік-Кращебздох-Херпіду, ти і є той самій узурпатор влади та перший порушник Конституції
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28.06.2024 09:24 Відповісти
"з днем Паузи!"
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28.06.2024 09:24 Відповісти
Менопаузи
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28.06.2024 17:31 Відповісти
Конституция как та порноактриса. Принимает паузу в любом качестве и в любом количестве
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28.06.2024 09:25 Відповісти
Привітання від кацапського наймита, корупціонера і шахрая, який знущається з Коннституції і ненавидить Україну, не приймаються. Зєля, іди в сраку!
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28.06.2024 09:26 Відповісти
Це такий тролінг від тих, хто пише тексти для блазня. А на нього обіди тримати не треба, бо воно, убоге, не розуміє, що озвучує.
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28.06.2024 09:58 Відповісти
Тролінг спічрайтерів - так, але незнання закону не звільняє особу від відповідальності. Є
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28.06.2024 10:05 Відповісти
Незнання закону - це ви, бува, не про високоосвіченого юриста з університету Маслякова?
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28.06.2024 12:07 Відповісти
"...Мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці..."

Це правда.

І це величезна проблема для шайки москальських прихвостнів Єрмаказеленського - бо зелені гниди ніяк не можуть виконати оманські домовленості з рашистами і здати Україну.
Як не гидять, як не саботують, все здають, пакостять 24/7 - а Україна опирається.
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28.06.2024 09:27 Відповісти
Оманські інструкції.
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28.06.2024 10:00 Відповісти
Ортодоксальний ухилянт вітає громадян !?
Це, як зек - наставляє начальника зони, а засудженний - суддю...
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28.06.2024 09:29 Відповісти
на вокзалі? як би було добре, аби ти з'********* нарешті...
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28.06.2024 09:32 Відповісти
Ніякого відношення пан Зеленський не має до Конституції. Так, як він не топтався по ній жоден президент, навіть зек яник. Для Зелі торою і конституцією являється телемарафон - брехлива і смердяча локшина для хворого наріду 73%. А наші залишки Конституції сьогодні це ЗСУ, волонтери і патріотичний народ, який виборює свою волю і незлежність від нйлютішого і вічного ворога -московії і внутрішнього ворога слугориг.
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28.06.2024 09:33 Відповісти
ну так !!! зе влада повернула Україну в нагірші часи кацапо-совка та червоної комуно-нацистької окупації !!! навіть легенда 2019 року про "піввареника" стала реальністю.
ОПУ ЗІ СМАКОМ СТАЛІНІЗМУ На "Українській правді" вийшов доволі цікавий матеріал про Андрія Єрмака. Матеріал справді вартий уваги. Хто ж такий Андрій Єрмак? А ніхто - таке саме ніхто, як і президент Зеленський. В політику Єрмак як і Зеленський прийшов з кіновиробництва. Ба-більше, у перші дні Зеленського у владі в офісі "Слуги народу" не всі розуміли - хто це, власне, такий? Характерна деталь - Єрмак тоді демонстрував свою лояльність до Зеленського аж за межею пристойного. Пригадуєте коли Єрмак вперше став відомий загалу? На зустрічі з військовими блогерами він заявив, що Зеленський - "один з найвпливовіших лідерів світу". Ще тоді я писав, сказано це було для вух Зеленського. Перші досягнення Єрмака, що цікаво, пов'язані з Росією. Саме Єрмак орагнізував обмін моряків захоплених Москвою в Керченській протоці - тобто подарував Москві Цемаха, учасника збиття Малайзійського Боїнга. Саме Єрмак організовував зустріч Путін-Зеленський що відбулася в Парижі. Важливе! "Українська правда" повідомила що до України (на зв'язках Коломойського) приїздили переговорники з Москви, а Єрмак здійснив "візит у відповідь". Цікаво куди? В Мінськ, в Стамбул? Чи прямо до Москви? Саме тоді, до речі, випливла формула Штайнмайєра, про яку українці з російських ЗМІ дізналися швидше ніж з українських, і через яку виникли масові протести. Далі був паризький саміт, де за словами Арсена Авакова одіозний Владіслав Сурков горлав на українську делегацію "Ми так не домовлялися!" і де Зеленський говорив з Путіним віч-на-віч, але про що говорив він тепер, типу, не пам'ятає. Наводить на роздуми? Ще одне "досягнення" Єрмака - в гонитві за дипломатичними перемогами він зв'язався з адвокатом Трампа Джуліані - у результаті Зеленський потрапив у скандал з імпічментом Трампу. Цікавий момент. За словами співрозмовників УП як керівник Офісу Єрмак - таке собі. Що й не дивно, керівничого досвіду на таких посадах він не має. Проте. Єрмаку вдалося повністю завоювати увагу Зеленського щодо його оточення. Ще, взяти під контроль таке делікатне питання як призначення і усування керівничих кадрів. А ще - міжнародну дипломатію. Щодо першого - результати відомі. стараннями Єрмака у відставку відправилися голова ОПУ Богдан, прем'єр Гончарук, генпрокурор Рябошапка, прес-секретар Зеленського Юлія Мендель, колишній продюсер Кварталу-95 Трофімов тощо. Ледь не єдина з попереднього оточення хто лишився біля Зеленського - його секретарка Марія Левченко, чоловік якої... ну ви пам'ятаєте. Єрмак по факту зараз керує призначенням міністрів і керівників. Тобто офіційно їх призначає Зеленський, але виключно з людей Єрмака. Татаров, Щурма, Зарівна, Костін, Литвиненко - продовжувати можна довго. Людей Єрмак відбирає за простими ознаками - повна лояльність і результат. Вищим смертним гріхом там вважається контакт з командою Порошенка. Ще одне. По-факту, саме Єрмаку Зеленський делегував все спілкування з іноземними дипломатами. Не маючи жодного офіційного статусу, саме Єрмак вирішує долю міжннародної підтримки України. Без перебільшення, в своїх руках Єрмак зібрав просто неймовірну владу. Він призначає все керівавництво країни. Він визначає зовнішню політику. Його люди по-факту створили монополію у ЗМІ... Я згадую, кого ж мені нагадує ця особа в минулому? Мати Божа, та це ж Сталін! Той теж переважно не був, ані прем'єром, ані президентом (керівником партії). Той теж займався призначенням керівників всіх рівнів (кадри вирішують все). Той теж крутив світовою політикою... Давно сказано, українці подають все більше сигналів того, що вони тяжіють до авторитаризму. Вся країна аж до непідкупних демократичних журналістів радісно простелилася під такого "Сталіна на мінімалках" - і це говорить саме за себе. Щоправда Сталін не мав опозиції, з якою він змушений рахуватися і з якою нічого не може зробити. І ще. Головна проблема Єрмака - ті таки українці, які його практично ненавидять. Свіже опитування Центру Разумкова показало - довіряють Єрмаку 19,5% проти недовіри у 63,9%.



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28.06.2024 09:48 Відповісти
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28.06.2024 10:10 Відповісти
Какой цинизм,***...
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28.06.2024 09:38 Відповісти
Чемодан. Вокзал. ...
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28.06.2024 09:44 Відповісти
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28.06.2024 09:44 Відповісти
Під час військового стану вибори по Конституції заборонені. А красти, брехати, гадити і зраджувати президенту можна по Конституції під час військового стану?
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28.06.2024 09:44 Відповісти
Це по якій статті?
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28.06.2024 09:48 Відповісти
Де Зеленський, а де Конституція, і де наша Рада
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28.06.2024 09:48 Відповісти
В ролику привітання на YouTube коментарі вимкнено. Та так )
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28.06.2024 09:53 Відповісти
Це саме той випадок, коли всім все зрозуміло навіть без слів...
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28.06.2024 10:13 Відповісти
Конституції не лишилось! Є тільки обов"язки!
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28.06.2024 09:59 Відповісти
Мало того що він не читав Конституцію, так ще нею свій зад підтер.
А так да, дякую за привітання
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28.06.2024 10:00 Відповісти
Всіх зі Святом!
А ще подумайте : чому (начебто випадково?) "адміністрація президента" була перейменовано в "офіс президента" ??
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28.06.2024 10:01 Відповісти
Напевно, при запису відосика стояв ногами на Конституції.
Так само, як топтався ногами по прапору України на день Незалежності України в 2020 році.

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28.06.2024 10:02 Відповісти
А з якої такої Конституції людей хапають на вулицях,вивозять в воєнкомат ,а звідти одразу на полігон,навіть не даючи вирішити домашні справи,забрати документи та побачитись з рідними!?
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28.06.2024 10:05 Відповісти
Само забило БОЛТ на конституцию , а нам тут сказки рассказывает. Кто такой Ермак , и где его должность прописана в конституции ?
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28.06.2024 10:22 Відповісти
Яке ж воно мерзотне падло..мене вже тригерить, коли бачу просто заголовки з його прізвищем.
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28.06.2024 10:42 Відповісти
Це хто ті люди? Резніков з яйцями, тандир? Чи коля каклєта? Хто блть ті люди? Ви бариги, кончені.
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28.06.2024 11:00 Відповісти
https://i.gifer.com/KHh.mp4 Зеленський привітав громадян із Днем Конституції
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28.06.2024 11:16 Відповісти
Мільйони громадян довели, що для них Україна на першому місці, але не для влади ! Ганьба ЗеМародерам !
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28.06.2024 11:26 Відповісти
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28.06.2024 11:46 Відповісти
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28.06.2024 12:15 Відповісти
А чому Львівський вокзал як правило набитий людьми порожній? "Зачистку" зробили перед цим "відосіком" ЗЕблазня? Ось вам шановні українці і відношення цього ЗЕпокидька до Конституції України як до речі і до самої України!
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28.06.2024 13:31 Відповісти
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28.06.2024 14:49 Відповісти
Антигарант,а не гарант:
-незаконно розпустив парламент
-брав участь в фальсифікаціях крим.справ(на Антоненка)
--передав найважливіші повноваження другорядній особі якого небезпідставно називають агентом впливу росії(єрмак)
-продовжує сидіти на посаді після закінчення конст.терміну в обхід Конституції.
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28.06.2024 18:35 Відповісти
Відкрий кордон і ти падло квартальне побачиш,до чого довів країну
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28.06.2024 19:59 Відповісти
Неконституцiйний презерватив ********** громадян , та фiзичних осiб з Днем Конституцii, ( х#йня якась)💩👈
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28.06.2024 21:42 Відповісти
День Конституції кажете?

Її у нас немає з того дня, як охлос обрав Зеленського..
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28.06.2024 23:05 Відповісти
Кожен з нас... людина, що доведено мільярдом дерев.
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29.06.2024 01:09 Відповісти
Бідний криворізький гномік - вже п'ять років пробує здати Україну, а погані українці йому це не дозволяють зробити. Вже лиця на ньому немає від спроб.
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29.06.2024 02:00 Відповісти
Нема сечі, терпіти ці борошна-так би й сказав прямо.А то бла-бла-бла,яка нахер канстітуція,она на паузє
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29.06.2024 07:56 Відповісти
Пусть Зеленский и его банда, возьмут томик канституции, порвут на листочки , хорошо их разомнут и подотрут себе или друг другу ЗАДНИЦЫ. в Украине все права граждан только на бумаге. Реально нет ни свобод, ни защиты прав личности и собственности, ни права на владения и ношения оружия, и тому подобного. По свободе предпринимательства Украина где то во второй сотне стран, валовый продукт давно как в Африке, страна беднеет и беднеет. И это было задолго до войны. Для того чтобы кормить кучку паразитов, нужно ограбить миллионы людей. Чем эта банда и занимается в разных формах. Нужно признать, не Зеля это создал. Начал кучмак, потом бджоляр , потом порох, а зеля принял инициативу. И так будет ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ, как это изменить , НИКТО НЕ ЗНАЕТ. а ТЕМ ЧТО У РУЛЯ, это и на..р не нужно, ЗАЧЕМ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ СУМАСШЕДШИХ ДЕНЕГ???
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29.06.2024 19:20 Відповісти
 
 