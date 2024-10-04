УКР
4 331 47

Зеленський у Сумах відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТОрепортаж

У Сумах президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених захисників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу й відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Зеленський відвідав порених у госпіталі в Сумах
Зеленський відвідав порених у госпіталі в Сумах
Зеленський відвідав порених у госпіталі в Сумах

"Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте нашу державу, за всі кроки для захисту України. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – сказав Президент.

нагородження поранених в Сумах

Також дивіться: Зеленський вручив "Золоту Зірку" родині Героя України Андрія Суботіна, який на "Азовсталі" одружився з обручками з фольги і за 2 дні загинув. ФОТОрепортаж


нагородження поранених в Сумах

Зеленський також поспілкувався з медиками та подякував їм за те, що вони рятують життя воїнів.

Зеленський у госпіталі в Сумах

Нагадуємо, 4 жовтня Зеленський відвідав Сумську область з робочим візитом.

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) нагорода (1303) поранення (2833) Суми (973)
Топ коментарі
+23
Ішак піариться на біді, яку сам і привів.
показати весь коментар
04.10.2024 21:09 Відповісти
+20
Ухилянт нагороджує справжніх воїнів, сумно це. Краще б у 2014 або 2015 подохло зі своїм підрозділом "юзік" хоча в автокатастрофі абояк.
показати весь коментар
04.10.2024 21:07 Відповісти
+20
Я б йому в морду плюнув.
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤬 Виснаженій боями у Вугледарі без ротацій 72 бригаді не дали відпочинку і наказали займати нові позиції - військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Меринова.

72-ій бригаді сказали зайняти позиції, які "відмовляється" займати 123 миколаївське ТРО.

"Саме цей підрозділ мав підтримати 72 у Вугледарі. Але піхота ТРО десь порозбігалась. А потім ще й комбат застрелився. Через них 72 затримала свій вихід з Вугліка. Бо сподівались", - пише вона.

Відступ пройшов із втратами. Загалом за час служби у 72 бригаді в деяких із 7 батальйонів "не залишилось піхоти". Однак її знову поставили на позиції без відпочинку.
"Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування", - пише Кирієнко-Меринова.
Застрелився 33-річний комбат-підполковник 186-го батальйону 123-ї бригади, коли його підопічні втекли із позицій під Вугледаром, що призвело до остаточної втрати міста, - журналіст Володимир Бойко.
https://t.me/Donbasskiy_front
показати весь коментар
04.10.2024 21:05 Відповісти
Часів Яр...
Відбиває хвилини...

Як дзвін...
По кожній людині...

Що загинула...

Як дар, від солдатів...
Що пішли в небудття...

Я сприймаю життя...
показати весь коментар
04.10.2024 21:21 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 21:38 Відповісти
Комбат застрелився, бо був відповідальним за свій батальйон. Він тим самим відповів за тих, що розбіглися, за тих, хто послав туди неьоєздатний підрозділ, за тих, хто розмінквав Чонгар, розвів війська у Станиці-Луганській, залишив армію без ракет, без ППО, без резервів, за тих, кому не вистачило духу і совісті зробити те саме і які в рази більше за нього винні в цій ситуації. 33 роки. Навіть не пожив. І напевне половину життя віддав армії. Тій армії, яка так і щалишилась напівсовковою. Вічного спочинку, Солдате!
показати весь коментар
05.10.2024 00:17 Відповісти
Ухилянт нагороджує справжніх воїнів, сумно це. Краще б у 2014 або 2015 подохло зі своїм підрозділом "юзік" хоча в автокатастрофі абояк.
показати весь коментар
04.10.2024 21:07 Відповісти
Ішак піариться на біді, яку сам і привів.
показати весь коментар
04.10.2024 21:09 Відповісти
Біду та ішгака привели невигласи у 2019
показати весь коментар
04.10.2024 21:28 Відповісти
До речі, 3 з 4 у цій палаті голосували за ішака
показати весь коментар
05.10.2024 07:32 Відповісти
«Ішак»- не заслужений комплемент
показати весь коментар
04.10.2024 21:52 Відповісти
Я б йому в морду плюнув.
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
Я теж
показати весь коментар
04.10.2024 21:12 Відповісти
Там морди немає, там не брита жопа
показати весь коментар
04.10.2024 21:29 Відповісти
А я б його до каштана прив'язав. За ноги.
показати весь коментар
04.10.2024 22:03 Відповісти
Ні стида ні совісті у зеленського, здав пів країни, тисячі загиблих і поранених з вени цього бородатого і воно ще не соромиться в очі солдатам дивитися😡
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
У 2019 73% не соромились вимазувати брехливим брудом, то і не дивно кого вони вибрали
показати весь коментар
04.10.2024 21:31 Відповісти
Ну і де тепер буде слідуючий прильот?
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
Жалко шо не знайшлось народного героя....
показати весь коментар
04.10.2024 21:12 Відповісти
Та там прошманали та перетрясли усе та усіх, аби не вляпатися у "нєштатную сітуацию"
показати весь коментар
04.10.2024 22:08 Відповісти
А з бійцями 72-ки не хочеш селфі зробити Вова?
💩 ти зелене!
показати весь коментар
04.10.2024 21:12 Відповісти
Зеленський та інваліди війни:
показати весь коментар
04.10.2024 21:14 Відповісти
це НЕ хєрня! Це знущання над всіма, роса в очі
показати весь коментар
04.10.2024 22:17 Відповісти
Нічого дивного; буратінка ненавидить українців та Україну. А зіграти патріота цьому актору хисту не вистачає.
показати весь коментар
04.10.2024 22:19 Відповісти
Воно фотографується на фоні стелли міста, то є a bad sign 🛑 Сигналізує про наступне здане місто?
показати весь коментар
04.10.2024 21:15 Відповісти
(уміляіццо)
показати весь коментар
04.10.2024 21:15 Відповісти
Ля, цуко! Знов за піаром передвиборчим катався... Яке ж воно жалюгідне на фоні наших захісників!
показати весь коментар
04.10.2024 21:18 Відповісти
падло а під вугледар до воїнів 72 бригади бубочка і не поїхав може хоч пристрелили.
показати весь коментар
04.10.2024 21:19 Відповісти
На місці хлопців. Я б вже валив з того місця.
показати весь коментар
04.10.2024 21:30 Відповісти
ермака не видно,наверное вышел позвонить,доложитьна лубянку.
показати весь коментар
04.10.2024 21:30 Відповісти
Так ермак його й направив у Суми, щоб не заважав добити ситуацію на Сході...
показати весь коментар
04.10.2024 21:46 Відповісти
Що тут скажеш..... Без слів ! Для них ( багатьох держиморд і різних " еліт" ) війна - це ідеальна каса, яка підвертається раз у житті, й іншої такої нагоди більше не буде - стати доларовими мільйонерами на рівному місці, не особливо то й напружуючись.....
показати весь коментар
04.10.2024 21:50 Відповісти
Сумы на очереди на сдачу?
С учётом сложившейся традиции - приехал, сфоткался, сдали.
показати весь коментар
04.10.2024 21:58 Відповісти
Ой, ці флешбекі .... За тиждень до навали ця мавпочка єрмака у Херсон приїзжала... Результат всі пам'ятають.
П.с. от би військовим треба бойкот йому об'явити! Не пускати на жодний об'єкт. Просто вмикати сирену, чи імітувати атаку дрона, все аби Чмоню поздихатись !!!
показати весь коментар
04.10.2024 22:16 Відповісти
Йолоп здав точку. Тепер туди ракета прилетить.
показати весь коментар
04.10.2024 22:06 Відповісти
сьогодні у Антиколорадоса читав, як Залужного і НГШ намагалися вбити - на позиціях раптово дзвінок із ОП і через хвилину удар! Обійшлося ....
показати весь коментар
04.10.2024 22:13 Відповісти
Яку точку , йолопе - ти знаєш де це було знято ?
показати весь коментар
04.10.2024 22:26 Відповісти
Йолопе, російська агентура в Сумах може запросто вичислити, де був твій брат
показати весь коментар
04.10.2024 22:43 Відповісти
твой Зе знает кацапура...\ты гнида не куоси под украинца...\
показати весь коментар
05.10.2024 01:50 Відповісти
Їдь с люсєй селфитись! Та забери назавжди свою протерміновану скумбрію
показати весь коментар
04.10.2024 22:11 Відповісти
Не в ту він лікарню зайшов - раджу познімати в Сумській обласній - там значно цікавіше ..((
показати весь коментар
04.10.2024 22:25 Відповісти
Там ще 4-та є не дуже. А 5 -а і центральна міська , і там і там поряд уже прилітало. На фото може й обласна, новий корпус.
показати весь коментар
04.10.2024 23:29 Відповісти
навряд чи ...
показати весь коментар
05.10.2024 06:46 Відповісти
ты кацап за своих чмоней переживай...
показати весь коментар
05.10.2024 01:51 Відповісти
Ще трохи і цей виродок буде робити селфі на військових цвинтарях, як доказ виконання завдань.
показати весь коментар
04.10.2024 23:08 Відповісти
Таке вже було, коли вони вдвох із козирем були у Львові на кладовищі.
показати весь коментар
05.10.2024 06:09 Відповісти
Просрочений п...р.
показати весь коментар
04.10.2024 23:17 Відповісти
Медіашльондра.
показати весь коментар
05.10.2024 00:01 Відповісти
пацанам с костюмчиками повезло
показати весь коментар
05.10.2024 00:23 Відповісти
 
 