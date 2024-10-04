Зеленський у Сумах відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами. ФОТОрепортаж
У Сумах президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де лікують поранених захисників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу й відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медаллю "Захиснику Вітчизни".
"Дякую вам за службу. Дякую за те, що захищаєте нашу державу, за всі кроки для захисту України. Бажаю вам якнайшвидшого одужання", – сказав Президент.
Зеленський також поспілкувався з медиками та подякував їм за те, що вони рятують життя воїнів.
Нагадуємо, 4 жовтня Зеленський відвідав Сумську область з робочим візитом.
