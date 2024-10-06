Буданов получил награду от Кабмина за вклад в борьбу против российских оккупантов
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР.
"Получил от Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.
Поблагодарил Дениса Анатольевича и все украинское правительство за признание результатов работы ГУР МОУ, а также за всестороннюю поддержку и укрепление спецслужбы", - говорится в сообщении.
Как отметил Буданов, эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и настойчиво.
"Продолжаем вместе защищать наше государство и украинскую нацию от российских захватчиков и военных преступников", - добавил руководитель ГУР.
