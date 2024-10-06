РУС
Буданов получил награду от Кабмина за вклад в борьбу против российских оккупантов

Буданов отримав відзнаку

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР.

"Получил от Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.

Поблагодарил Дениса Анатольевича и все украинское правительство за признание результатов работы ГУР МОУ, а также за всестороннюю поддержку и укрепление спецслужбы", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Буданова о военных планах россиян до конца года

Как отметил Буданов, эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и настойчиво.

"Продолжаем вместе защищать наше государство и украинскую нацию от российских захватчиков и военных преступников", - добавил руководитель ГУР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буданов наградил чешского волонтера Веверку. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (484) Кабмин (14096) знак отличия (11)
Топ комментарии
+17
герої зебілів - Боневтік Криворіжський, Татаров Чеченський, Баріста Буданга👏
06.10.2024 13:43 Ответить
+14
За останні 50 років, всі разом взяті керівники військових розвідок світу не дали стільки інтерв'ю, відосиків і прогнозів, як Буданов....можемо пишатися ...
06.10.2024 13:46 Ответить
+11
А точно "за внесок", чи за відосики?
06.10.2024 13:42 Ответить
Значить все погано. Знімуть
06.10.2024 13:37 Ответить
А чому ПОГАНО? Медіапростір втратить "бійця нє відімого фронту"
06.10.2024 14:15 Ответить
Якраз таки дуже "відімого"
06.10.2024 14:58 Ответить
в мене "не" перекреслено
06.10.2024 15:23 Ответить
сорян, недобачаю трохи
06.10.2024 15:36 Ответить
+ +
06.10.2024 15:42 Ответить
Зайшов шоб написати комент "значить будут знімати", але я вже не перший)
06.10.2024 16:53 Ответить
Подяка якась не в маштабах зелених послідовників януковича, чому не три на три метра ?, чому не в золотій рамі ? ну як така заслужена людина яка ризикуя життям пригріла в хаті Машу зеленського разом з гогі і досі не дае гогі померти з голоду може приймати подяку маленьку та ще і в деревяній рамкі .
06.10.2024 17:59 Ответить
Буданга Кримський
06.10.2024 17:24 Ответить
Залужному вже вручали
06.10.2024 13:43 Ответить
Клоуни,один однову відзнаки вручають.Цирк і фарс.
06.10.2024 13:45 Ответить
Прощальний презент?
06.10.2024 13:47 Ответить
на спину таку грамоту кожному урядовцю
06.10.2024 13:56 Ответить
Щоб ще й залізно-дорожними костилями поприбивати до спин. Єх,мрії, мрії ....
06.10.2024 14:00 Ответить
Плохой знак. Похоже, таки уволят.
06.10.2024 13:57 Ответить
Уволят 100%, только вот "плохой знак" для кого? Для Буданги? Так ему уже пришили сзади "золотой парашют", грамоту на стенку прибьет, будет рассказывать, как он "чеченцев в Киеве ганял"
06.10.2024 15:09 Ответить
Для Украины. ГУР - это одна из структур, которая показывает эфективность.
06.10.2024 15:41 Ответить
То той буданову, що (сам розповідав) в ніч на велике вторгнення лежав з жінкою і гадав на квітці: нападуть - не нападуть?
06.10.2024 14:13 Ответить
Йому ще дєрьмак дзвонив зі словами "А може пронесе? Ну так ..їх всіх "пронесло" в сортирі. Оце така влада. І призначили на командування ЗСУ таких самих. Мотивація гнити в окопі просто зашкалює.🥴
06.10.2024 14:16 Ответить
Ще б провести розслідування, що стороння особа робила у режимному приміщенні, яким є кабінет глави ГУРа.
06.10.2024 16:54 Ответить
Нууу...Пора тепер і у відставку.
06.10.2024 14:13 Ответить
Рамка замала для такої відзнаки треба було вставити в 2 на 2 метри.
06.10.2024 14:15 Ответить
О, тепер вже вручають нагороди за блогерство?
06.10.2024 14:16 Ответить
хоббі бАданова - блогерство...
освіта - політолог .... + бариста (в Криму)
06.10.2024 15:27 Ответить
Цирк продовжується!
06.10.2024 14:19 Ответить
Тобто Залужний , який фактично врятував країну від навали, не отримав нічого.
Його випхали з держави.
06.10.2024 14:34 Ответить
А можна оголосити весь список його заслуг?
06.10.2024 14:40 Ответить
Ну от, відзнаку дали, подякували, тепер у відставку. Всі, хто представляє з себе хоч якусь особистість декому дуже заважає.
06.10.2024 14:57 Ответить
нагородили за операцію з"вагнером" поверненням Цімаха рашистам ,а також за те,що за 13 годин до нападу рашиста,Буданов,як шеф розвідки ."першим" довідався про це
06.10.2024 15:00 Ответить
Єдиний керівник, який розробляв та ходив разом на операції з хлопцями в тил ворогу зі зброєю в руках. Його заслуги видно по знищенню кораблів кацапського флоту, по знищених НПЗ, аеродромах та других військових об'єктах в кацапії.
06.10.2024 16:15 Ответить
І по "флаговтику" в Криму і на Зміїному, де заради піару загинули люди.
06.10.2024 16:56 Ответить
хорошо воровал из бюджета, незаметно
06.10.2024 16:42 Ответить
Не вистачає ше оберемка троянд,як в часи якуневича...
06.10.2024 17:02 Ответить
.... напевно міняти будуть, якщо дякують .
06.10.2024 20:36 Ответить
 
 