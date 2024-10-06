Буданов получил награду от Кабмина за вклад в борьбу против российских оккупантов

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР.

"Получил от Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.



Поблагодарил Дениса Анатольевича и все украинское правительство за признание результатов работы ГУР МОУ, а также за всестороннюю поддержку и укрепление спецслужбы", - говорится в сообщении.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Буданова о военных планах россиян до конца года

Как отметил Буданов, эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и настойчиво.



"Продолжаем вместе защищать наше государство и украинскую нацию от российских захватчиков и военных преступников", - добавил руководитель ГУР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буданов наградил чешского волонтера Веверку. ФОТО