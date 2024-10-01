Зеленский заслушал доклад Буданова о военных планах россиян до конца года
Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.
Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка относительно намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича относительно ситуации на фронте.
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Вжеінтенсивно ходять розмови,що Будана переведуть 5-м колесом до воза у Сира (а Сир непереносить Будана). А замість Будана поставлять якогось чувака з СЗР,про яку ніхто ні разу не чув (якщо не рахуват історії про протеже Петюні росіянина Семочка)....
робоча назва: слухач.
просирають донбасс . Ось результат звільнення 16 боєвих генералів
Не треба й до Ванги ходити.
в таких питаннях
Оборона міста тривала 1000 днів і ночей.