Зеленский заслушал доклад Буданова о военных планах россиян до конца года

Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка относительно намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича относительно ситуации на фронте.

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