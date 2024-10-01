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Новости
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Зеленский заслушал доклад Буданова о военных планах россиян до конца года

Зеленскьий, Умєров та Буданов на нараді

Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Об этом президент написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка относительно намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича относительно ситуации на фронте.

Читайте также: Зеленский обновил состав Ставки: Ввел заместителя Умерова Гаврилюка

Автор: 

Буданов Кирилл (457) Зеленский Владимир (20511)


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Топ комментарии
+11
Блогер блогера заслухав.Де єрмак?
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01.10.2024 18:46
+11
президент пачівать ізволіт.
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01.10.2024 18:49
+4
сьогодні у зе!лідора фото сесія.
робоча назва: слухач.
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01.10.2024 18:54
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Блогер блогера заслухав.Де єрмак?
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01.10.2024 18:46 Ответить
президент пачівать ізволіт.
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01.10.2024 18:49 Ответить
Вже інтенсивно ходять розмови,що Будана переведуть 5-м колесом до воза у Сира (а Сир непереносить Будана). А замість Будана поставлять якогось чувака з СЗР,про яку ніхто ні разу не чув (якщо не рахуват історії про протеже Петюні росіянина Семочка)....
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01.10.2024 18:48 Ответить
Він що, інформацію для своїх кураторів збирає?
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01.10.2024 18:49 Ответить
Интересно, как определить, работает у нас разведка, или нет?
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01.10.2024 18:51 Ответить
Центр-Юстасу
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01.10.2024 18:54 Ответить
А з люсєю узгодили той план?
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01.10.2024 18:54 Ответить
сьогодні у зе!лідора фото сесія.
робоча назва: слухач.
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01.10.2024 18:54 Ответить
Чєловєчєк через деякий проміжок часу, уйдьот з посади голови ГУР.Можливо до проСирського ,можливо послом в Зімбабве...
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01.10.2024 19:01 Ответить
Просирського
просирають донбасс . Ось результат звільнення 16 боєвих генералів
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01.10.2024 19:27 Ответить
Та які плани! - захопити побільше украінськоі землі
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01.10.2024 19:02 Ответить
Війскові плани расіян - до кінця року с'.батися з Криму щоб Буданов зміг там под ялинкою новорічної кави посьорбати.
Не треба й до Ванги ходити.
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01.10.2024 19:03 Ответить
єрмак краще освідчений
в таких питаннях
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01.10.2024 19:03 Ответить
Пишуть, що рашистські війська захопили Вугледар - публікують фото вивішування їхніх ганчірок на висотках.

Оборона міста тривала 1000 днів і ночей.

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01.10.2024 19:04 Ответить
не распространяй ЕПСО
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01.10.2024 19:20 Ответить
Два поужних пшика
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01.10.2024 19:17 Ответить
Як можна перемогти у війні, коли шайка "верховного говнокомандувача" моментально зливає усе ворогу ?
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01.10.2024 19:19 Ответить
ТОБТО В ОПУ СЛОВʼЯН ВЗАГАЛІ Н5 ЗАЛИШИТЬСЯ- одни іноверці ?
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01.10.2024 19:25 Ответить
Марʼяна на черзі, запускайте
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01.10.2024 19:27 Ответить
Клоун клоуна поклоунав...такий сумбурчик). А ще "потужний" сходив в туалет по маленькому, а буданов по великому...****, забороніть їм користуватися соцмережами...ви бачили як Ізраїль воює? Які нах відосики, тупо їбуть ту хізбалу в усі дири.) А у нас відосик...заслухав клоун клоуна...так це його робота, буданов напряму клоуну підпорядкований...Нах піарити те, що входить до твоїх обовязків? Це типу...я завтра вийду на роботу...
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01.10.2024 19:27 Ответить
Зверніть увагу: на 1-му і 2-мо фото лідор заслуховує Сирського, а на третьому - Буданова. Збільшіть фото і побачите. Олівці в підставці ніхто не зворушив, антискптик, як стояв, так і стоїть, мінералка не зачіплена. Навіть сині папки, біля яких сиділо Єрмо на перших двох фото, на тому самому місці. Шо це болото нам всім чеше. Один той самий фотограф, з інтервалом в хвилину, а новини з ОПи подають, як шалену роботу лошаріка.
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01.10.2024 19:27 Ответить
Ви поки що перший, хто побвчив цю лажу
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02.10.2024 00:46 Ответить
А як дивиться Єрмо на лошаріка на другому фото - це як класний керівник на школяра, який розбив вікно.
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02.10.2024 00:52 Ответить
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01.10.2024 19:31 Ответить
Зе, хто вбив старушку професора ? Полиція взагалі не вміє розкривати справи? Тоді на фронт , а в Україну британців - детективів
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01.10.2024 19:32 Ответить
Заслухав, на доріжку і спатки
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01.10.2024 20:19 Ответить
Доповідь велась онлайн - з ков'ярні у криму.
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01.10.2024 20:35 Ответить
Тик токеры!
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02.10.2024 00:29 Ответить
 
 