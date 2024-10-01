Зеленский обновил состав Ставки: Ввел заместителя Умерова Гаврилюка

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №678/2024.

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя Министра обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, 19 сентября 2024 года президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел туда внештатного советника президента Украины Александра Камышина, вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

13 сентября президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

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