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Зеленский обновил состав Ставки: Ввел заместителя Умерова Гаврилюка

Зеленський увів Гаврилюка до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №678/2024.

"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя Министра обороны Украины", - говорится в указе.

Напомним, 19 сентября 2024 года президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел туда внештатного советника президента Украины Александра Камышина, вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.

13 сентября президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20511) Ставка (128) Гаврилюк Иван (32)


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Топ комментарии
+9
Молодой генерал всего 53 года, так и пышет здоровьем, не то шо Залужный уволенный по здоровью в 51 год.
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01.10.2024 17:45
+8
Потужна перемога незламності
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01.10.2024 17:24
+8
Сібріга, як пише FT, вже вільно обговорює поступки кацапам в територіях, ці мабуть обговорюватимуть поступки в мові, церкві...
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01.10.2024 17:50
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Потужна перемога незламності
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01.10.2024 17:24 Ответить
Ввів - вивів
Ввів - вивів
На роялі він по іншому робив...
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01.10.2024 17:28 Ответить
А на фуя?
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01.10.2024 17:37 Ответить
Сібріга, як пише FT, вже вільно обговорює поступки кацапам в територіях, ці мабуть обговорюватимуть поступки в мові, церкві...
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01.10.2024 17:50 Ответить
Переставляють ліжка.
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01.10.2024 17:40 Ответить
Усі ці хаотични заміни, перестановки, звільнення свідчать про те що помимо нарцисізма в херпіду розвилася ще ї параноя.
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01.10.2024 17:43 Ответить
Молодой генерал всего 53 года, так и пышет здоровьем, не то шо Залужный уволенный по здоровью в 51 год.
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01.10.2024 17:45 Ответить
зєльонкін у ставку щось знов собі ввів
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01.10.2024 17:50 Ответить
Круто, круто...
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01.10.2024 17:54 Ответить
переставив ліжка
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01.10.2024 17:56 Ответить
ліжка на місці - білизну змінили для нового постояльця
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01.10.2024 18:01 Ответить
Дивишся в обличчя людині і не бачиш проявів інтелекту.
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01.10.2024 18:12 Ответить
Коли цей гадьониш вже припинить гадити(питання риторичне)
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01.10.2024 18:28 Ответить
еще трошки попереставляетесь и пуйло скоро и к киеву подойдет
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01.10.2024 18:30 Ответить
Усе робить щоб виконати оманський договорняк
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01.10.2024 18:35 Ответить
....А нам всё равно, пусть боимся мы волка и совы... З пісні про зайців від такого ж коміка як і Бубон, Нікуліна.
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01.10.2024 18:35 Ответить
Гаврилюка... Який не воював. При Порошенкові він бу начальником тилу...
І так він там напрацював, що зараз військові їдять - з чого прийдеться. Бо виробництво армійських казанків - знищено. Останнє в Одесі.
Як тільки його призначили зам міністра по зброї, у виробників зброї почалися перевірки. Що, вже забули?
Може зі зброєю у нас все добре? Запрацювало масове виробництво ракет на найбільшому профільному підприємстві в Європі? Теж нема?
Снаряди знаходить президент Чехії. А у Івана Гаврилюка чи не в кожній країні - воєнні аташе. А снаряди, чомусь, знаходить не він.
А хіба нема воювавших генералів. Наприклад ті, хто пішов з посад з Залужним? Чому вони не на посадах? Той же Шептала.
Погані у мене передчуття з цим призначенням.

Цей пост видалять. Я впевнений. Я в ньому Нічого нового і невідомого, протизаконного і таємного не написав. Але його видалять. Перевірим?
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01.10.2024 18:51 Ответить
А які ше можуть бути передчуття, коли на Банковій кубло відвертих неприхованих зрадників?
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01.10.2024 20:29 Ответить
... бо Умеров при докладе 2-х слов связать не может
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01.10.2024 18:55 Ответить
Знов перестановка ліжок в ОПе, шо ще чекати від головного ухилянта країни?
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01.10.2024 19:13 Ответить
 
 