Зеленский обновил состав Ставки: Ввел заместителя Умерова Гаврилюка
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного Главнокомандующего заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №678/2024.
"В соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю: ... ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Гаврилюка Ивана Юрьевича - первого заместителя Министра обороны Украины", - говорится в указе.
Напомним, 19 сентября 2024 года президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел туда внештатного советника президента Украины Александра Камышина, вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу, министра иностранных дел Андрея Сибигу, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина.
13 сентября президент Владимир Зеленский обновил состав Совета нацбезопасности и обороны.
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На роялі він по іншому робив...
І так він там напрацював, що зараз військові їдять - з чого прийдеться. Бо виробництво армійських казанків - знищено. Останнє в Одесі.
Як тільки його призначили зам міністра по зброї, у виробників зброї почалися перевірки. Що, вже забули?
Може зі зброєю у нас все добре? Запрацювало масове виробництво ракет на найбільшому профільному підприємстві в Європі? Теж нема?
Снаряди знаходить президент Чехії. А у Івана Гаврилюка чи не в кожній країні - воєнні аташе. А снаряди, чомусь, знаходить не він.
А хіба нема воювавших генералів. Наприклад ті, хто пішов з посад з Залужним? Чому вони не на посадах? Той же Шептала.
Погані у мене передчуття з цим призначенням.
Цей пост видалять. Я впевнений. Я в ньому Нічого нового і невідомого, протизаконного і таємного не написав. Але його видалять. Перевірим?