Зеленський оновив склад Ставки: Увів заступника Умєрова Гаврилюка
Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №678/2024.
"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: ... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича — першого заступника Міністра оборони України", - йдеться в указі.
Нагадаємо, 19 вересня 2024 року президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави увів туди позаштатного радника президента України Олександра Камишіна, віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.
13 вересня президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.
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На роялі він по іншому робив...
І так він там напрацював, що зараз військові їдять - з чого прийдеться. Бо виробництво армійських казанків - знищено. Останнє в Одесі.
Як тільки його призначили зам міністра по зброї, у виробників зброї почалися перевірки. Що, вже забули?
Може зі зброєю у нас все добре? Запрацювало масове виробництво ракет на найбільшому профільному підприємстві в Європі? Теж нема?
Снаряди знаходить президент Чехії. А у Івана Гаврилюка чи не в кожній країні - воєнні аташе. А снаряди, чомусь, знаходить не він.
А хіба нема воювавших генералів. Наприклад ті, хто пішов з посад з Залужним? Чому вони не на посадах? Той же Шептала.
Погані у мене передчуття з цим призначенням.
Цей пост видалять. Я впевнений. Я в ньому Нічого нового і невідомого, протизаконного і таємного не написав. Але його видалять. Перевірим?