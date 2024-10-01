Зеленський оновив склад Ставки: Увів заступника Умєрова Гаврилюка

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №678/2024.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: ... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича — першого заступника Міністра оборони України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави увів туди позаштатного радника президента України Олександра Камишіна, віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

13 вересня президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.

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