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Зеленський оновив склад Ставки: Увів заступника Умєрова Гаврилюка

Зеленський увів Гаврилюка до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача заступника міністра оборони Івана Гаврилюка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №678/2024.

"Відповідно до статті 8 Закону України "Про оборону України", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановляю: ... увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича — першого заступника Міністра оборони України", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Глава держави увів туди позаштатного радника президента України Олександра Камишіна, віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

13 вересня президент Володимир Зеленський оновив склад Ради нацбезпеки та оборони.

Також читайте: Зеленський провів Ставку: говорили про комплектування бригад та закупівлю зброї

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Ставка (137) Гаврилюк Іван (33)


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Топ коментарі
+9
Молодой генерал всего 53 года, так и пышет здоровьем, не то шо Залужный уволенный по здоровью в 51 год.
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01.10.2024 17:45
+8
Потужна перемога незламності
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01.10.2024 17:24
+8
Сібріга, як пише FT, вже вільно обговорює поступки кацапам в територіях, ці мабуть обговорюватимуть поступки в мові, церкві...
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01.10.2024 17:50
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Потужна перемога незламності
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01.10.2024 17:24 Відповісти
Ввів - вивів
Ввів - вивів
На роялі він по іншому робив...
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01.10.2024 17:28 Відповісти
А на фуя?
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01.10.2024 17:37 Відповісти
Сібріга, як пише FT, вже вільно обговорює поступки кацапам в територіях, ці мабуть обговорюватимуть поступки в мові, церкві...
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01.10.2024 17:50 Відповісти
Переставляють ліжка.
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01.10.2024 17:40 Відповісти
Усі ці хаотични заміни, перестановки, звільнення свідчать про те що помимо нарцисізма в херпіду розвилася ще ї параноя.
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01.10.2024 17:43 Відповісти
Молодой генерал всего 53 года, так и пышет здоровьем, не то шо Залужный уволенный по здоровью в 51 год.
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01.10.2024 17:45 Відповісти
зєльонкін у ставку щось знов собі ввів
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01.10.2024 17:50 Відповісти
Круто, круто...
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01.10.2024 17:54 Відповісти
переставив ліжка
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01.10.2024 17:56 Відповісти
ліжка на місці - білизну змінили для нового постояльця
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01.10.2024 18:01 Відповісти
Дивишся в обличчя людині і не бачиш проявів інтелекту.
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01.10.2024 18:12 Відповісти
Коли цей гадьониш вже припинить гадити(питання риторичне)
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01.10.2024 18:28 Відповісти
еще трошки попереставляетесь и пуйло скоро и к киеву подойдет
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01.10.2024 18:30 Відповісти
Усе робить щоб виконати оманський договорняк
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01.10.2024 18:35 Відповісти
....А нам всё равно, пусть боимся мы волка и совы... З пісні про зайців від такого ж коміка як і Бубон, Нікуліна.
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01.10.2024 18:35 Відповісти
Гаврилюка... Який не воював. При Порошенкові він бу начальником тилу...
І так він там напрацював, що зараз військові їдять - з чого прийдеться. Бо виробництво армійських казанків - знищено. Останнє в Одесі.
Як тільки його призначили зам міністра по зброї, у виробників зброї почалися перевірки. Що, вже забули?
Може зі зброєю у нас все добре? Запрацювало масове виробництво ракет на найбільшому профільному підприємстві в Європі? Теж нема?
Снаряди знаходить президент Чехії. А у Івана Гаврилюка чи не в кожній країні - воєнні аташе. А снаряди, чомусь, знаходить не він.
А хіба нема воювавших генералів. Наприклад ті, хто пішов з посад з Залужним? Чому вони не на посадах? Той же Шептала.
Погані у мене передчуття з цим призначенням.

Цей пост видалять. Я впевнений. Я в ньому Нічого нового і невідомого, протизаконного і таємного не написав. Але його видалять. Перевірим?
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01.10.2024 18:51 Відповісти
А які ше можуть бути передчуття, коли на Банковій кубло відвертих неприхованих зрадників?
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01.10.2024 20:29 Відповісти
... бо Умеров при докладе 2-х слов связать не может
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01.10.2024 18:55 Відповісти
Знов перестановка ліжок в ОПе, шо ще чекати від головного ухилянта країни?
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01.10.2024 19:13 Відповісти
 
 