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Новини
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Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів росіян до кінця року

Зеленскьий, Умєров та Буданов на нараді

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

Читайте: Зеленський оновив склад Ставки: Увів заступника Умєрова Гаврилюка

Автор: 

Буданов Кирило (493) Зеленський Володимир (24004)


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Топ коментарі
+11
Блогер блогера заслухав.Де єрмак?
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01.10.2024 18:46
+11
президент пачівать ізволіт.
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01.10.2024 18:49
+4
сьогодні у зе!лідора фото сесія.
робоча назва: слухач.
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01.10.2024 18:54
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Блогер блогера заслухав.Де єрмак?
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01.10.2024 18:46 Відповісти
президент пачівать ізволіт.
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01.10.2024 18:49 Відповісти
Вже інтенсивно ходять розмови,що Будана переведуть 5-м колесом до воза у Сира (а Сир непереносить Будана). А замість Будана поставлять якогось чувака з СЗР,про яку ніхто ні разу не чув (якщо не рахуват історії про протеже Петюні росіянина Семочка)....
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01.10.2024 18:48 Відповісти
Він що, інформацію для своїх кураторів збирає?
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01.10.2024 18:49 Відповісти
Интересно, как определить, работает у нас разведка, или нет?
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01.10.2024 18:51 Відповісти
Центр-Юстасу
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01.10.2024 18:54 Відповісти
А з люсєю узгодили той план?
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01.10.2024 18:54 Відповісти
сьогодні у зе!лідора фото сесія.
робоча назва: слухач.
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01.10.2024 18:54 Відповісти
Чєловєчєк через деякий проміжок часу, уйдьот з посади голови ГУР.Можливо до проСирського ,можливо послом в Зімбабве...
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01.10.2024 19:01 Відповісти
Просирського
просирають донбасс . Ось результат звільнення 16 боєвих генералів
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01.10.2024 19:27 Відповісти
Та які плани! - захопити побільше украінськоі землі
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01.10.2024 19:02 Відповісти
Війскові плани расіян - до кінця року с'.батися з Криму щоб Буданов зміг там под ялинкою новорічної кави посьорбати.
Не треба й до Ванги ходити.
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01.10.2024 19:03 Відповісти
єрмак краще освідчений
в таких питаннях
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01.10.2024 19:03 Відповісти
Пишуть, що рашистські війська захопили Вугледар - публікують фото вивішування їхніх ганчірок на висотках.

Оборона міста тривала 1000 днів і ночей.

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01.10.2024 19:04 Відповісти
не распространяй ЕПСО
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01.10.2024 19:20 Відповісти
Два поужних пшика
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01.10.2024 19:17 Відповісти
Як можна перемогти у війні, коли шайка "верховного говнокомандувача" моментально зливає усе ворогу ?
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01.10.2024 19:19 Відповісти
ТОБТО В ОПУ СЛОВʼЯН ВЗАГАЛІ Н5 ЗАЛИШИТЬСЯ- одни іноверці ?
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01.10.2024 19:25 Відповісти
Марʼяна на черзі, запускайте
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01.10.2024 19:27 Відповісти
Клоун клоуна поклоунав...такий сумбурчик). А ще "потужний" сходив в туалет по маленькому, а буданов по великому...****, забороніть їм користуватися соцмережами...ви бачили як Ізраїль воює? Які нах відосики, тупо їбуть ту хізбалу в усі дири.) А у нас відосик...заслухав клоун клоуна...так це його робота, буданов напряму клоуну підпорядкований...Нах піарити те, що входить до твоїх обовязків? Це типу...я завтра вийду на роботу...
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01.10.2024 19:27 Відповісти
Зверніть увагу: на 1-му і 2-мо фото лідор заслуховує Сирського, а на третьому - Буданова. Збільшіть фото і побачите. Олівці в підставці ніхто не зворушив, антискптик, як стояв, так і стоїть, мінералка не зачіплена. Навіть сині папки, біля яких сиділо Єрмо на перших двох фото, на тому самому місці. Шо це болото нам всім чеше. Один той самий фотограф, з інтервалом в хвилину, а новини з ОПи подають, як шалену роботу лошаріка.
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01.10.2024 19:27 Відповісти
Ви поки що перший, хто побвчив цю лажу
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02.10.2024 00:46 Відповісти
А як дивиться Єрмо на лошаріка на другому фото - це як класний керівник на школяра, який розбив вікно.
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02.10.2024 00:52 Відповісти
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01.10.2024 19:31 Відповісти
Зе, хто вбив старушку професора ? Полиція взагалі не вміє розкривати справи? Тоді на фронт , а в Україну британців - детективів
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01.10.2024 19:32 Відповісти
Заслухав, на доріжку і спатки
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01.10.2024 20:19 Відповісти
Доповідь велась онлайн - з ков'ярні у криму.
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01.10.2024 20:35 Відповісти
Тик токеры!
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02.10.2024 00:29 Відповісти
 
 