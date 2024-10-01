Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів росіян до кінця року
Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.
Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.
Топ коментарі
+11 Юрій Петрович #301281
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+11 саша паламарчук
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+4 Hrysha Hlyba #582024
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Вжеінтенсивно ходять розмови,що Будана переведуть 5-м колесом до воза у Сира (а Сир непереносить Будана). А замість Будана поставлять якогось чувака з СЗР,про яку ніхто ні разу не чув (якщо не рахуват історії про протеже Петюні росіянина Семочка)....
робоча назва: слухач.
просирають донбасс . Ось результат звільнення 16 боєвих генералів
Не треба й до Ванги ходити.
в таких питаннях
Оборона міста тривала 1000 днів і ночей.