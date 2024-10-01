Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів росіян до кінця року

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Про це президент написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

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