Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він є феноменом європейської політики, - Стефанішина. ВIДЕО

Віцепрем'єрка - міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає, що команда президента Володимира Зеленського принесла очищення в систему влади.

Про це вона заявила в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми забуваємо кілька важливих речей. Перше, президент Зеленський до президентства не мав ніякого стосунку ні до влади, ні до держактивів. Він не займав ніяких посад, тобто він абсолютно не зв'язаний усім минулим, про яке ми говоримо. Та команда (Зеленського. - Ред.) - це можливо не ідеальна команда, не команда мрії, але вона принесла очищення в систему влади, нову культуру. Для мене феноменом було, що його (Зеленського. - Ред.) обожнювали всі європейські лідери, просто за замовчуванням. Його обожнювали, хотіли спілкуватися, налагоджувати стосунки, тому що він став феноменом європейської політики та демократії", - сказала вона.

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За словами Стефанішиної, не вважалось нормальним, що в демократичній країні за одну людину зможуть віддати 73% голосів.

"Це був такий цікавий феномен. Ми не маємо права про це забувати. І за цей час він з точки зору своїх переконань не змінився. Не все ідеально в державі", - додала віцепрем'єрка.

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