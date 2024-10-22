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Команда Зеленського принесла очищення в систему влади. Він є феноменом європейської політики, - Стефанішина. ВIДЕО

Віцепрем'єрка - міністерка юстиції Ольга Стефанішина вважає, що команда президента Володимира Зеленського принесла очищення в систему влади.

Про це вона заявила в інтерв'ю Наталі Мосейчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми забуваємо кілька важливих речей. Перше, президент Зеленський до президентства не мав ніякого стосунку ні до влади, ні до держактивів. Він не займав ніяких посад, тобто він абсолютно не зв'язаний усім минулим, про яке ми говоримо. Та команда (Зеленського. - Ред.) - це можливо не ідеальна команда, не команда мрії, але вона принесла очищення в систему влади, нову культуру. Для мене феноменом було, що його (Зеленського. - Ред.) обожнювали всі європейські лідери, просто за замовчуванням. Його обожнювали, хотіли спілкуватися, налагоджувати стосунки, тому що він став феноменом європейської політики та демократії", - сказала вона.

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За словами Стефанішиної, не вважалось нормальним, що в демократичній країні за одну людину зможуть віддати 73% голосів.

"Це був такий цікавий феномен. Ми не маємо права про це забувати. І за цей час він з точки зору своїх переконань не змінився. Не все ідеально в державі", - додала віцепрем'єрка.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+82
Очищення бюджету і кишень громадян хіба.
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22.10.2024 13:51 Відповісти
+71
Крупа и 50 хмельницких пракуроров-инвалидов не дают нам никаких сомнений в чистоте власти.
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22.10.2024 13:54 Відповісти
+56
де вони вирощуть таких підлобузників,де ця ферма ?
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22.10.2024 13:52 Відповісти
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Глибоко язика в дупу найвеличнівшого засунула, мабуть, очікує, що їй за це має щось перепасти.
Ну, або, як варіант, вона просто безмозка дурепа.
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22.10.2024 18:41 Відповісти
Окуєть.....хто міг подумать!
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22.10.2024 18:59 Відповісти
Оце так МОЛОДЕЦЬ!!! Як не корупціонер--так із слуг народу,як не втікач--так від слуг,оце так очистив,оце так привів команду,а головне ще по переду---це ВІДПОВІДЬ ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАЇНИ про розпочату війну,про знищенні міста і села,а головне--ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ,а потім все інше,починаючи зі здачі Херсонщини і Запоріжчини!!!!
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22.10.2024 19:02 Відповісти
Наїлася мухоморів, чи курнулі коноплі, яку легалізував її шеф?
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22.10.2024 19:49 Відповісти
вафлістка.
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22.10.2024 21:24 Відповісти
Депутати: педофіл, корупційна корабельна сосна,
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22.10.2024 21:42 Відповісти
Профі! Напевно тьотка вміє язиком шнурки в'язати!
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22.10.2024 21:54 Відповісти
Ганьба ішаку! На нари мудака безтолкового!
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22.10.2024 22:07 Відповісти
ну, тьотя зробила горловий мбр, просто в етері. ніяк не менше...
пс хоча в одному мушу пргодитися - зелений ******** таки феномен!! таких рідкісних їбанатів європа якщо і бачила, то десь у середньовіччі...
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22.10.2024 22:13 Відповісти
Феноменально це те, як можна перетворити демократичну державу на автокраію з закритими кордонами, де корупція і беззаконня процвітає, а люди відчувають себе рабами.
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22.10.2024 22:25 Відповісти
*банута
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22.10.2024 22:29 Відповісти
Зачьот! Особливо з такими губаи. Несіть зачьотку,люба!
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22.10.2024 22:44 Відповісти
🤣
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22.10.2024 23:14 Відповісти
що вона нюхає
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22.10.2024 23:18 Відповісти
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22.10.2024 23:20 Відповісти
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22.10.2024 23:22 Відповісти
Країна здійснює самогубство, а Зеленський - апофеоз
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23.10.2024 01:40 Відповісти
Дожилися...
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23.10.2024 10:27 Відповісти
зе-команда зашкварників.
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23.10.2024 21:33 Відповісти
Ні законів, ні прав, ні добробуту, ні перспектив - одна лише гордість за надане право стати піддослідним учасником унікального експерименту.
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24.10.2024 00:02 Відповісти
Такої тупої влади ще в країні не було.
Підлиз чи пісмокт не зараховано
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24.10.2024 10:03 Відповісти
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