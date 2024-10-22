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Команда Зеленского принесла очищение в систему власти. Он является феноменом европейской политики, - Стефанишина. ВИДЕО

Вице-премьер - министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что команда президента Владимира Зеленского принесла очищение в систему власти.

Об этом она заявила в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы забываем несколько важных вещей. Первое, президент Зеленский до президентства не имел никакого отношения ни к власти, ни к госактивам. Он не занимал никаких должностей, то есть он абсолютно не связан всем прошлым, о котором мы говорим. Та команда (Зеленского. - Ред.) - это возможно не идеальная команда, не команда мечты, но она принесла очищение в систему власти, новую культуру. Для меня феноменом было, что его (Зеленского. - Ред.) обожали все европейские лидеры, просто по умолчанию. Его обожали, хотели общаться, налаживать отношения, потому что он стал феноменом европейской политики и демократии", - сказала она.

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По словам Стефанишиной, не считалось нормальным, что в демократической стране за одного человека смогут отдать 73% голосов.

"Это был такой интересный феномен. Мы не имеем права об этом забывать. И за это время он с точки зрения своих убеждений не изменился. Не все идеально в государстве", - добавила вице-премьер.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Стефанишина Ольга вице-премьер (251)


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Топ комментарии
+82
Очищення бюджету і кишень громадян хіба.
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22.10.2024 13:51 Ответить
+71
Крупа и 50 хмельницких пракуроров-инвалидов не дают нам никаких сомнений в чистоте власти.
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22.10.2024 13:54 Ответить
+56
де вони вирощуть таких підлобузників,де ця ферма ?
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22.10.2024 13:52 Ответить
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Глибоко язика в дупу найвеличнівшого засунула, мабуть, очікує, що їй за це має щось перепасти.
Ну, або, як варіант, вона просто безмозка дурепа.
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22.10.2024 18:41 Ответить
Окуєть.....хто міг подумать!
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22.10.2024 18:59 Ответить
Оце так МОЛОДЕЦЬ!!! Як не корупціонер--так із слуг народу,як не втікач--так від слуг,оце так очистив,оце так привів команду,а головне ще по переду---це ВІДПОВІДЬ ПЕРЕД НАРОДОМ УКРАЇНИ про розпочату війну,про знищенні міста і села,а головне--ЛЮДСЬКІ ЖИТТЯ,а потім все інше,починаючи зі здачі Херсонщини і Запоріжчини!!!!
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22.10.2024 19:02 Ответить
Наїлася мухоморів, чи курнулі коноплі, яку легалізував її шеф?
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22.10.2024 19:49 Ответить
вафлістка.
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22.10.2024 21:24 Ответить
Депутати: педофіл, корупційна корабельна сосна,
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22.10.2024 21:42 Ответить
Профі! Напевно тьотка вміє язиком шнурки в'язати!
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22.10.2024 21:54 Ответить
Ганьба ішаку! На нари мудака безтолкового!
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22.10.2024 22:07 Ответить
ну, тьотя зробила горловий мбр, просто в етері. ніяк не менше...
пс хоча в одному мушу пргодитися - зелений ******** таки феномен!! таких рідкісних їбанатів європа якщо і бачила, то десь у середньовіччі...
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22.10.2024 22:13 Ответить
Феноменально це те, як можна перетворити демократичну державу на автокраію з закритими кордонами, де корупція і беззаконня процвітає, а люди відчувають себе рабами.
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22.10.2024 22:25 Ответить
*банута
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22.10.2024 22:29 Ответить
Зачьот! Особливо з такими губаи. Несіть зачьотку,люба!
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22.10.2024 22:44 Ответить
🤣
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22.10.2024 23:14 Ответить
що вона нюхає
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22.10.2024 23:18 Ответить
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22.10.2024 23:20 Ответить
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22.10.2024 23:22 Ответить
Країна здійснює самогубство, а Зеленський - апофеоз
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23.10.2024 01:40 Ответить
Дожилися...
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23.10.2024 10:27 Ответить
зе-команда зашкварників.
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23.10.2024 21:33 Ответить
Ні законів, ні прав, ні добробуту, ні перспектив - одна лише гордість за надане право стати піддослідним учасником унікального експерименту.
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24.10.2024 00:02 Ответить
Такої тупої влади ще в країні не було.
Підлиз чи пісмокт не зараховано
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24.10.2024 10:03 Ответить
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