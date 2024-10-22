Команда Зеленского принесла очищение в систему власти. Он является феноменом европейской политики, - Стефанишина. ВИДЕО
Вице-премьер - министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что команда президента Владимира Зеленского принесла очищение в систему власти.
Об этом она заявила в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.
"Мы забываем несколько важных вещей. Первое, президент Зеленский до президентства не имел никакого отношения ни к власти, ни к госактивам. Он не занимал никаких должностей, то есть он абсолютно не связан всем прошлым, о котором мы говорим. Та команда (Зеленского. - Ред.) - это возможно не идеальная команда, не команда мечты, но она принесла очищение в систему власти, новую культуру. Для меня феноменом было, что его (Зеленского. - Ред.) обожали все европейские лидеры, просто по умолчанию. Его обожали, хотели общаться, налаживать отношения, потому что он стал феноменом европейской политики и демократии", - сказала она.
По словам Стефанишиной, не считалось нормальным, что в демократической стране за одного человека смогут отдать 73% голосов.
"Это был такой интересный феномен. Мы не имеем права об этом забывать. И за это время он с точки зрения своих убеждений не изменился. Не все идеально в государстве", - добавила вице-премьер.
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Ну, або, як варіант, вона просто безмозка дурепа.
пс хоча в одному мушу пргодитися - зелений ******** таки феномен!! таких рідкісних їбанатів європа якщо і бачила, то десь у середньовіччі...
Підлиз чи пісмокт не зараховано