Команда Зеленского принесла очищение в систему власти. Он является феноменом европейской политики, - Стефанишина. ВИДЕО

Вице-премьер - министр юстиции Ольга Стефанишина считает, что команда президента Владимира Зеленского принесла очищение в систему власти.

Об этом она заявила в интервью Наталье Мосейчук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы забываем несколько важных вещей. Первое, президент Зеленский до президентства не имел никакого отношения ни к власти, ни к госактивам. Он не занимал никаких должностей, то есть он абсолютно не связан всем прошлым, о котором мы говорим. Та команда (Зеленского. - Ред.) - это возможно не идеальная команда, не команда мечты, но она принесла очищение в систему власти, новую культуру. Для меня феноменом было, что его (Зеленского. - Ред.) обожали все европейские лидеры, просто по умолчанию. Его обожали, хотели общаться, налаживать отношения, потому что он стал феноменом европейской политики и демократии", - сказала она.

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По словам Стефанишиной, не считалось нормальным, что в демократической стране за одного человека смогут отдать 73% голосов.

"Это был такой интересный феномен. Мы не имеем права об этом забывать. И за это время он с точки зрения своих убеждений не изменился. Не все идеально в государстве", - добавила вице-премьер.

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