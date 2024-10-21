Зеленский о коррупции в МСЭК: будет системное, кадровое и процессуальное реагирование

В понедельник, 21 октября, состоялись необходимые подготовительные совещания перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны по работе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провели необходимые подготовительные совещания перед СНБО. Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование",- сказал глава государства.

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Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от "правоохранителей - в частности, прежде всего, СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

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