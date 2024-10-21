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Зеленский о коррупции в МСЭК: будет системное, кадровое и процессуальное реагирование

Зеленський про корупцію МСЕК

В понедельник, 21 октября, состоялись необходимые подготовительные совещания перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны по работе медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провели необходимые подготовительные совещания перед СНБО. Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование",- сказал глава государства.

Также читайте: Зеленский собирает СНБО в отношении МСЭК и прокуроров-инвалидов, требует реакции правоохранителей. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.

20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от "правоохранителей - в частности, прежде всего, СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Читайте также: Минздрав отменил выводы Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности для 74 военнообязанных, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) коррупция (8576) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+34
Буде пшик як і мільйон дронів з гігаватом та деревами…..
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21.10.2024 22:46 Ответить
+27
Так само як з воєнкоматами, коли звільнили всіх воєнкомів, а нові почали гребти гроші ще сильніше.
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21.10.2024 22:46 Ответить
+26
а чому тільки за МСЕК? Давайте розбирайтесь у всій сукупності проблем корупції в соціальному забезпеченні! І починайте з себе:
https://uk.tgstat.com/fa/channel/@dmitriy_chekalkyn/20129 Дмитро Чекалкин , 21 Oct, 10:31:
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21.10.2024 22:51 Ответить
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Буде. Воно буде. Але потім, може на весні, як дерева, а може через рік. Потім.
Зараз не на часі!
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22.10.2024 10:12 Ответить
Відреагував - "Блін, а як же я раніше не знав! А ну-ка - поділіться!"
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22.10.2024 10:48 Ответить
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