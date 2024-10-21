Минздрав отменил выводы Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности для 74 военнообязанных, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Министерство здравоохранения после проверки отменило выводы Хмельницкой МСЭК об установлении группы инвалидности для 74 военнообязанных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Українських Новин".
"Сейчас обработано 18 779 медико-экспертных дел. В 3 146 делах решения МСЭК были признаны сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в 38 случаях II группа инвалидности была изменена на III, а еще в 36 случаях установление инвалидности вообще отменили.
Сейчас проводится проверка Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии правоохранительными органами в рамках уголовного производства.
Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от "правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" относительно коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).
Что этому предшествовало?
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.
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ні головний прокурор, ні міністр не підуть у відставку.
Я написав правду,що отримали інвалідність тоді,а статус інваліда,постраждалого від влади Порошенко - отримали при зє! Читати треба УВАЖНО,і ще розуміти прочитане!
Отримав інвалідність у 2005, а пенсію по інвалідності - вже при зє!
"інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. Джерело: "
"Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Очевидно, саме так зробила у 2018 році і дружина Ірина. Джерело: "
Тобто і івалідність, і пенсію у 60% від доходів Олійник оформив при Порошенкові у 2017 році, а його дружина зробила це у 2018му. 2018й рік - це явно не "при зе". То хто з нас бреше?
Олійник. Травма у 2005- отримав у 2017. Його жінка у 2018,а коли травма?
А інші 47 коли отримали травми,і коли інвалідність?
Поцікавтеся,перш ніж звинувачувати!
У статті написано, що у 2017.
Тобто вас спіймано на брехні, але ви, як людина непорядна, не здатні визнати, що ви збрехали.
Щодо інших прокурорів у нас немає жодної інформації - тільки щодо 2-х. Тому і сперечатися можна тільки щодо двох - 2017 і 2018 року інвалідності.
Все інше - не більше ніж фантазії, які нічого не варті і нікому не цікаві.
Де я написав що 1 Олійик + 1 його дружина?! Чи якщо у 1 статі не вказано за інших,в інших обласних прокуратурах,то цого нема?! Є не тільки не ЦН,а і в Х,F,ТЛГ,є нарешті G!
Якщо в вас,як в "порядної" людини,НЕМА статі за інших - то це привід звинувачувати у брехні?!
Ви ну ДУУУЖЕ "порядна" людина!
Виключенням з чого? Де дані по інших прокурорах, щоб казати про виключення?
"То де брехня?!"
Цитую:
"
А от це брехня! Навіть у тій статі,на яку ви вказували, привели приклад!
Отримав інвалідність у 2005, а пенсію по інвалідності - вже при зє!"
Головний прокурор має перш за все відправити у відставку всіх прокурворів-інвалідів, які, доречі, івалідами стали ще у 2017-2018 роках, коли він не був головн
А твої фантазії про те, що всі, крім цих двох нібито отримували інвалідність вже при Зелі - це ж просто фантазії, які геть ні на чому не базуються.
натомість я тобі навів конкретний приклад твоєї брехні.
Тебе не цікавлять факти з різних джерел,особливо з офіційних СТАТИСТИЧНИХ!
Типовий представник ЛОХторату. На таких тримається рейтинг довіри зєє!
Ти збрехав, що пенсії вони отримали при Зе, що є брехнею, бо отримали вони їх при Порошенкові.
При тому ти збрехав, що ті 2 прокурори, по яких ми маємо інформацію зі статті - нібито виключення, але не навів жодного доказу того, що це виключення, тобто - це просто брехня і твої фантазії, а якщо ні - давай посилання, яке підтверджувало б твої слова.
Я свої слова посиланням підтвердив вже.
Ну-ну.
Очільники інших прокуратур також "інваліди". І по інших містах просто не назвали статистику.
Влада робить вигляд, що Хмельницкий це якийсь виняток.
І якщо уже попав на безкоштовний прийом,то потрібно ще доказати "дохтуру",що ти хворий.Це потребує стільки ж зусиль,як і доказати в платному кабінеті,що ти не "безнадійний"...
Во первых группа дело стремное. Обычно около года уходит чтобы с ноля группу замутить. Вы должны несколько раз прийти на прием к профильному врачу с жалобой. Вы должны фиктивно пройти курс лечения. Получать липовые больничные. Самое идеальное лечь в частную больницу где вам сделают хирургический надрез и положат шов. Только тогда можно рассчитывать на более менее легальную группу, и то при освидетельствовании (каждые два года) врачами которые в курсе. Иначе эта липа раскрывается за 5 минут.
Обычно поднимают подозрительный больничный и журнал забора анализов. В 90% случаев в медицинской карточке подклеены результаты анализов ..... которые вы не сдавали. больничный
Ждала момента
Когда нас возьмут в НАТО
Зеленский - весь в белом
А за ним - все в белом - 50 прокуроров- инвалидов
Ну и конечно - КРУПИНОЧКА с доллярами на диване . Тоже в белом
Но, видимо,что- то пошло не по сценарию
Жалко очень
Такая была бы сцена крутая!
50 инвалидов прокуроров на Теслах или личных самолетах
НАТО бы обзавидовалось
Знов клоунада,тобто 95 квартал
Хоча, якщо "правильно" поставити питання, вони самі їх завтра повносять.
Тільки не до бюджету, а до UNITED 24...
1. Чоловік Крупи (той самий що купається у доларах на відео) багато років очолював Держаудитслужбу в Хмельницькій області
2. Син Крупи, до того як очолив Пенсійний фонд, у 2019-2020 роках був головою Хмельницької РДА. Призначений указом Зеленського
3. Сонячні електростанції якими володіє сімʼя Круп. Хто і коли виділяв земельні ділянки під них? Чи сам син, будучи головою РДА, чи мама на засіданнях Облради?
Враховуючи все вище наведене, сумніваюся, що гроші знайдені при обшуку - від МСЕКів. Дуже легко зробити в усьому винними інвалідів та "ухилянтів", зробити начальницю МСЕК ворогом народу і каналізувати протестні настрої суспільства, при цьому прикривши справжню корупцію. Сказали А - кажіть і Б. Якщо ви досі журналісти
Чи тільки патужний пук?.
Нас мають за дурнів!
Вся система влади прогнила.
Так в нас і виборів не має. Що ми можемо зробити?