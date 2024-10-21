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Минздрав отменил выводы Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности для 74 военнообязанных, - СМИ. ДОКУМЕНТ

МОЗ скасувало 74 рішення Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності

Министерство здравоохранения после проверки отменило выводы Хмельницкой МСЭК об установлении группы инвалидности для 74 военнообязанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Українських Новин".

"Сейчас обработано 18 779 медико-экспертных дел. В 3 146 делах решения МСЭК были признаны сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", - сообщили в ведомстве.

МОЗ скасувало 74 рішення Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності

Отмечается, что в 38 случаях II группа инвалидности была изменена на III, а еще в 36 случаях установление инвалидности вообще отменили.

Сейчас проводится проверка Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии правоохранительными органами в рамках уголовного производства.

Также читайте: Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник уволился по собственному желанию, - Офис Генпрокурора

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от "правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" относительно коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.

Автор: 

Минздрав (4903) инвалидность (176) МСЭК (86) Хмельницкая область (962)


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Топ комментарии
+25
А для прокурорів?
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21.10.2024 12:28 Ответить
+22
А інвалідність прокурорів залишили у спокої.
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21.10.2024 12:40 Ответить
+16
але!
ні головний прокурор, ні міністр не підуть у відставку.
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21.10.2024 12:33 Ответить
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А для прокурорів?
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21.10.2024 12:28 Ответить
Своїх не чіпають...
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21.10.2024 12:29 Ответить
для прокурорів пенсії як зарплатня в тих хто тримає оборону на "нулі".
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21.10.2024 12:33 Ответить
Вони мають встигнути звільнитись і виїхати за кордон.
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21.10.2024 12:38 Ответить
Чому мають звільнитися? Кожен з них пояснить, що стало зле, пішов до лікаря, лікар сказав інвалід... Ось і все, тут питання лише до лікарів
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21.10.2024 14:37 Ответить
Вторая группа. Ее дают только после хирургического вмешательства.
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21.10.2024 14:56 Ответить
Не зовсім так. Іноді знімають після трепанація черепу.
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21.10.2024 18:11 Ответить
але!
ні головний прокурор, ні міністр не підуть у відставку.
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21.10.2024 12:33 Ответить
Головний прокурор має перш за все відправити у відставку всіх прокурворів-інвалідів, які, доречі, івалідами стали ще у 2017-2018 роках, коли він не був головн
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21.10.2024 12:52 Ответить
Це точно, щоб вони змогли вчасно виїхати за кордон.
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21.10.2024 13:01 Ответить
А отримали інвалідність у 2020-2023,яку їм надав зє,як постраждалим від влади Порошенко і Януковича!
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21.10.2024 13:51 Ответить
ну не брешіть так явно - була ж тут пару днів стаття про пару цих прокурворів хмельницьких - він отримав івалідність у 2017му, вона - у 2018му, при Порошенкові. Тому не зводьте проблемуу корупції в Україні до особистості Зеленського чи Порошенка - проблема набагато глибша.
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21.10.2024 14:57 Ответить
"Отримати інвалідність" і "отримати статус інваліда з пенсією" - це дві великі відміності!
Я написав правду,що отримали інвалідність тоді,а статус інваліда,постраждалого від влади Порошенко - отримали при зє! Читати треба УВАЖНО,і ще розуміти прочитане!
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21.10.2024 16:16 Ответить
Вони отримали пенсію одразу з отриманням статусу інваліду, тому ви знову збрехали. І від влади порошенко вони аж нііяк не страждали - вони при ній так само процвітали у корупції.
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21.10.2024 16:50 Ответить
А от це брехня! Навіть у тій статі,на яку ви вказували, привели приклад!
Отримав інвалідність у 2005, а пенсію по інвалідності - вже при зє!
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21.10.2024 17:29 Ответить
Але ж чі є інвалідність чи ні - то вирішує мсек.
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21.10.2024 18:14 Ответить
Цитую ту статтю:
"інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. Джерело: "
"Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Очевидно, саме так зробила у 2018 році і дружина Ірина. Джерело: "

Тобто і івалідність, і пенсію у 60% від доходів Олійник оформив при Порошенкові у 2017 році, а його дружина зробила це у 2018му. 2018й рік - це явно не "при зе". То хто з нас бреше?
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21.10.2024 18:29 Ответить
Ви! Бо узагальнюєте,звинувачуте мене у брехні! А самі не брешете?
Олійник. Травма у 2005- отримав у 2017. Його жінка у 2018,а коли травма?
А інші 47 коли отримали травми,і коли інвалідність?
Поцікавтеся,перш ніж звинувачувати!
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21.10.2024 20:31 Ответить
Тобто? Я пишу, що Олійник отримав інвалідість у 2017му, ви пишете - що при Зелейському.
У статті написано, що у 2017.
Тобто вас спіймано на брехні, але ви, як людина непорядна, не здатні визнати, що ви збрехали.

Щодо інших прокурорів у нас немає жодної інформації - тільки щодо 2-х. Тому і сперечатися можна тільки щодо двох - 2017 і 2018 року інвалідності.
Все інше - не більше ніж фантазії, які нічого не варті і нікому не цікаві.
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21.10.2024 20:39 Ответить
Спіймано на брехні?! Так,визнаю,що Олійник з дружиною є виключеням! То де брехня?!
Де я написав що 1 Олійик + 1 його дружина?! Чи якщо у 1 статі не вказано за інших,в інших обласних прокуратурах,то цого нема?! Є не тільки не ЦН,а і в Х,F,ТЛГ,є нарешті G!
Якщо в вас,як в "порядної" людини,НЕМА статі за інших - то це привід звинувачувати у брехні?!
Ви ну ДУУУЖЕ "порядна" людина!
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21.10.2024 21:04 Ответить
"Олійник з дружиною є виключеням!"

Виключенням з чого? Де дані по інших прокурорах, щоб казати про виключення?

"То де брехня?!"
Цитую:
"

А от це брехня! Навіть у тій статі,на яку ви вказували, привели приклад!
Отримав інвалідність у 2005, а пенсію по інвалідності - вже при зє!"
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22.10.2024 01:23 Ответить
Це чия брехня? Цитую.
Головний прокурор має перш за все відправити у відставку всіх прокурворів-інвалідів, які, доречі, івалідами стали ще у 2017-2018 роках, коли він не був головн
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22.10.2024 06:24 Ответить
А де тут брехня? У статті є дані лише про те, що прокурори отримували інвалідність у 2017 та 2018 роках. Жодних іших даних немає. Я так і написав.
А твої фантазії про те, що всі, крім цих двох нібито отримували інвалідність вже при Зелі - це ж просто фантазії, які геть ні на чому не базуються.
натомість я тобі навів конкретний приклад твоєї брехні.
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22.10.2024 11:59 Ответить
От і маємо, що я тебе називаю брехуном через те, що твої заяви протирічать наданій у статті інформації, а ти мене називаєш брехуном через те, що мої слова базуються на інформації зі статті, але протирічать твоїм фантазіям.
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22.10.2024 12:03 Ответить
Сам зрозумів що написав?! Брешеш і фантазуєш ти!
Тебе не цікавлять факти з різних джерел,особливо з офіційних СТАТИСТИЧНИХ!
Типовий представник ЛОХторату. На таких тримається рейтинг довіри зєє!
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22.10.2024 13:56 Ответить
Де я брешу? Все що я писав - виключно взято з тексту статті - там сказано про прокурорів, які отримали івалідність у 2017-2018 роках.
Ти збрехав, що пенсії вони отримали при Зе, що є брехнею, бо отримали вони їх при Порошенкові.
При тому ти збрехав, що ті 2 прокурори, по яких ми маємо інформацію зі статті - нібито виключення, але не навів жодного доказу того, що це виключення, тобто - це просто брехня і твої фантазії, а якщо ні - давай посилання, яке підтверджувало б твої слова.
Я свої слова посиланням підтвердив вже.
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22.10.2024 14:39 Ответить
Праця на фемі погодина?
Ну-ну.
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21.10.2024 23:22 Ответить
Хмельницький потребує вулиці інвалідів -прокурорів.
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21.10.2024 12:33 Ответить
Чому тільки Хмельницький? Може в кожному місті мають бути вулиці таких хєроєв.
Очільники інших прокуратур також "інваліди". І по інших містах просто не назвали статистику.
Влада робить вигляд, що Хмельницкий це якийсь виняток.
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21.10.2024 12:42 Ответить
Вулиця замучнних працею прокурв з'явилася в полтаві.
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21.10.2024 13:25 Ответить
А інвалідність прокурорів залишили у спокої.
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21.10.2024 12:40 Ответить
Це ж квіт нації, наше маймутнє...
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21.10.2024 13:03 Ответить
маймутнє, очепятка по Фройду, дійсно...
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21.10.2024 13:35 Ответить
Что и требовалось доказать: количество "левих" и ошибочних заключений меньше половины процента (меньше статистическо погрешности) что наводит на мысль, что весь шум вокруг МСЕК инспирирован ворами во власти с целью закошмприть МСЕК, чтобы всем "простолюдинам" и "черни" ставили отметку "Годен".
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21.10.2024 12:42 Ответить
Головне ні як голосують, а як рахують. Хто вам сказав, що вони повторно проходили МСЄК. Просто у бумажках подивились, відповідає чи липовий діагноз групі. А то що діагноз лісовий, то це вже інше, наказу перевіряти реальний стан здоров'я не було.
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21.10.2024 12:58 Ответить
Та це неможливо в принципі. Бо, якщо розворушити кубло, то лікувати практично буде нікому.
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21.10.2024 13:28 Ответить
А багато Ви знаєте Лікарів? Переважна більшість ******** "лікарів" з напівкупленими дипломами-треба ж їм якось повернути вкладені в навчання гроші.
І якщо уже попав на безкоштовний прийом,то потрібно ще доказати "дохтуру",що ти хворий.Це потребує стільки ж зусиль,як і доказати в платному кабінеті,що ти не "безнадійний"...
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21.10.2024 16:20 Ответить
Головне не як голосують, головне не як рахуют. Головне знати куди дивиться треба.
Во первых группа дело стремное. Обычно около года уходит чтобы с ноля группу замутить. Вы должны несколько раз прийти на прием к профильному врачу с жалобой. Вы должны фиктивно пройти курс лечения. Получать липовые больничные. Самое идеальное лечь в частную больницу где вам сделают хирургический надрез и положат шов. Только тогда можно рассчитывать на более менее легальную группу, и то при освидетельствовании (каждые два года) врачами которые в курсе. Иначе эта липа раскрывается за 5 минут.
Обычно поднимают подозрительный больничный и журнал забора анализов. В 90% случаев в медицинской карточке подклеены результаты анализов ..... которые вы не сдавали. больничный
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21.10.2024 15:11 Ответить
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21.10.2024 12:48 Ответить
Треба це бубочці переслати, бо корупції у нас нєт
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21.10.2024 15:19 Ответить
й про ще говорить? ні про що.... можливо це ті люди, які отримали цю інвалідність справедливо, а не за гроші..., цікаві випадки, коли платили за те, щоб отримати інвалідність та при цьому займали місця прокурорів, їх родичів й тому подібне..., тому що 74 людини не принесуть 6 мільйонів доларів...
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21.10.2024 12:59 Ответить
Я расстроена
Ждала момента
Когда нас возьмут в НАТО
Зеленский - весь в белом
А за ним - все в белом - 50 прокуроров- инвалидов
Ну и конечно - КРУПИНОЧКА с доллярами на диване . Тоже в белом
Но, видимо,что- то пошло не по сценарию
Жалко очень
Такая была бы сцена крутая!
50 инвалидов прокуроров на Теслах или личных самолетах
НАТО бы обзавидовалось
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21.10.2024 13:00 Ответить
Коли усе стихне, знов поновлять групи. Імітація бурхливої діяльності
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21.10.2024 13:03 Ответить
......там не тільки самі прокурори - там їхні родини - жОна , та родичі .......Це взагалі по всім областям......
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21.10.2024 13:08 Ответить
а прокурорів та керівництво пенсійного фонду забули???
Знов клоунада,тобто 95 квартал
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21.10.2024 13:17 Ответить
Чекаємо позовів до суду про повернення безпідставно виплачених пенсій?
Хоча, якщо "правильно" поставити питання, вони самі їх завтра повносять.
Тільки не до бюджету, а до UNITED 24...
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21.10.2024 13:22 Ответить
Забрали інвалідність у справжніх інвалідів і в декількох рішал без звʼязків, які вже давно за кордоном, вчепили собі медальки і тепер тішаться
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21.10.2024 13:26 Ответить
Підняти прокурорським зарплату. У десять разів. А ще краще у двадцять.
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21.10.2024 13:28 Ответить
Т.е ошибочный диагноз МСЭК установило в 0,394% случаев? Честно говоря, в медицине - это статистическая погрешность.
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21.10.2024 13:30 Ответить
ще адна Велика, ПАтужна Перемога імені Вовкі Ссанича... от тепер заживемо..
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21.10.2024 13:46 Ответить
Шановна редакція Цензор.нет і Юрій Бутусов. Чому ви у своїх розслідуваннях та публікаціях стосовно очільниці Хмельницької МСЕК Крупи замовчуєте такі факти:
1. Чоловік Крупи (той самий що купається у доларах на відео) багато років очолював Держаудитслужбу в Хмельницькій області
2. Син Крупи, до того як очолив Пенсійний фонд, у 2019-2020 роках був головою Хмельницької РДА. Призначений указом Зеленського
3. Сонячні електростанції якими володіє сімʼя Круп. Хто і коли виділяв земельні ділянки під них? Чи сам син, будучи головою РДА, чи мама на засіданнях Облради?

Враховуючи все вище наведене, сумніваюся, що гроші знайдені при обшуку - від МСЕКів. Дуже легко зробити в усьому винними інвалідів та "ухилянтів", зробити начальницю МСЕК ворогом народу і каналізувати протестні настрої суспільства, при цьому прикривши справжню корупцію. Сказали А - кажіть і Б. Якщо ви досі журналісти
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21.10.2024 13:55 Ответить
Думала вони для прокурорів скасували а потім дочитала що для військових… А що ж так швидко перевірили та скасували для військових тільки? А для прокурорів ???? Де скасування висновків для прокурорів??
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21.10.2024 14:11 Ответить
.... а гроші, а КОНФІСКАЦІЯ майна?
Чи тільки патужний пук?.
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21.10.2024 14:26 Ответить
А хто відшкодує державні кошти, Пушкін?
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21.10.2024 15:27 Ответить
Цікаво, а на якій такій підставі, якої такої статті МОЗ вже може таке робити?))) Бляха, шапіто, а не держава
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21.10.2024 15:29 Ответить
Оце таке рішення?
Нас мають за дурнів!
Вся система влади прогнила.
Так в нас і виборів не має. Що ми можемо зробити?
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21.10.2024 15:37 Ответить
А прокурорам, теж скасували висновки?
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21.10.2024 16:56 Ответить
з 3146 справ які сумнівни, тільки 74 справи де інвалідність анульована, це потяне на 300 тис хабаря,- а де ж набралися 6 млн долл,- висновок,- все куплено і кругова порука
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22.10.2024 23:09 Ответить
 
 