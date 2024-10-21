Минздрав отменил выводы Хмельницкой МСЭК о предоставлении инвалидности для 74 военнообязанных, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения после проверки отменило выводы Хмельницкой МСЭК об установлении группы инвалидности для 74 военнообязанных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Минздрава на запрос "Українських Новин".

"Сейчас обработано 18 779 медико-экспертных дел. В 3 146 делах решения МСЭК были признаны сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в 38 случаях II группа инвалидности была изменена на III, а еще в 36 случаях установление инвалидности вообще отменили.

Сейчас проводится проверка Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии правоохранительными органами в рамках уголовного производства.

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Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от "правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" относительно коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.