МОЗ скасувало висновки Хмельницької МСЕК про надання інвалідності для 74 військовозобов’язаних, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Міністерство охорони здоровʼя після перевірки скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення групи інвалідності для 74 військовозобовʼязаних.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді МОЗ на запит "Українських Новин".
"Нині опрацьовано 18 779 медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті й скасовані", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що у 38 випадках II група інвалідності була змінена на III, а ще у 36 випадках встановлення інвалідності взагалі скасували.
Нині проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).
Що цьому передувало?
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами.
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ні головний прокурор, ні міністр не підуть у відставку.
Я написав правду,що отримали інвалідність тоді,а статус інваліда,постраждалого від влади Порошенко - отримали при зє! Читати треба УВАЖНО,і ще розуміти прочитане!
Отримав інвалідність у 2005, а пенсію по інвалідності - вже при зє!
"інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. Джерело: "
"Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Очевидно, саме так зробила у 2018 році і дружина Ірина. Джерело: "
Тобто і івалідність, і пенсію у 60% від доходів Олійник оформив при Порошенкові у 2017 році, а його дружина зробила це у 2018му. 2018й рік - це явно не "при зе". То хто з нас бреше?
Олійник. Травма у 2005- отримав у 2017. Його жінка у 2018,а коли травма?
А інші 47 коли отримали травми,і коли інвалідність?
Поцікавтеся,перш ніж звинувачувати!
У статті написано, що у 2017.
Тобто вас спіймано на брехні, але ви, як людина непорядна, не здатні визнати, що ви збрехали.
Щодо інших прокурорів у нас немає жодної інформації - тільки щодо 2-х. Тому і сперечатися можна тільки щодо двох - 2017 і 2018 року інвалідності.
Все інше - не більше ніж фантазії, які нічого не варті і нікому не цікаві.
Де я написав що 1 Олійик + 1 його дружина?! Чи якщо у 1 статі не вказано за інших,в інших обласних прокуратурах,то цого нема?! Є не тільки не ЦН,а і в Х,F,ТЛГ,є нарешті G!
Якщо в вас,як в "порядної" людини,НЕМА статі за інших - то це привід звинувачувати у брехні?!
Ви ну ДУУУЖЕ "порядна" людина!
Виключенням з чого? Де дані по інших прокурорах, щоб казати про виключення?
"То де брехня?!"
Цитую:
"
А от це брехня! Навіть у тій статі,на яку ви вказували, привели приклад!
Отримав інвалідність у 2005, а пенсію по інвалідності - вже при зє!"
Головний прокурор має перш за все відправити у відставку всіх прокурворів-інвалідів, які, доречі, івалідами стали ще у 2017-2018 роках, коли він не був головн
А твої фантазії про те, що всі, крім цих двох нібито отримували інвалідність вже при Зелі - це ж просто фантазії, які геть ні на чому не базуються.
натомість я тобі навів конкретний приклад твоєї брехні.
Тебе не цікавлять факти з різних джерел,особливо з офіційних СТАТИСТИЧНИХ!
Типовий представник ЛОХторату. На таких тримається рейтинг довіри зєє!
Ти збрехав, що пенсії вони отримали при Зе, що є брехнею, бо отримали вони їх при Порошенкові.
При тому ти збрехав, що ті 2 прокурори, по яких ми маємо інформацію зі статті - нібито виключення, але не навів жодного доказу того, що це виключення, тобто - це просто брехня і твої фантазії, а якщо ні - давай посилання, яке підтверджувало б твої слова.
Я свої слова посиланням підтвердив вже.
Ну-ну.
Очільники інших прокуратур також "інваліди". І по інших містах просто не назвали статистику.
Влада робить вигляд, що Хмельницкий це якийсь виняток.
І якщо уже попав на безкоштовний прийом,то потрібно ще доказати "дохтуру",що ти хворий.Це потребує стільки ж зусиль,як і доказати в платному кабінеті,що ти не "безнадійний"...
Во первых группа дело стремное. Обычно около года уходит чтобы с ноля группу замутить. Вы должны несколько раз прийти на прием к профильному врачу с жалобой. Вы должны фиктивно пройти курс лечения. Получать липовые больничные. Самое идеальное лечь в частную больницу где вам сделают хирургический надрез и положат шов. Только тогда можно рассчитывать на более менее легальную группу, и то при освидетельствовании (каждые два года) врачами которые в курсе. Иначе эта липа раскрывается за 5 минут.
Обычно поднимают подозрительный больничный и журнал забора анализов. В 90% случаев в медицинской карточке подклеены результаты анализов ..... которые вы не сдавали. больничный
Ждала момента
Когда нас возьмут в НАТО
Зеленский - весь в белом
А за ним - все в белом - 50 прокуроров- инвалидов
Ну и конечно - КРУПИНОЧКА с доллярами на диване . Тоже в белом
Но, видимо,что- то пошло не по сценарию
Жалко очень
Такая была бы сцена крутая!
50 инвалидов прокуроров на Теслах или личных самолетах
НАТО бы обзавидовалось
Знов клоунада,тобто 95 квартал
Хоча, якщо "правильно" поставити питання, вони самі їх завтра повносять.
Тільки не до бюджету, а до UNITED 24...
1. Чоловік Крупи (той самий що купається у доларах на відео) багато років очолював Держаудитслужбу в Хмельницькій області
2. Син Крупи, до того як очолив Пенсійний фонд, у 2019-2020 роках був головою Хмельницької РДА. Призначений указом Зеленського
3. Сонячні електростанції якими володіє сімʼя Круп. Хто і коли виділяв земельні ділянки під них? Чи сам син, будучи головою РДА, чи мама на засіданнях Облради?
Враховуючи все вище наведене, сумніваюся, що гроші знайдені при обшуку - від МСЕКів. Дуже легко зробити в усьому винними інвалідів та "ухилянтів", зробити начальницю МСЕК ворогом народу і каналізувати протестні настрої суспільства, при цьому прикривши справжню корупцію. Сказали А - кажіть і Б. Якщо ви досі журналісти
Чи тільки патужний пук?.
Нас мають за дурнів!
Вся система влади прогнила.
Так в нас і виборів не має. Що ми можемо зробити?