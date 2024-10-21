МОЗ скасувало висновки Хмельницької МСЕК про надання інвалідності для 74 військовозобов’язаних, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Міністерство охорони здоровʼя після перевірки скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення групи інвалідності для 74 військовозобовʼязаних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді МОЗ на запит "Українських Новин".

"Нині опрацьовано 18 779 медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті й скасовані", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що у 38 випадках II група інвалідності була змінена на III, а ще у 36 випадках встановлення інвалідності взагалі скасували.

Нині проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.

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Нагадаємо, 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Що цьому передувало?

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами.