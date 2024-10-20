На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність, - Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами.
Передає його слова Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, — і є надзвичайно важливим для всієї системи", - зазначив Костін.
Також він додав, що на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність.
"Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою", - пояснив Генеральний прокурор.
Він вважає, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.
Також Костін ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.
"Підтримую ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи. Ми готові долучитися до цієї ініціативи. Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також Парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі. Це питання необхідно вивчити ретельно і комплексно, і має бути справедливе рішення для всіх", - заявив генпрокурор.
Що цьому передувало?
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
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Ніби ця інформація у вас шакалів тільки зʼявилась!
Ну как Че Гевара перестал бриться и одел на запястье 700 браслетов
Але хіба ми того не знали або хочаб підозрювали ?
А один замешкался и потом сам повез сумку бабок в Киев прямо в приемную к Тимошенко.
Это тот стал инвалидом?
Он с 54-го.
І хіба тільки у прокуратурі такі винахідливі? А інші держслужбовці? Доять ПФ,читай,бюджет,нас з вами,аж гай гуде!
Справа «діамантових прокурорів» є чи не найгучнішою справою про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України і до неї прикута значна увага ЗМІ та суспільства. В експертному середовищіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2#cite_note-11 [11] та в суспільствіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2#cite_note-12 [12] ця справа вважається лакмусовим папірцем, який має показати, чи готова прокуратура до самоочищення від корупції.
Станом на 12 червня 2023 ніхто не покараний.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/12/7406487/ Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру "діамантовому прокурору", який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші.
Вони через суди вигравали у ПЕНІСного фонду собі доплати,а потім від того ПЕНІСного фонду лунають заяви що ті кому зараз 30-40років вже отримають пеніс замість пенсії.
Може варто було йолопу костіну краще взяти статистику програмних справ ПЕНІСним фондом?Та й взагалі поглянути на справи які Держава в суді програє,бо там завжди хтось щось отримує те що по закону наче не можна.
Пс. Єдині хто працює в Україні в цьому напрямку є журналісти. Набу, сап як не підведуть за руку, воно їм 100 років треба. Ці вже нагодовані.
хай займуться там прямим своїм обов"язком відновленням територіальної цілостності держави а не мародерством
А так, це з іпсо... І вже скоро навіть за такий комент будуть давати строчки, як такий, що дискредитує силову гілку влади.
Можна себе тішити думкою, що потім якісь міфічні хлопці повернуться, та все згадають. Не буде цього, рожевої справедливості.
Звільняти їх с посад по стану здоров'я.
А на їх місце призначати здорових.
Здорові через рік знов оформлять інвалідність, якщо цих відпустити.
Все вокруг видят маетки прокурВоров и другой нечисти.
Все видят их роскошные лимузины.
А теперь ответьте мне, сколько раз во двор тварям бросили гранату, бутылку с зажигательной смесью?
Сколько машин им спалили?
НИСКОЛЬКО!!!
Мы только в инете смелые, а в реале ходим вокруг и дико завидуем.
Сцыкливые ублюдки.
Мы.
И я тоже.
Якщо у голови немає бажання, ти це пляшкою не переможеш.
Бо вони перед виборами
Ти вже стоїш з плакатом "Де обіцяна зарплата вчителям 2000 долярів"?
Без повної люстрації усіх причетних до цієї гнилої системи, включно з корумпованими адвокатами, проблеми не вирішити.