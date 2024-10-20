На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність, - Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами.

Передає його слова Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, — і є надзвичайно важливим для всієї системи", - зазначив Костін.

Також він додав, що на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність.

"Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою", - пояснив Генеральний прокурор.

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Він вважає, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.

Також Костін ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

"Підтримую ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи. Ми готові долучитися до цієї ініціативи. Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також Парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі. Це питання необхідно вивчити ретельно і комплексно, і має бути справедливе рішення для всіх", - заявив генпрокурор.

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Що цьому передувало?

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.