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На сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність, - Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами.

Передає його слова Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури — всіх рівнів, включно з Офісом Генерального прокурора, — і є надзвичайно важливим для всієї системи", - зазначив Костін.

Також він додав, що на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність.

"Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них — 50 осіб — отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою", - пояснив Генеральний прокурор.

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Він вважає, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень.

Також Костін ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

"Підтримую ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо комплексної реформи системи медико-соціальної експертизи. Ми готові долучитися до цієї ініціативи. Можливо, буде необхідно залучити весь уряд, а також Парламент. Дуже важливо забезпечити справедливість, зокрема у встановленні виплат, які люди отримують у зв'язку з інвалідністю — незалежно від того, де працює ця людина, і чи працює взагалі. Це питання необхідно вивчити ретельно і комплексно, і має бути справедливе рішення для всіх", - заявив генпрокурор.

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Що цьому передувало?

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

інвалідність (276) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3279)


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Топ коментарі
+40
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20.10.2024 21:29 Відповісти
+26
І ці люди повинні захищати закон. Мда.
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20.10.2024 21:26 Відповісти
+25
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20.10.2024 21:25 Відповісти
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Прям якась пошесть на прокурорів Хмельниччини зійшла. Добре що у інших регіонах прокурори ще не поставали інвалідами.
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20.10.2024 22:12 Відповісти
прокуратура Хмельниччини

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20.10.2024 22:16 Відповісти
Лицемірна мразота.
Ніби ця інформація у вас шакалів тільки зʼявилась!
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20.10.2024 22:16 Відповісти
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20.10.2024 22:19 Відповісти
Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи. Приклад, звинувачення когось у скоєних провинах або діях особою, що сама так вчиняє.
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20.10.2024 22:22 Відповісти
Хтось може згадати, коли з прокурорів зняли погони?
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20.10.2024 23:23 Відповісти
Через пол часа после того как с министров сняли галстуки.
Ну как Че Гевара перестал бриться и одел на запястье 700 браслетов
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20.10.2024 23:53 Відповісти
Речі жахливі безперечно!!!
Але хіба ми того не знали або хочаб підозрювали ?
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20.10.2024 22:27 Відповісти
Хех, повозять з пів року бабло в спортивних сумках в Київ, ох накатаються.
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20.10.2024 22:28 Відповісти
Назбирать на вибори.
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20.10.2024 22:31 Відповісти
Да, да, да. Припоминаю. Да Найем рассказывал как Луценко обязал всех областных ментов собрать бабло, якобы для Юли.
А один замешкался и потом сам повез сумку бабок в Киев прямо в приемную к Тимошенко.
Это тот стал инвалидом?
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21.10.2024 00:00 Відповісти
Хіба не тому конкурси на юрфаки зашкалювали - всі хотіли дістатися до корита !
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20.10.2024 22:30 Відповісти
А Кивалов тоже пенсионер ?
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20.10.2024 22:48 Відповісти
Да.
Он с 54-го.
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21.10.2024 00:03 Відповісти
49 ронінів-і це все? Надіятись на добровільне проходження медкомісії,якщо людина шахрай? У Генпрокурора немає групи? І чому немає розслідування по гарячих слідах? Дається час для "вирішення питань"?
І хіба тільки у прокуратурі такі винахідливі? А інші держслужбовці? Доять ПФ,читай,бюджет,нас з вами,аж гай гуде!
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20.10.2024 23:02 Відповісти
"Це Хмельницька обласна прокуратура та окружні прокуратури Хмельницької області. 80% з них - 50 осіб - отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення, все можливо, і не здивуюся якщо це тянеться з 2014 рокуколи також могли задіяти на оборону України і вони вже тоді перестрахувалися і зробили інвалідність.
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20.10.2024 23:22 Відповісти
Там з 14 року багато хто убд поробив
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21.10.2024 06:50 Відповісти
Теж потрібно перевірити хто і де в якому танкі горів і в атаку бійців вів.
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21.10.2024 11:41 Відповісти
Справа «діамантових прокурорів» - кримінальне провадження за обвинуваченням в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE хабарництві «діамантових прокурорів» - екс-заступника начальника Головного слідчого управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генеральної Прокуратури України Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Провадження розпочате 6 липня 2015 року після обшуку у прокурорів, підозрюваних у корупції, і триває донині.

Справа «діамантових прокурорів» є чи не найгучнішою справою про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України і до неї прикута значна увага ЗМІ та суспільства. В експертному середовищіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2#cite_note-11 [11] та в суспільствіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2#cite_note-12 [12] ця справа вважається лакмусовим папірцем, який має показати, чи готова прокуратура до самоочищення від корупції.

Станом на 12 червня 2023 ніхто не покараний.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/12/7406487/ Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру "діамантовому прокурору", який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші.
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20.10.2024 23:33 Відповісти
камінці для акваріуму різко збільшилися у межах країни...
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21.10.2024 07:39 Відповісти
Ні, камінці не збільшилися, камінці й були з часу утворення незалежної.
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21.10.2024 10:37 Відповісти
Так і що від того що до широкомасштабної?
Вони через суди вигравали у ПЕНІСного фонду собі доплати,а потім від того ПЕНІСного фонду лунають заяви що ті кому зараз 30-40років вже отримають пеніс замість пенсії.
Може варто було йолопу костіну краще взяти статистику програмних справ ПЕНІСним фондом?Та й взагалі поглянути на справи які Держава в суді програє,бо там завжди хтось щось отримує те що по закону наче не можна.
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21.10.2024 00:26 Відповісти
Хто ж їх посадить як вони прокурори і є закон? Мммммдаааа, проблема.
Пс. Єдині хто працює в Україні в цьому напрямку є журналісти. Набу, сап як не підведуть за руку, воно їм 100 років треба. Ці вже нагодовані.
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21.10.2024 00:40 Відповісти
если по 80% инвалидов в госорганах неудивительно что ни*рена не работает. людей калечат, заставляют работать, ужас. нужно нафиг снимать и сажать всех министров и руководство которое такое допустило, а инвалидов поселить в одно здание с охраной, дать гособеспечение и овсянку по утрам - ценные свидетели.
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21.10.2024 03:25 Відповісти
даже ядерная война этих мразей не поменяет. эта инвалидность мозга не лечится.
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21.10.2024 03:48 Відповісти
Повна некомпетентність як бубочки, всього РНБО так і оцього афериста. Верховна рада прийняла знову збільшиння і так захмарної зарплати для прокурора. Тобто пенсії ще більше зростуть і більше буде інвалідів на посадах. Чому? А тому що лікар МСЕК має необмежені ніким права назначати інвалідності взагалі від настрою. Може трактувати травми, захворювання або інші негаразди як йому заманеться. Тут треба що б верховна рада прийняла закон про зменшення зарплати для прокурора. Наприклад оклад 20 к. Цього достатньо. Закон про відмінну дії спецзакону для прокурорів для нарахування пенсій. І інші заходи. Відмінити взагалі МСЕК в тому вигляді які зараз є. Але на це має бути також змінено законодавство і інше. А оцей галімий трєндьож тіпа хай самі знову перепродують тіпа перепідпишуть по новій ті самі фількіни грамоти у тих самих корупціонерів це брєд. Тобто зелений картель збільшує навар від ухилянтів для себе. Цього тіпа сценічного генпрокурора також в утіль. Погано підігрує очередній афері від бубочек. Мало експресії. Ха ха ха.
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21.10.2024 05:16 Відповісти
Костін, ти маєш негайно піти з посади та ініціювати розслідування щодо своєї "роботи" генпрокурором.
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21.10.2024 05:20 Відповісти
Щоб навести порядок в Україні , Генеральним прокурором , потрібно призначити Юрія Бутусова !
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21.10.2024 06:35 Відповісти
Ну нехай прокурори всі інваліди. Ну хто призначив пенсії від 10 до 100 тис грн? І чому вони більші за пенсії справжніх інвалідів? У прокурорів якась унікальна інвалідність.
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21.10.2024 07:24 Відповісти
Треба закон Маєш виплати по інвалідності від держави -не маєш права на державну зарплату як група робоча йди в приватний сектор Половина бюджетної сфери інваліди і працюють
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21.10.2024 07:31 Відповісти
з всіх цих інвалідів потрібно організувати штурмову дивізію на одному з найтящих напрямків на фроні.
хай займуться там прямим своїм обов"язком відновленням територіальної цілостності держави а не мародерством
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21.10.2024 08:06 Відповісти
От наюха нам прокурори інваліди? Інвалід? Сиди дома!
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21.10.2024 08:32 Відповісти
І не забувайте, що потім саме ці прокурори будуть ліпити вам строки, якщо ви відмовитися йти у армію, щоб їх захищати.
А так, це з іпсо... І вже скоро навіть за такий комент будуть давати строчки, як такий, що дискредитує силову гілку влади.
Можна себе тішити думкою, що потім якісь міфічні хлопці повернуться, та все згадають. Не буде цього, рожевої справедливості.
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21.10.2024 09:13 Відповісти
Рішення просте.
Звільняти їх с посад по стану здоров'я.
А на їх місце призначати здорових.
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21.10.2024 11:40 Відповісти
Зняти та відпустити???
Здорові через рік знов оформлять інвалідність, якщо цих відпустити.
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22.10.2024 02:34 Відповісти
Так мы сами и виноваты.
Все вокруг видят маетки прокурВоров и другой нечисти.
Все видят их роскошные лимузины.
А теперь ответьте мне, сколько раз во двор тварям бросили гранату, бутылку с зажигательной смесью?
Сколько машин им спалили?
НИСКОЛЬКО!!!
Мы только в инете смелые, а в реале ходим вокруг и дико завидуем.
Сцыкливые ублюдки.
Мы.
И я тоже.
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21.10.2024 12:21 Відповісти
Риба гниє з голови.
Якщо у голови немає бажання, ти це пляшкою не переможеш.
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22.10.2024 02:37 Відповісти
Конешно. Всё ждём ,что придёт добрый царь и за нас всё порешает...
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22.10.2024 11:03 Відповісти
Треба не продавати голоси на виборах за гречку, а вимагати у сцаря виконання обіцянок.
Бо вони перед виборами
Ти вже стоїш з плакатом "Де обіцяна зарплата вчителям 2000 долярів"?
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22.10.2024 12:27 Відповісти
Неспростовний доказ злочинності, корумпованості всієї прокурорської системи в Україні, починаючи з призначення її керівника головними корупціонерами країни.
Без повної люстрації усіх причетних до цієї гнилої системи, включно з корумпованими адвокатами, проблеми не вирішити.
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21.10.2024 13:43 Відповісти
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