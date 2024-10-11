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Представники СБУ та очільник МОЗ Ляшко провели сьогодні зустріч з головами МСЕК
Представники СБУ та очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко провели 11 жовтня зустріч з головами МСЕК.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації.
Так, лише з початку року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того - 7 злочинних угрупувань серед представників комісій.
Спільно з правоохоронцями вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Тож скоро ми побачимо нові затримання та підозри.
Також важлива тема - реформування МСЕК. Розроблено законопроєкт.
Серед ключових пропозицій:
- проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
- направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
- запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
• сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
- при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження.
Топ коментарі
+17 MrStepanovM
показати весь коментар11.10.2024 21:17 Посилання
+16 ॐ Серж ॐ
показати весь коментар11.10.2024 21:17 Посилання
+12 Svetlana Marchenko #573572
показати весь коментар11.10.2024 21:27 Посилання
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Скоріше мова йшла про те щоб не світили свої мільйони...
І усі люди один-одному довіряють - 100 %.
А за надання "липових" висновків про придатність до мобілізації буде якесь покарання?
Головний "ТЦКшник" серед них на питання ТСН, що відбувається, не відповів і спрямував до пресслужби.
https://t.me/sumygo/88158?single
(п.с. зараз збираємо 600 тис. на реби для евакогруп (130об). З 1 жовтня люди накидали поки що тільки 16тис. на банку...Раніше за три дні збирали таку суму, а зараз...)
Квитки від 400 грн, здається.
але відсвяткували шо народився "золотий МСЕК"