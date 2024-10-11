Представники СБУ та очільник МОЗ Ляшко провели сьогодні зустріч з головами МСЕК

Представники СБУ та очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко провели 11 жовтня зустріч з головами МСЕК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Так, лише з початку року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того - 7 злочинних угрупувань серед представників комісій.

Спільно з правоохоронцями вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Тож скоро ми побачимо нові затримання та підозри.

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Також важлива тема - реформування МСЕК. Розроблено законопроєкт.

Серед ключових пропозицій:

проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;

направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);

запровадження електронного направлення для проходження експертизи;

• сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;

• сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії; при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження.

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