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Новини Боротьба з корупцією
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Представники СБУ та очільник МОЗ Ляшко провели сьогодні зустріч з головами МСЕК

мсек

Представники СБУ та очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко провели 11 жовтня зустріч з головами МСЕК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Так, лише з початку року викрито 77 осіб, причетних до корупційних злочинів у сфері діяльності МСЕК. Крім того - 7 злочинних угрупувань серед представників комісій.

Спільно з правоохоронцями вже опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. Тож скоро ми побачимо нові затримання та підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації: серед затриманих посадовці МСЕК. ФОТОрепортаж

Також важлива тема - реформування МСЕК. Розроблено законопроєкт.

Серед ключових пропозицій:

  • проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
  • направлення на експертизу відбуватиметься на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ);
  • запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
    • сімейний або лікуючий лікар зможуть направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
  • при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені під час реабілітації, сама комісія може направляти й на дообстеження.

Також читайте: Повідомлено про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК, яка за 10 $тис. допомогла військовозобов’язаному отримати "інвалідність". ФОТО

Автор: 

МОЗ (5400) СБУ (12915) Ляшко Віктор (1516) інвалідність (274)


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Топ коментарі
+17
замість того щоб всіх пов'язати( ніхто ж не вірить що тільки в Хмельницкому паршива вівця) вони влаштували конференцію. Для чого? Оголосити ціну?
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11.10.2024 21:17
+16
Обговорення того що
Потрібно Делитися....
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11.10.2024 21:17
+12
Без криши на рівні людини, що керує спецслужбами, така діяльність МСЕК, ТЦК була не можлива взагалі.
Скоріше мова йшла про те щоб не світили свої мільйони...
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11.10.2024 21:27
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Потрібно Делитися....
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11.10.2024 21:17 Відповісти
Хотіла саме те ж написати. Бо обговорювали як треба це робити, щоб за дупу не хапали
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11.10.2024 23:12 Відповісти
замість того щоб всіх пов'язати( ніхто ж не вірить що тільки в Хмельницкому паршива вівця) вони влаштували конференцію. Для чого? Оголосити ціну?
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11.10.2024 21:17 Відповісти
Без криши на рівні людини, що керує спецслужбами, така діяльність МСЕК, ТЦК була не можлива взагалі.
Скоріше мова йшла про те щоб не світили свої мільйони...
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11.10.2024 21:27 Відповісти
Власне у цьому весь цирк
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11.10.2024 22:04 Відповісти
Свічку явно тримали !
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11.10.2024 23:24 Відповісти
Замість того, щоби дати людям офіційну можливість відкупитися за 20 тищ баксів - їх ще більше затискають і вони несуть ще більше… але не на армію. 6000000 баксів - це просто дохіріща. І ці гроші не в арміі лише тому, шо у нас влада заграє з електоратом. І не треба думати, шо всі вдруг останні бабки, а може і не останні - почнуть нести на армію просто так. Ні вам, ні мені не легше від того, шо ці бабки у когось лежать під подушкою, або хтосб заніс на МСЕК. А оці всі театральні виступи призведуть не до попінення бюджету арміі, а лише до підвищення ставок. Вс
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11.10.2024 22:03 Відповісти
Якщо конфіскують усе, вкл. майно чоловіка та сина - буде набагато більше ніж 6 млн долярів.
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11.10.2024 23:25 Відповісти
Погодили проценти від хабарів
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11.10.2024 21:18 Відповісти
Короткий зміст бесіди :

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11.10.2024 21:19 Відповісти
Ліквідувати цю структуру. Живуть же в інших країнах люди без всіляких МСЕКів.
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11.10.2024 21:24 Відповісти
100 % - в тих краях, з молочними річками, ніяких інвалідів не існуює !

І усі люди один-одному довіряють - 100 %.
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11.10.2024 23:27 Відповісти
Ляшко намікнув ,що каси потрібно йому заносити більше, а то буде як з хмельницькою дамою
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11.10.2024 21:24 Відповісти
"Силовики будуть ще більш жорстко реагувати на факти надання "липових" інвалідностей для ухилення від мобілізації." Джерело: https://censor.net/ua/n3514480

А за надання "липових" висновків про придатність до мобілізації буде якесь покарання?
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11.10.2024 21:24 Відповісти
одслюнявлення десятини, по лідовським законах римського права, сьогодні стало ж оп-никам замало ))
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11.10.2024 21:25 Відповісти
Яка десятина... мінімум половина.
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11.10.2024 21:29 Відповісти
ну це ж оп-не нове понятіє! а не якесь там староримське право ))
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11.10.2024 21:48 Відповісти
70/30 или 50/50?
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11.10.2024 21:31 Відповісти
А шо ім вже розказувати? -- вони багатенькі Буратіно - ім росказні Ляшка пох
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11.10.2024 21:32 Відповісти
Головна тема застряла
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11.10.2024 21:36 Відповісти
Голови МСЕК здали касу під час зустрічі.
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11.10.2024 21:37 Відповісти
Хлопці назвали свій відсоток від гешефту МСЕК на ухилянтах, більше нічого...
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11.10.2024 21:42 Відповісти
Облава ТЦК на концерті "Океану Ельзи": пів сотні військових масово перевіряють чоловіків

Головний "ТЦКшник" серед них на питання ТСН, що відбувається, не відповів і спрямував до пресслужби.

https://t.me/sumygo/88158?single
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11.10.2024 21:44 Відповісти
Одне питання - концерт безкоштовний?
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11.10.2024 22:12 Відповісти
Я не в курсі, але скоріш за все - платний.
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11.10.2024 22:16 Відповісти
Якщо кошти вді концерту не для ЗСУ, то мені пофіг на всіх хто ходить на ці концерти! Комусь війна, а комусь на пісеньки сходить! Не виправдовую дій деяких тцк (не всі погані!) бо це лютий треш буває, але якщо хтось гине, а хтось розважається (витрачає кошти)....вибач, але це бісить!
(п.с. зараз збираємо 600 тис. на реби для евакогруп (130об). З 1 жовтня люди накидали поки що тільки 16тис. на банку...Раніше за три дні збирали таку суму, а зараз...)
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11.10.2024 22:47 Відповісти
Недавно з помпою пройшов концерт, цієї, у капелюсі ... Клавдії Петрівни ... блін, і придумала ж псевдо. Чомусь російщиною несе.

Квитки від 400 грн, здається.
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11.10.2024 23:31 Відповісти
ляшка тоже берите, он всех прикрывал
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11.10.2024 21:48 Відповісти
покривав )) як бичара овець ))
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11.10.2024 21:49 Відповісти
Ну да, всі хто міг і хотів уже купили собі інвалідності. Цих вже перевірять не будуть. І МСЕКи також перевірять не будуть, хоча всі вони награбастали вже своє. А от вже для нових, хто не встиг накопичити необхідну суму вже зась.
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11.10.2024 21:55 Відповісти
Так, там під МСЕК цілодобово черги стоять. Сам бачив ??
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11.10.2024 23:32 Відповісти
Сбушникам перестали заносить?
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11.10.2024 22:13 Відповісти
І що,домовились про частку кожного?
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11.10.2024 22:17 Відповісти
клоуни
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11.10.2024 22:22 Відповісти
ГоМСЕКи...
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11.10.2024 22:22 Відповісти
Ключовим моментом є необхідність збільшення кількості *********** у десятки разів.
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11.10.2024 22:24 Відповісти
що, закликали "ділитися", і все у всіх буде добре...
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11.10.2024 22:24 Відповісти
Таке враження, що наступний рівень обілечування.
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11.10.2024 22:29 Відповісти
ще один доказ, що вони всі - одне злочинне угруповання.
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11.10.2024 22:34 Відповісти
Проснулися
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11.10.2024 22:57 Відповісти
пожаліли що Ковід здох
але відсвяткували шо народився "золотий МСЕК"
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11.10.2024 23:02 Відповісти
Попереджений - значить озброєний!
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12.10.2024 04:34 Відповісти
В робочому плані зустріч записана під назвою « Адміністрування хабарів МСЕЕ
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12.10.2024 05:57 Відповісти
То збіговисько називається шахрайська сходка. Вирішували хто де кому скільки буде винний і як і де то завозити.
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12.10.2024 22:40 Відповісти
 
 