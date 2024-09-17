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Повідомлено про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК, яка за 10 $тис. допомогла військовозобов’язаному отримати "інвалідність". ФОТО

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди виконувачці обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Інвалідність за 10 $тис.

Як зазначається, згідно з матеріалами слідства, виконувачка обов’язків голови МСЕК пообіцяла за 10 000 доларів США допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності.

Як наголошують у прокуратурі, насправді цей чоловік за станом здоров’я не мав права на групу інвалідності.

"За домовленістю з головою МСЕК його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де чоловік мав проходити необхідні обстеження та проінструктували, як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою", - йдеться у повідомленні.

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Так, за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації задокументовано всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності.

Голова Фастівської МСЕК хабарниця
Голова Фастівської МСЕК хабарниця
Голова Фастівської МСЕК хабарниця

Затримання хабарниці

Під час одержання 10 000 доларів США виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їй повідомлено про підозру. Крім того, Шевченківський районний суд м.Києва за клопотанням прокурора застосовав до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 757 000 грн.

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Наразі слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за матеріалами ГУ "Д" ДЗНД СБ України.

Автор: 

інвалідність (267) Фастів (31) військово-лікарська комісія (209)


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Такии собі благодіиник
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17.09.2024 11:51 Відповісти
Це мабуть, ота особа, що волала за зеленського на виборах у 2019 року, ну, хоть поржот… акакаяразніца ….
Скільки ж такого лайна, зкацапленого, засіяли комуняки та ригоАНАЛИ, під «мурими патронатом» усіх ************, гарантів Конституції!!
І мовчать оті ***********, вилупивши очі, бо і самі такі ж, але тільки, з млрд грн та майновими комплексами у рідні та «ФОПами у жінок»….
Генпрокурори теж, ЗНАЮЧИ про таке в Урядовому кварталі, теж, «прибарахлилися» з родичами, і повтікали аж за межі України, якій присягали СЛУЖИТИ і ЗАХИЩАТИ….
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17.09.2024 12:04 Відповісти
А коли будуть підозри за відправку на фронт реально непридатних хлопців?!!
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17.09.2024 12:05 Відповісти
Бійці після поранень не можуть інвалідність отримати, за те мажорам роздають
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17.09.2024 12:05 Відповісти
Фастів-місто контрастів
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17.09.2024 12:08 Відповісти
50 років чоловіку..
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17.09.2024 12:16 Відповісти
Тобто 50 річний чоловік, якій скоріш за все має проблеми з ногою (бо це ж не голова, зімітувати складно) має платити немаленькі гроші. Він мабуть дуже корисним на 0 буде - 50 років та кульгавий. Зрозуміло, шо на ВЛК він повністю здоровий.
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17.09.2024 12:32 Відповісти
На ВЛК його "заспокоять", що він не потрапить на передову.
Ну а він зі свого боку, звісно, "повірить".
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17.09.2024 12:58 Відповісти
У Фастові після проходження ВЛК, якщо і є непридатні, то тільки за гроші, решта - всі придатні не залежно від хвороб, наявності кінцівок та віку. Хто там проходив комісію, про те знають.
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17.09.2024 12:42 Відповісти
 
 