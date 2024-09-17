Повідомлено про підозру голові Фастівської міжрайонної МСЕК, яка за 10 $тис. допомогла військовозобов’язаному отримати "інвалідність". ФОТО

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди виконувачці обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Інвалідність за 10 $тис.

Як зазначається, згідно з матеріалами слідства, виконувачка обов’язків голови МСЕК пообіцяла за 10 000 доларів США допомогти у встановленні 50-річному чоловіку 3-ї групи інвалідності.

Як наголошують у прокуратурі, насправді цей чоловік за станом здоров’я не мав права на групу інвалідності.

"За домовленістю з головою МСЕК його фіктивно оформили на стаціонар лікарні, де чоловік мав проходити необхідні обстеження та проінструктували, як треба поводитись і рухатись, щоб лікарі повірили, що у нього справді є проблеми з ногою", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК не бачить у реєстрі "Оберіг" дані про осіб з інвалідністю, які мають право на відстрочку, - Мінсоцполітики

Так, за сприяння керівництва Київської обласної державної адміністрації задокументовано всю процедуру проведення медико-соціальної експертизи та видачу відповідних медичних документів, завдяки яким військовозобов’язаному чоловіку встановили третю групу інвалідності.







Затримання хабарниці

Під час одержання 10 000 доларів США виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їй повідомлено про підозру. Крім того, Шевченківський районний суд м.Києва за клопотанням прокурора застосовав до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 757 000 грн.

Також читайте: 7 тис. доларів за встановлення групи інвалідності для військовозобов’язаного – завідувачку відділення однієї із лікарень затримали у Львові. ФОТО

Наразі слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Кримінальне правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за матеріалами ГУ "Д" ДЗНД СБ України.