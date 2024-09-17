Сообщено о подозрении главе Фастовской межрайонной МСЭК, которая за 10 $тыс. помогла военнообязанному получить "инвалидность". ФОТО
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды исполняющей обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Инвалидность за 10 тысяч долларов.
Как отмечается, согласно материалам следствия, исполняющая обязанности председателя МСЭК пообещала за 10 000 долларов США помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности.
Как отмечают в прокуратуре, на самом деле этот человек по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности.
"По договоренности с председателем МСЭК его фиктивно оформили на стационар больницы, где мужчина должен был проходить необходимые обследования и проинструктировали, как надо вести себя и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой", - говорится в сообщении.
Так, при содействии руководства Киевской областной государственной администрации задокументирована вся процедура проведения медико-социальной экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, благодаря которым военнообязанному мужчине установили третью группу инвалидности.
Задержание взяточницы
Во время получения 10 000 долларов США исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас ей сообщено о подозрении. Кроме того, Шевченковский районный суд г. Киева по ходатайству прокурора применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 000 грн.
Сейчас следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
Уголовное правонарушение разоблачено прокурорами совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в городе Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБ Украины.
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Скільки ж такого лайна, зкацапленого, засіяли комуняки та ригоАНАЛИ, під «мурими патронатом» усіх ************, гарантів Конституції!!
І мовчать оті ***********, вилупивши очі, бо і самі такі ж, але тільки, з млрд грн та майновими комплексами у рідні та «ФОПами у жінок»….
Генпрокурори теж, ЗНАЮЧИ про таке в Урядовому кварталі, теж, «прибарахлилися» з родичами, і повтікали аж за межі України, якій присягали СЛУЖИТИ і ЗАХИЩАТИ….
Ну а він зі свого боку, звісно, "повірить".