Сообщено о подозрении главе Фастовской межрайонной МСЭК, которая за 10 $тыс. помогла военнообязанному получить "инвалидность". ФОТО

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды исполняющей обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Инвалидность за 10 тысяч долларов.

Как отмечается, согласно материалам следствия, исполняющая обязанности председателя МСЭК пообещала за 10 000 долларов США помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности.

Как отмечают в прокуратуре, на самом деле этот человек по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности.

"По договоренности с председателем МСЭК его фиктивно оформили на стационар больницы, где мужчина должен был проходить необходимые обследования и проинструктировали, как надо вести себя и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой", - говорится в сообщении.

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Так, при содействии руководства Киевской областной государственной администрации задокументирована вся процедура проведения медико-социальной экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, благодаря которым военнообязанному мужчине установили третью группу инвалидности.







Задержание взяточницы

Во время получения 10 000 долларов США исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ей сообщено о подозрении. Кроме того, Шевченковский районный суд г. Киева по ходатайству прокурора применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 000 грн.

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Сейчас следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Уголовное правонарушение разоблачено прокурорами совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в городе Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБ Украины.