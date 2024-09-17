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Сообщено о подозрении главе Фастовской межрайонной МСЭК, которая за 10 $тыс. помогла военнообязанному получить "инвалидность". ФОТО

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды исполняющей обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Инвалидность за 10 тысяч долларов.

Как отмечается, согласно материалам следствия, исполняющая обязанности председателя МСЭК пообещала за 10 000 долларов США помочь в установлении 50-летнему мужчине 3-й группы инвалидности.

Как отмечают в прокуратуре, на самом деле этот человек по состоянию здоровья не имел права на группу инвалидности.

"По договоренности с председателем МСЭК его фиктивно оформили на стационар больницы, где мужчина должен был проходить необходимые обследования и проинструктировали, как надо вести себя и двигаться, чтобы врачи поверили, что у него действительно есть проблемы с ногой", - говорится в сообщении.

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Так, при содействии руководства Киевской областной государственной администрации задокументирована вся процедура проведения медико-социальной экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, благодаря которым военнообязанному мужчине установили третью группу инвалидности.

Голова Фастівської МСЕК хабарниця
Голова Фастівської МСЕК хабарниця
Голова Фастівської МСЕК хабарниця

Задержание взяточницы

Во время получения 10 000 долларов США исполняющую обязанности председателя Фастовской межрайонной МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ей сообщено о подозрении. Кроме того, Шевченковский районный суд г. Киева по ходатайству прокурора применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 757 000 грн.

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Сейчас следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Уголовное правонарушение разоблачено прокурорами совместно со следователями СО Шевченковского УП ГУНП в городе Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБ Украины.

Автор: 

инвалидность (173) Фастов (27) военно-врачебная комиссия (191)


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Такии собі благодіиник
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17.09.2024 11:51 Ответить
Це мабуть, ота особа, що волала за зеленського на виборах у 2019 року, ну, хоть поржот… акакаяразніца ….
Скільки ж такого лайна, зкацапленого, засіяли комуняки та ригоАНАЛИ, під «мурими патронатом» усіх ************, гарантів Конституції!!
І мовчать оті ***********, вилупивши очі, бо і самі такі ж, але тільки, з млрд грн та майновими комплексами у рідні та «ФОПами у жінок»….
Генпрокурори теж, ЗНАЮЧИ про таке в Урядовому кварталі, теж, «прибарахлилися» з родичами, і повтікали аж за межі України, якій присягали СЛУЖИТИ і ЗАХИЩАТИ….
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17.09.2024 12:04 Ответить
А коли будуть підозри за відправку на фронт реально непридатних хлопців?!!
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17.09.2024 12:05 Ответить
Бійці після поранень не можуть інвалідність отримати, за те мажорам роздають
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17.09.2024 12:05 Ответить
Фастів-місто контрастів
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17.09.2024 12:08 Ответить
50 років чоловіку..
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17.09.2024 12:16 Ответить
Тобто 50 річний чоловік, якій скоріш за все має проблеми з ногою (бо це ж не голова, зімітувати складно) має платити немаленькі гроші. Він мабуть дуже корисним на 0 буде - 50 років та кульгавий. Зрозуміло, шо на ВЛК він повністю здоровий.
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17.09.2024 12:32 Ответить
На ВЛК його "заспокоять", що він не потрапить на передову.
Ну а він зі свого боку, звісно, "повірить".
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17.09.2024 12:58 Ответить
У Фастові після проходження ВЛК, якщо і є непридатні, то тільки за гроші, решта - всі придатні не залежно від хвороб, наявності кінцівок та віку. Хто там проходив комісію, про те знають.
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17.09.2024 12:42 Ответить
 
 