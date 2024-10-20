На сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность, - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.

Передает его слова Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Масштабное служебное расследование было начато сразу как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, - и является чрезвычайно важным для всей системы", - отметил Костин.

Также он добавил, что на сегодня установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность.

"Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области является очень высокой", - пояснил Генеральный прокурор.

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Он считает, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств.

Также Костин инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем.

"Поддерживаю инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы. Мы готовы присоединиться к этой инициативе. Возможно, будет необходимо привлечь все правительство, а также Парламент. Очень важно обеспечить справедливость, в частности в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью - независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще. Этот вопрос необходимо изучить тщательно и комплексно, и должно быть справедливое решение для всех", - заявил генпрокурор.

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Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.