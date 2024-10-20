На сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность, - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о первых результатах служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами.
Передает его слова Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Масштабное служебное расследование было начато сразу как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры - всех уровней, включая Офис Генерального прокурора, - и является чрезвычайно важным для всей системы", - отметил Костин.
Также он добавил, что на сегодня установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность.
"Это Хмельницкая областная прокуратура и окружные прокуратуры Хмельницкой области. 80% из них - 50 человек - получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения. Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области является очень высокой", - пояснил Генеральный прокурор.
Он считает, что все прокуроры, в отношении которых есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств.
Также Костин инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы исключить подобные злоупотребления в будущем.
"Поддерживаю инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы. Мы готовы присоединиться к этой инициативе. Возможно, будет необходимо привлечь все правительство, а также Парламент. Очень важно обеспечить справедливость, в частности в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью - независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще. Этот вопрос необходимо изучить тщательно и комплексно, и должно быть справедливое решение для всех", - заявил генпрокурор.
Что этому предшествовало?
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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Ніби ця інформація у вас шакалів тільки зʼявилась!
Ну как Че Гевара перестал бриться и одел на запястье 700 браслетов
Але хіба ми того не знали або хочаб підозрювали ?
А один замешкался и потом сам повез сумку бабок в Киев прямо в приемную к Тимошенко.
Это тот стал инвалидом?
Он с 54-го.
І хіба тільки у прокуратурі такі винахідливі? А інші держслужбовці? Доять ПФ,читай,бюджет,нас з вами,аж гай гуде!
Справа «діамантових прокурорів» є чи не найгучнішою справою про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України і до неї прикута значна увага ЗМІ та суспільства. В експертному середовищіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2#cite_note-11 [11] та в суспільствіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2#cite_note-12 [12] ця справа вважається лакмусовим папірцем, який має показати, чи готова прокуратура до самоочищення від корупції.
Станом на 12 червня 2023 ніхто не покараний.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/06/12/7406487/ Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру "діамантовому прокурору", який намагався обманом повернути вилучені правоохоронцями в нього гроші.
Вони через суди вигравали у ПЕНІСного фонду собі доплати,а потім від того ПЕНІСного фонду лунають заяви що ті кому зараз 30-40років вже отримають пеніс замість пенсії.
Може варто було йолопу костіну краще взяти статистику програмних справ ПЕНІСним фондом?Та й взагалі поглянути на справи які Держава в суді програє,бо там завжди хтось щось отримує те що по закону наче не можна.
Пс. Єдині хто працює в Україні в цьому напрямку є журналісти. Набу, сап як не підведуть за руку, воно їм 100 років треба. Ці вже нагодовані.
хай займуться там прямим своїм обов"язком відновленням територіальної цілостності держави а не мародерством
А так, це з іпсо... І вже скоро навіть за такий комент будуть давати строчки, як такий, що дискредитує силову гілку влади.
Можна себе тішити думкою, що потім якісь міфічні хлопці повернуться, та все згадають. Не буде цього, рожевої справедливості.
Звільняти їх с посад по стану здоров'я.
А на їх місце призначати здорових.
Здорові через рік знов оформлять інвалідність, якщо цих відпустити.
Все вокруг видят маетки прокурВоров и другой нечисти.
Все видят их роскошные лимузины.
А теперь ответьте мне, сколько раз во двор тварям бросили гранату, бутылку с зажигательной смесью?
Сколько машин им спалили?
НИСКОЛЬКО!!!
Мы только в инете смелые, а в реале ходим вокруг и дико завидуем.
Сцыкливые ублюдки.
Мы.
И я тоже.
Якщо у голови немає бажання, ти це пляшкою не переможеш.
Бо вони перед виборами
Ти вже стоїш з плакатом "Де обіцяна зарплата вчителям 2000 долярів"?
Без повної люстрації усіх причетних до цієї гнилої системи, включно з корумпованими адвокатами, проблеми не вирішити.