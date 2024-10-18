За 10 тыс. дол. обещал помочь оформить инвалидность – во Львовской области разоблачили военного. ФОТО
Во Львовской области разоблачили командира взвода воинской части, который за 10 000 долларов США обещал помочь оформить инвалидность желающим уволиться из армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.
Что предлагал уклонистам злоумышленник?
По данным следствия, 31-летний командир взвода воинской части за деньги хотел "помочь" коллеге оформить инвалидность для дальнейшего увольнения со службы в армии.
Для этого обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для принятия ими соответствующего решения. Свои услуги оценил в 10 тысяч долларов США.
Во время получения части неправомерных средств в размере 2 тысячи долларов США военного задержали.
Сейчас ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Загдядав у шпарину
Чи там бакси зелені
Чисті нові та некраплені!
Корупція зжирає все більший прошарок чиновників і навіть військових, хрустить так гучно баксами, наче свіжими огірками в сезон.