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За 10 тыс. дол. обещал помочь оформить инвалидность – во Львовской области разоблачили военного. ФОТО

Во Львовской области разоблачили командира взвода воинской части, который за 10 000 долларов США обещал помочь оформить инвалидность желающим уволиться из армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Что предлагал уклонистам злоумышленник?

По данным следствия, 31-летний командир взвода воинской части за деньги хотел "помочь" коллеге оформить инвалидность для дальнейшего увольнения со службы в армии.

Для этого обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для принятия ими соответствующего решения. Свои услуги оценил в 10 тысяч долларов США.

Військовий пропонував оформити інвалідність для звільнення з армії

Во время получения части неправомерных средств в размере 2 тысячи долларов США военного задержали.

Військовий пропонував оформити інвалідність для звільнення з армії

Військовий пропонував оформити інвалідність для звільнення з армії

Также смотрите: Перед судом предстанет председатель межрайонной МСЭК на Киевщине, который способствовал уклонистам в получении группы инвалидности. ФОТОрепортаж

Сейчас ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проверяется причастность к преступлению других лиц.

Автор: 

военнослужащие (6180) инвалидность (176) Львовская область (2932)


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Косив ясь конюшину,
Загдядав у шпарину
Чи там бакси зелені
Чисті нові та некраплені!

Корупція зжирає все більший прошарок чиновників і навіть військових, хрустить так гучно баксами, наче свіжими огірками в сезон.
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18.10.2024 15:23 Ответить
31-річний командир взводу військової частини "допоміг" 10 000 "хероям" по 1 000$ та 31-річний командир має у кишені 10 000 000 $ ( десять міліонів $ ) навіщо нам Шольц ....
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18.10.2024 15:28 Ответить
От якби той командира взводу збирався фізично оформити інвалідність бажаючим відкосити, я б не став йому заважати
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18.10.2024 17:27 Ответить
 
 