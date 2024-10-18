За 10 тис. дол. обіцяв допомогти оформити інвалідність – на Львівщині викрили військового. ФОТО

У Львівській області викрили командира взводу військової частини, який за 10 000 доларів США обіцяв допомогти оформити інвалідність охочим звільнитися з армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Що пропонував ухилянтам зловмисник?

За даними слідства, 31-річний командир взводу військової частини за гроші хотів "допомогти" колезі оформити інвалідність для подальшого звільнення зі служби у армії.

Для цього обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для прийняття ними відповідного рішення. Свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США.

Під час отримання частини неправомірних коштів у розмірі 2 тисячі доларів США військового затримали.

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Наразі йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.