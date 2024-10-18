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За 10 тис. дол. обіцяв допомогти оформити інвалідність – на Львівщині викрили військового. ФОТО

У Львівській області викрили командира взводу військової частини, який за 10 000 доларів США обіцяв допомогти оформити інвалідність охочим звільнитися з армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Що пропонував ухилянтам зловмисник?

За даними слідства, 31-річний командир взводу військової частини за гроші хотів "допомогти" колезі оформити інвалідність для подальшого звільнення зі служби у армії.

 Для цього обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для прийняття ними відповідного рішення. Свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США.

Військовий пропонував оформити інвалідність для звільнення з армії

Під час отримання частини неправомірних коштів у розмірі 2 тисячі доларів США військового затримали. 

Військовий пропонував оформити інвалідність для звільнення з армії

Військовий пропонував оформити інвалідність для звільнення з армії

Також дивіться: Перед судом постане голова міжрайонної МСЕК на Київщині, який сприяв ухилянтам в отриманні групи інвалідності. ФОТОрепортаж

 Наразі йому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Автор: 

військовослужбовці (4804) інвалідність (276) Львівська область (2459)


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Косив ясь конюшину,
Загдядав у шпарину
Чи там бакси зелені
Чисті нові та некраплені!

Корупція зжирає все більший прошарок чиновників і навіть військових, хрустить так гучно баксами, наче свіжими огірками в сезон.
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18.10.2024 15:23 Відповісти
31-річний командир взводу військової частини "допоміг" 10 000 "хероям" по 1 000$ та 31-річний командир має у кишені 10 000 000 $ ( десять міліонів $ ) навіщо нам Шольц ....
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18.10.2024 15:28 Відповісти
От якби той командира взводу збирався фізично оформити інвалідність бажаючим відкосити, я б не став йому заважати
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18.10.2024 17:27 Відповісти
 
 