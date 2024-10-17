Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник уволился по собственному желанию, - Офис Генпрокурора
Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", - добавили в Офисе Генпрокурора.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему "слуги народа" Крупы в МСЭК. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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