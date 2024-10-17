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Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Олейник уволился по собственному желанию, - Офис Генпрокурора

Олексій Олійник

Приказом Генерального прокурора Алексей Олейник уволен с административной должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры по собственному желанию.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Проведение служебного расследования по факту получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры продолжается. Служебное расследование охватывает проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Читайте также: Будет проведено служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами на Хмельнитчине, - Офис Генпрокурора

Офіс Генпрокурора про звільнення Олексія Олійника

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему "слуги народа" Крупы в МСЭК. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Автор: 

прокуратура (5032) увольнение (2685) прокурор (1132) инвалидность (176) Офис Генпрокурора (2491) Хмельницкая область (960)


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Топ комментарии
+79
Курва, робота мрії, крадеш мільйони - зловили - написав заяву... І хто тут лохИ??
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17.10.2024 19:50
+65
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17.10.2024 20:04
+43
Країна прокурорів -інвалідів. Країна мрії.
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17.10.2024 19:53
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А що так можна було ?
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18.10.2024 11:25 Ответить
Ну теперь пора повестку и автомат ему вручить. Заодно и проверить липовую инвалидность !
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18.10.2024 13:22 Ответить
Я думаю , если поискать то у этого "инвалида" ещё и паспорта найдутся или росийские или израильские. И задаётся мне сейчас он будет быстро , быстро ехать за границу конечно же на лечение !
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18.10.2024 13:28 Ответить
"Де цей чортів інвалід?!!" - "Я інвалід. Не шуми" (с)
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18.10.2024 13:46 Ответить
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