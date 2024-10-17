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Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олійник звільнився за власним бажанням, - Офіс Генпрокурора

Олексій Олійник

Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - додали в Офісі Генпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора про звільнення Олексія Олійника

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

прокуратура (3699) звільнення (2689) прокурор (626) інвалідність (276) Офіс Генпрокурора (3274) Хмельницька область (980)


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Топ коментарі
+79
Курва, робота мрії, крадеш мільйони - зловили - написав заяву... І хто тут лохИ??
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17.10.2024 19:50 Відповісти
+65
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17.10.2024 20:04 Відповісти
+43
Країна прокурорів -інвалідів. Країна мрії.
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17.10.2024 19:53 Відповісти
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А що так можна було ?
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18.10.2024 11:25 Відповісти
Ну теперь пора повестку и автомат ему вручить. Заодно и проверить липовую инвалидность !
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18.10.2024 13:22 Відповісти
Я думаю , если поискать то у этого "инвалида" ещё и паспорта найдутся или росийские или израильские. И задаётся мне сейчас он будет быстро , быстро ехать за границу конечно же на лечение !
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18.10.2024 13:28 Відповісти
"Де цей чортів інвалід?!!" - "Я інвалід. Не шуми" (с)
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18.10.2024 13:46 Відповісти
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