Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генпрокурора проведе службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування", - ідеться в заяві ОГПУ.

Зазначається, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

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"Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", - додали в Офісі Генпрокурора.

Що цьому передувало?

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.