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Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора

50 прокурорів отримали інвалідність

Офіс Генпрокурора проведе службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування", - ідеться в заяві ОГПУ.

Зазначається, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову Хмельницької МСЕК Крупу відправили під варту: застава у 500 млн грн

"Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", - додали в Офісі Генпрокурора.

Що цьому передувало?

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Автор: 

прокурор (626) інвалідність (275) Офіс Генпрокурора (3273) Крупа Тетяна (39) Хмельницька область (980)


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Топ коментарі
+46
50 прокурорів інвалідів, і це тільки в одній області!😄😁😅🤣
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16.10.2024 17:43
+40
Просто вдумайтеся, 50 прокурорів на одну область! До слова можна переглянути засідання, як завзято вони судять когось, за ухилення від мобілізації.
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16.10.2024 17:44
+29
Бджоли проти меду.
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16.10.2024 17:42
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Бджоли проти меду.
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16.10.2024 17:42 Відповісти
Як же вони захищали закон? Стадо калік.
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16.10.2024 17:49 Відповісти
Ваше питання цікавіше звучить чи понесуть вони відповідь за те що робили ці всі роки і 50 на таку область ? Там є стільки райцентрів?
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16.10.2024 20:26 Відповісти
які бджоли ?

трутні
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16.10.2024 18:17 Відповісти
"Зелений прокурор", мабуть ця руснява пісенька грає у кожного з них!
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17.10.2024 16:28 Відповісти
Ой тільки не треба сцяти в очі
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16.10.2024 17:42 Відповісти
50 прокурорів інвалідів, і це тільки в одній області!😄😁😅🤣
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16.10.2024 17:43 Відповісти
Це вони готуються когось вивозити за кордон. Праця челноком - більше перевіз - більше отримав грошей у евро.
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16.10.2024 18:28 Відповісти
Голова МСЕКу спалилась то вам не жарти
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16.10.2024 20:29 Відповісти
Просто вдумайтеся, 50 прокурорів на одну область! До слова можна переглянути засідання, як завзято вони судять когось, за ухилення від мобілізації.
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16.10.2024 17:44 Відповісти
Мова йде тільки про Хмельницьку обласну прокуратуру. Це просто жах, то як вони могли бачити хабарі та інші махінації,які робила Крупа, коли вони самі до неї зверталися. Навіть має стояти відкритим питання, а не ділилася вона наживою з ними? І цю корупцію розвів такий собі простой мальчік із Кривого Рогу, який одноосібно звільнив всіх воєнкомів і поставив своїх, який одноосібно призначив всіх прокурорів, керівників поліції, ДБР, СБУ та інших структур. А решта навчилася тримати ніс по вітру.
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16.10.2024 18:18 Відповісти
Це не блазень розвів корупцію, вона й до нього цвіла пишним цвітом. Так само там замазані й судді, поліцаї та інші дармоїди. Рука руку миє. Тому немає сенсу скаржитись на будь-кого з них, бо банально нема кому. Всі зав'язані.
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16.10.2024 18:37 Відповісти
Це не блазень розвів корупцію, вона й до нього цвіла пишним цвітом.

в тебе є дача ?

насіння бур'яну є скрізь і скрізь бур'ян проростає.

але є ділянки, де бур'яну не дають виростати, а є ділянки, де бур'ян вище людського зросту.
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16.10.2024 19:34 Відповісти
Такі "ділянки", на жаль, у кожній області, не лише в Хмельницькій.
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17.10.2024 08:22 Відповісти
такі ділянки скрізь. Питання в господарі. Якшо метою господаря є розвести бур'ян, то він виросте де завгодно
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17.10.2024 08:44 Відповісти
Вона голова того Мсека з 2008р.
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16.10.2024 19:04 Відповісти
Ми читали, що голова МСЕК з 2008 року, але свою бурхливу діяльність розпочала коли стала депутатом від "Слуги народу". Тут вона допомогла не одному прокурору і не тільки сину стати начальником пенсійного фонду. Я думаю, що ДБР має перевірити і нацполіцію і СБУ і інші відомства. По аналогії перевірити інші області, бо у 2008 троці не було війни з коварним ворогом і довідки МСЕК не робили хлопців призивного віку інвалідами.
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16.10.2024 21:06 Відповісти
А як же ці прокурори-інваліди мужньо боролись під час війни з злочиністю ? У нас їх ще можуть нагородити да додатково оплачувати їхню нелегку працю.
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16.10.2024 17:46 Відповісти
Гдє етот чьортов інвалід ?!!
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16.10.2024 19:10 Відповісти
нє шумі, я інваліт
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16.10.2024 20:20 Відповісти
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16.10.2024 20:28 Відповісти
А чого тільки в одніи обл -- вони кругом недієздатні -- на ладан дихають і прокурори і судді
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16.10.2024 17:48 Відповісти
Нащадки Кернеса.
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16.10.2024 17:49 Відповісти
це якийсь хаос!
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16.10.2024 17:49 Відповісти
це не хаос.

це планомірно сплановані дії з ліквідації держави Україна.

І я так скажу, діють вони дуже й дуже професійно.
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16.10.2024 18:19 Відповісти
повністю з Вами згоден.
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16.10.2024 18:22 Відповісти
Головне у розслідуванні в процесі не вийти на самих себе.
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16.10.2024 17:49 Відповісти
Хочу це прокоментувати, і не можу, таких слів в мене нема, навіть матюків.Зупиніть глобус України
я зійду.
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16.10.2024 17:51 Відповісти
"Хоть паржом" (с)
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16.10.2024 17:52 Відповісти
мало зарплати і хабарів .. 2900 гр здається третя група.. скот ненаситний.
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16.10.2024 17:52 Відповісти
Їм твої 2900 і нахрєн не потрібні!
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16.10.2024 17:57 Відповісти
ти ***** та не ********** ... вони не мої , а стікаючої кровю держави .. і там не 2900 , а більше тому що прочитав тільки но що у них усих 2 група , вони всі повзли на роботу ...
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16.10.2024 18:08 Відповісти
2900 то для челяді.Коли ці "правоохоронці" з інвалідністю йдуть на пенсію їм солідні грошові виплати оформляють за втрату здоров"я.Це не рахуючи 10 пенсійних окладів одноразової допомоги.
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16.10.2024 21:14 Відповісти
Есть такая тема, и народ ее не знает почти. Это когда назначают пенсию по потере трудоспособности приведшей к инвалидности. Там и компенсация сильная и пенсия иная. Примерно так. Надо ковырнуть тут крепко с юристом. Очень хитрая схемка и работает давно. Пора знать народу всё.
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16.10.2024 23:11 Відповісти
святі люди.. інваліди, хворі, а все в прокуратурі працюють, борються так би мовити зі злочинністю.
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16.10.2024 17:53 Відповісти
Всім відомо, що прокурорами, суддями,адвокатами,юристами та поліцейськими працюють виключно інваліди!
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16.10.2024 17:56 Відповісти
Не інваліди, а хитрови...бані покидьки і симулянти-ухилянти!
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16.10.2024 18:25 Відповісти
І це лише одна обласна прокуратура. Складно уявити що коїться в інших областях. Військових після поранень штампують "здоровими", а свої братушки "інваліди"
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16.10.2024 17:59 Відповісти
- Хто інвалід?
Прокурор -
- Я інвалід!
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16.10.2024 17:59 Відповісти
Хмельниччина ,,впереди планети всей"---пороблено , мабуть .
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16.10.2024 18:02 Відповісти
Це просто на шпальтах. Прокуротва в країні вся така - кожен є мразотою. Там інші, в системі, не затримуються.
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16.10.2024 18:05 Відповісти
Тоесть у нас все прокуроры инвалиды но закон им разрешает дальше занимать такие должностя? А может лучше чтобы без всей етой бюрократической и долгой тягомотины, подогнать их здоровье согласно ихним документам?
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16.10.2024 18:06 Відповісти
Если у них, как пишут 2 группа, придется лишать органов
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16.10.2024 20:08 Відповісти
Цього не знають хіба що ліниві: в Україні куди не плюнь, усюди вцілиш у мєнта чи прокурора з 2 групою інвалідності. І, звісно ж, - учасника бойових дій. Справжні учасники бойових дій будуть шоковані такою кількістю і персональним складом своїх "бойових побратимів"...
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16.10.2024 18:11 Відповісти
Яка небезпечна посада... Тіки бути "слугою наріда" випереджає по шкоді для здоров'я(((
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16.10.2024 18:11 Відповісти
все закінчиться банкетом.... нажаль
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16.10.2024 18:18 Відповісти
Оскільки пан Бутусов виконує роботу ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ, отже йому віддати зп співробітників цих органів які не виконали свою роботу.
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16.10.2024 18:18 Відповісти
Такая же мразь, как и квартальные гниды...
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16.10.2024 18:23 Відповісти
Мені здається потрібно створити нову комісію з інвалідності і всіх 3 млн інвалідів перевірити.
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16.10.2024 18:27 Відповісти
Так там і судді і мєнти і дбр і кгб, небуває так що прокурори заляпані а інші ні.
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16.10.2024 18:28 Відповісти
За раніш готуються виїхати за кордон. А то ще мобілізує їх гнида.
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16.10.2024 18:32 Відповісти
І їм пофіг на фронт їх не заберуть, вони недоторканні як і поліція.
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16.10.2024 18:33 Відповісти
А вони знак "інвалід за кермом" клеїли собі на "мерседеси" і " лексуси" ?!!!
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16.10.2024 18:34 Відповісти
Свої автівки вони таким знаком не обтяжують.А от на паркомісцях для інвалідів паркуються поголовно.
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16.10.2024 21:19 Відповісти
Не бачу проблем ! Потрібно просто зробити їх справжніми інвалідами, щоб відповідало "почесному" званню -- інвалід із Колчаківських фронтов !!!
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16.10.2024 22:22 Відповісти
Да у нас в районе половина ментов инвалидами стали при выходе на пенсию,тяжко надорвались на конфискованном самогоне.
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16.10.2024 18:39 Відповісти
І службове розслідування проводитимуть такі ж самі інваліди...
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16.10.2024 18:44 Відповісти
Вероятность 80%
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16.10.2024 20:09 Відповісти
колишнього голову вр литвина один раз звозили на чор. аес і тут же холуі видали йому довідку ліквідатора аваріі а що вже казати про прокурвів
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16.10.2024 18:48 Відповісти
З них хоч один сплатив Крупі хабар? Це прокурорам дають хабарі! А Крупа їм дала набитий папір про інвалідність, щоб вони під неї не рили.

Але вибори не потрібні. Нехай крадуть і гадять далі
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16.10.2024 18:53 Відповісти
Не треба виявляти якусь радість, це закінчиться нічим.
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16.10.2024 18:54 Відповісти
Чому службове розслідування, коли смердить криміналом за версту? Ааа, прокурори не трактористи.
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16.10.2024 19:02 Відповісти
лікарів перевірте будете здивовані
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16.10.2024 19:04 Відповісти
так отож обіцяв лікарям дехто зарплати, не забули часом хто?
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16.10.2024 19:57 Відповісти
"В связи с распространением информации о получении групп 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования"

Нужно почаще распространять информацию об инвалидах, коррупционерах во всех органах власти, а то без этого никто проверять не собирается...
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16.10.2024 19:35 Відповісти
Проверять будут такие же инвалиды.😆
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16.10.2024 19:42 Відповісти
Згадую зе: прийде весна саджати будем, дуже хочеться почути про яку весна мова?! І як вправно шість менеджерів "керують" країною!
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16.10.2024 19:48 Відповісти
Ось тому треба починати не перевірки прокурорів, а з президентнських виборів
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16.10.2024 19:50 Відповісти
Гельмінти з'їдять цю країну зсередини, і ніякого ***** не потрібно, скільки ж різних видів підарасів розплодилося це ппц
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16.10.2024 19:53 Відповісти
якого х@я прокурвів мають перевіряти прокурви? це ***** якись прікол?
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16.10.2024 19:55 Відповісти
ска зробіть перевірку у СБУ!!! гадаю там такеж гидоття, фу мразіі
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16.10.2024 20:05 Відповісти
А зачем им инвалидность?
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16.10.2024 20:11 Відповісти
А ще судді, податківці, антимонополісти та інші -істи. Неорене поле і ще один річний бюджет!
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16.10.2024 20:21 Відповісти
государство построило систему отрицательного отбора, самые подоночные, продажные и ублюдочные занимают все высокие должности. другие люди туда просто не попадают. ведь это не только в прокуратуре, во всех остальных госструктурах ситуация такая самая. и что самое печальное, даже в войну никто ничего менять не собирается.
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16.10.2024 20:23 Відповісти
Тому що посада обласного в районі 1 млн. у.е. хто туди чесний попаде щоб назбирати такі гроші, а потім їх же відробити треба, все гівн... всі роки йде з генеральної і з їх продаж посад та потім річної мзди
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16.10.2024 21:54 Відповісти
****** інваліди!!
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16.10.2024 20:53 Відповісти
Згідно розпорядження генерального в результаті розслідування 50 прокурорів відкриють 50 кримінальних справ за розкриття і розповсюдення інформації під час воєнного стану паном Бутусовим.Судді-інваліди винесусть суворий і справедливий вирок.
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16.10.2024 21:50 Відповісти
А чому тільки на Хмельниччині?
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16.10.2024 21:51 Відповісти
ну - може прокурор-інвалід / винахід з Хмельницька
а у іншій області - багатодітні матеря
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16.10.2024 23:08 Відповісти
Не копайте дальше, поздно. Расформировать ту область административно географически, по ближним областям частями что граничат. Там гнездо иначе не ковырнешь. Богдан Хмеля простит. Город переименовать в Сагайдачный.
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16.10.2024 23:05 Відповісти
Лишь бы среди проверяющих тоже инвалидов не было. На такие проверки надо направлять только физически и душевно здоровых. Проверки тяжёлые и не всякий может вынести.
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17.10.2024 17:12 Відповісти
Є хоч хтось, хто би не розумів, що це фальшиві інвалідності?
Це ж очевидно. Чому ніхто не говорить, а що стало причиною? Якщо держава і надалі обманюватиме людей, яких наймає на роботу, то ми постійно матимемо такі проблеми.
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20.10.2024 10:47 Відповісти
 
 