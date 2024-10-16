Буде проведено службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами на Хмельниччині, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генпрокурора проведе службове розслідування щодо отримання інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
"У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування", - ідеться в заяві ОГПУ.
Зазначається, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.
"Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", - додали в Офісі Генпрокурора.
Що цьому передувало?
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
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трутні
в тебе є дача ?
насіння бур'яну є скрізь і скрізь бур'ян проростає.
але є ділянки, де бур'яну не дають виростати, а є ділянки, де бур'ян вище людського зросту.
це планомірно сплановані дії з ліквідації держави Україна.
І я так скажу, діють вони дуже й дуже професійно.
я зійду.
Прокурор -
- Я інвалід!
Але вибори не потрібні. Нехай крадуть і гадять далі
Нужно почаще распространять информацию об инвалидах, коррупционерах во всех органах власти, а то без этого никто проверять не собирается...
а у іншій області - багатодітні матеря
Це ж очевидно. Чому ніхто не говорить, а що стало причиною? Якщо держава і надалі обманюватиме людей, яких наймає на роботу, то ми постійно матимемо такі проблеми.