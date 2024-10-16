Будет проведено служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами на Хмельнитчине, - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора проведет служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования", - говорится в заявлении ОГПУ.

Отмечается, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

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"Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

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