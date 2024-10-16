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Будет проведено служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами на Хмельнитчине, - Офис Генпрокурора

50 прокурорів отримали інвалідність

Офис Генпрокурора проведет служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования", - говорится в заявлении ОГПУ.

Отмечается, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.

Также читайте: У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Что этому предшествовало?

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы

Автор: 

расследование (3045) прокурор (1132) инвалидность (176) Офис Генпрокурора (2491) Крупа Татьяна (36)


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Топ комментарии
+46
50 прокурорів інвалідів, і це тільки в одній області!😄😁😅🤣
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16.10.2024 17:43
+40
Просто вдумайтеся, 50 прокурорів на одну область! До слова можна переглянути засідання, як завзято вони судять когось, за ухилення від мобілізації.
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16.10.2024 17:44
+29
Бджоли проти меду.
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16.10.2024 17:42
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Бджоли проти меду.
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16.10.2024 17:42 Ответить
Як же вони захищали закон? Стадо калік.
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16.10.2024 17:49 Ответить
Ваше питання цікавіше звучить чи понесуть вони відповідь за те що робили ці всі роки і 50 на таку область ? Там є стільки райцентрів?
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16.10.2024 20:26 Ответить
які бджоли ?

трутні
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16.10.2024 18:17 Ответить
"Зелений прокурор", мабуть ця руснява пісенька грає у кожного з них!
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17.10.2024 16:28 Ответить
Ой тільки не треба сцяти в очі
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16.10.2024 17:42 Ответить
50 прокурорів інвалідів, і це тільки в одній області!😄😁😅🤣
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16.10.2024 17:43 Ответить
Це вони готуються когось вивозити за кордон. Праця челноком - більше перевіз - більше отримав грошей у евро.
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16.10.2024 18:28 Ответить
Голова МСЕКу спалилась то вам не жарти
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16.10.2024 20:29 Ответить
Просто вдумайтеся, 50 прокурорів на одну область! До слова можна переглянути засідання, як завзято вони судять когось, за ухилення від мобілізації.
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16.10.2024 17:44 Ответить
Мова йде тільки про Хмельницьку обласну прокуратуру. Це просто жах, то як вони могли бачити хабарі та інші махінації,які робила Крупа, коли вони самі до неї зверталися. Навіть має стояти відкритим питання, а не ділилася вона наживою з ними? І цю корупцію розвів такий собі простой мальчік із Кривого Рогу, який одноосібно звільнив всіх воєнкомів і поставив своїх, який одноосібно призначив всіх прокурорів, керівників поліції, ДБР, СБУ та інших структур. А решта навчилася тримати ніс по вітру.
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16.10.2024 18:18 Ответить
Це не блазень розвів корупцію, вона й до нього цвіла пишним цвітом. Так само там замазані й судді, поліцаї та інші дармоїди. Рука руку миє. Тому немає сенсу скаржитись на будь-кого з них, бо банально нема кому. Всі зав'язані.
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16.10.2024 18:37 Ответить
Це не блазень розвів корупцію, вона й до нього цвіла пишним цвітом.

в тебе є дача ?

насіння бур'яну є скрізь і скрізь бур'ян проростає.

але є ділянки, де бур'яну не дають виростати, а є ділянки, де бур'ян вище людського зросту.
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16.10.2024 19:34 Ответить
Такі "ділянки", на жаль, у кожній області, не лише в Хмельницькій.
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17.10.2024 08:22 Ответить
такі ділянки скрізь. Питання в господарі. Якшо метою господаря є розвести бур'ян, то він виросте де завгодно
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17.10.2024 08:44 Ответить
Вона голова того Мсека з 2008р.
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16.10.2024 19:04 Ответить
Ми читали, що голова МСЕК з 2008 року, але свою бурхливу діяльність розпочала коли стала депутатом від "Слуги народу". Тут вона допомогла не одному прокурору і не тільки сину стати начальником пенсійного фонду. Я думаю, що ДБР має перевірити і нацполіцію і СБУ і інші відомства. По аналогії перевірити інші області, бо у 2008 троці не було війни з коварним ворогом і довідки МСЕК не робили хлопців призивного віку інвалідами.
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16.10.2024 21:06 Ответить
А як же ці прокурори-інваліди мужньо боролись під час війни з злочиністю ? У нас їх ще можуть нагородити да додатково оплачувати їхню нелегку працю.
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16.10.2024 17:46 Ответить
Гдє етот чьортов інвалід ?!!
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16.10.2024 19:10 Ответить
нє шумі, я інваліт
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16.10.2024 20:20 Ответить
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16.10.2024 20:28 Ответить
А чого тільки в одніи обл -- вони кругом недієздатні -- на ладан дихають і прокурори і судді
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16.10.2024 17:48 Ответить
Нащадки Кернеса.
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16.10.2024 17:49 Ответить
це якийсь хаос!
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16.10.2024 17:49 Ответить
це не хаос.

це планомірно сплановані дії з ліквідації держави Україна.

І я так скажу, діють вони дуже й дуже професійно.
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16.10.2024 18:19 Ответить
повністю з Вами згоден.
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16.10.2024 18:22 Ответить
Головне у розслідуванні в процесі не вийти на самих себе.
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16.10.2024 17:49 Ответить
Хочу це прокоментувати, і не можу, таких слів в мене нема, навіть матюків.Зупиніть глобус України
я зійду.
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16.10.2024 17:51 Ответить
"Хоть паржом" (с)
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16.10.2024 17:52 Ответить
мало зарплати і хабарів .. 2900 гр здається третя група.. скот ненаситний.
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16.10.2024 17:52 Ответить
Їм твої 2900 і нахрєн не потрібні!
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16.10.2024 17:57 Ответить
ти ***** та не ********** ... вони не мої , а стікаючої кровю держави .. і там не 2900 , а більше тому що прочитав тільки но що у них усих 2 група , вони всі повзли на роботу ...
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16.10.2024 18:08 Ответить
2900 то для челяді.Коли ці "правоохоронці" з інвалідністю йдуть на пенсію їм солідні грошові виплати оформляють за втрату здоров"я.Це не рахуючи 10 пенсійних окладів одноразової допомоги.
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16.10.2024 21:14 Ответить
Есть такая тема, и народ ее не знает почти. Это когда назначают пенсию по потере трудоспособности приведшей к инвалидности. Там и компенсация сильная и пенсия иная. Примерно так. Надо ковырнуть тут крепко с юристом. Очень хитрая схемка и работает давно. Пора знать народу всё.
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16.10.2024 23:11 Ответить
святі люди.. інваліди, хворі, а все в прокуратурі працюють, борються так би мовити зі злочинністю.
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16.10.2024 17:53 Ответить
Всім відомо, що прокурорами, суддями,адвокатами,юристами та поліцейськими працюють виключно інваліди!
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16.10.2024 17:56 Ответить
Не інваліди, а хитрови...бані покидьки і симулянти-ухилянти!
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16.10.2024 18:25 Ответить
І це лише одна обласна прокуратура. Складно уявити що коїться в інших областях. Військових після поранень штампують "здоровими", а свої братушки "інваліди"
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16.10.2024 17:59 Ответить
- Хто інвалід?
Прокурор -
- Я інвалід!
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16.10.2024 17:59 Ответить
Хмельниччина ,,впереди планети всей"---пороблено , мабуть .
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16.10.2024 18:02 Ответить
Це просто на шпальтах. Прокуротва в країні вся така - кожен є мразотою. Там інші, в системі, не затримуються.
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16.10.2024 18:05 Ответить
Тоесть у нас все прокуроры инвалиды но закон им разрешает дальше занимать такие должностя? А может лучше чтобы без всей етой бюрократической и долгой тягомотины, подогнать их здоровье согласно ихним документам?
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16.10.2024 18:06 Ответить
Если у них, как пишут 2 группа, придется лишать органов
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16.10.2024 20:08 Ответить
Цього не знають хіба що ліниві: в Україні куди не плюнь, усюди вцілиш у мєнта чи прокурора з 2 групою інвалідності. І, звісно ж, - учасника бойових дій. Справжні учасники бойових дій будуть шоковані такою кількістю і персональним складом своїх "бойових побратимів"...
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16.10.2024 18:11 Ответить
Яка небезпечна посада... Тіки бути "слугою наріда" випереджає по шкоді для здоров'я(((
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16.10.2024 18:11 Ответить
все закінчиться банкетом.... нажаль
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16.10.2024 18:18 Ответить
Оскільки пан Бутусов виконує роботу ДБР, СБУ, НАБУ, БЕБ, отже йому віддати зп співробітників цих органів які не виконали свою роботу.
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16.10.2024 18:18 Ответить
Такая же мразь, как и квартальные гниды...
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16.10.2024 18:23 Ответить
Мені здається потрібно створити нову комісію з інвалідності і всіх 3 млн інвалідів перевірити.
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16.10.2024 18:27 Ответить
Так там і судді і мєнти і дбр і кгб, небуває так що прокурори заляпані а інші ні.
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16.10.2024 18:28 Ответить
За раніш готуються виїхати за кордон. А то ще мобілізує їх гнида.
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16.10.2024 18:32 Ответить
І їм пофіг на фронт їх не заберуть, вони недоторканні як і поліція.
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16.10.2024 18:33 Ответить
А вони знак "інвалід за кермом" клеїли собі на "мерседеси" і " лексуси" ?!!!
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16.10.2024 18:34 Ответить
Свої автівки вони таким знаком не обтяжують.А от на паркомісцях для інвалідів паркуються поголовно.
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16.10.2024 21:19 Ответить
Не бачу проблем ! Потрібно просто зробити їх справжніми інвалідами, щоб відповідало "почесному" званню -- інвалід із Колчаківських фронтов !!!
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16.10.2024 22:22 Ответить
Да у нас в районе половина ментов инвалидами стали при выходе на пенсию,тяжко надорвались на конфискованном самогоне.
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16.10.2024 18:39 Ответить
І службове розслідування проводитимуть такі ж самі інваліди...
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16.10.2024 18:44 Ответить
Вероятность 80%
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16.10.2024 20:09 Ответить
колишнього голову вр литвина один раз звозили на чор. аес і тут же холуі видали йому довідку ліквідатора аваріі а що вже казати про прокурвів
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16.10.2024 18:48 Ответить
З них хоч один сплатив Крупі хабар? Це прокурорам дають хабарі! А Крупа їм дала набитий папір про інвалідність, щоб вони під неї не рили.

Але вибори не потрібні. Нехай крадуть і гадять далі
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16.10.2024 18:53 Ответить
Не треба виявляти якусь радість, це закінчиться нічим.
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16.10.2024 18:54 Ответить
Чому службове розслідування, коли смердить криміналом за версту? Ааа, прокурори не трактористи.
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16.10.2024 19:02 Ответить
лікарів перевірте будете здивовані
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16.10.2024 19:04 Ответить
так отож обіцяв лікарям дехто зарплати, не забули часом хто?
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16.10.2024 19:57 Ответить
"В связи с распространением информации о получении групп 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования"

Нужно почаще распространять информацию об инвалидах, коррупционерах во всех органах власти, а то без этого никто проверять не собирается...
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16.10.2024 19:35 Ответить
Проверять будут такие же инвалиды.😆
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16.10.2024 19:42 Ответить
Згадую зе: прийде весна саджати будем, дуже хочеться почути про яку весна мова?! І як вправно шість менеджерів "керують" країною!
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16.10.2024 19:48 Ответить
Ось тому треба починати не перевірки прокурорів, а з президентнських виборів
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16.10.2024 19:50 Ответить
Гельмінти з'їдять цю країну зсередини, і ніякого ***** не потрібно, скільки ж різних видів підарасів розплодилося це ппц
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16.10.2024 19:53 Ответить
якого х@я прокурвів мають перевіряти прокурви? це ***** якись прікол?
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16.10.2024 19:55 Ответить
ска зробіть перевірку у СБУ!!! гадаю там такеж гидоття, фу мразіі
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16.10.2024 20:05 Ответить
А зачем им инвалидность?
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16.10.2024 20:11 Ответить
А ще судді, податківці, антимонополісти та інші -істи. Неорене поле і ще один річний бюджет!
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16.10.2024 20:21 Ответить
государство построило систему отрицательного отбора, самые подоночные, продажные и ублюдочные занимают все высокие должности. другие люди туда просто не попадают. ведь это не только в прокуратуре, во всех остальных госструктурах ситуация такая самая. и что самое печальное, даже в войну никто ничего менять не собирается.
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16.10.2024 20:23 Ответить
Тому що посада обласного в районі 1 млн. у.е. хто туди чесний попаде щоб назбирати такі гроші, а потім їх же відробити треба, все гівн... всі роки йде з генеральної і з їх продаж посад та потім річної мзди
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16.10.2024 21:54 Ответить
****** інваліди!!
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16.10.2024 20:53 Ответить
Згідно розпорядження генерального в результаті розслідування 50 прокурорів відкриють 50 кримінальних справ за розкриття і розповсюдення інформації під час воєнного стану паном Бутусовим.Судді-інваліди винесусть суворий і справедливий вирок.
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16.10.2024 21:50 Ответить
А чому тільки на Хмельниччині?
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16.10.2024 21:51 Ответить
ну - може прокурор-інвалід / винахід з Хмельницька
а у іншій області - багатодітні матеря
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16.10.2024 23:08 Ответить
Не копайте дальше, поздно. Расформировать ту область административно географически, по ближним областям частями что граничат. Там гнездо иначе не ковырнешь. Богдан Хмеля простит. Город переименовать в Сагайдачный.
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16.10.2024 23:05 Ответить
Лишь бы среди проверяющих тоже инвалидов не было. На такие проверки надо направлять только физически и душевно здоровых. Проверки тяжёлые и не всякий может вынести.
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17.10.2024 17:12 Ответить
Є хоч хтось, хто би не розумів, що це фальшиві інвалідності?
Це ж очевидно. Чому ніхто не говорить, а що стало причиною? Якщо держава і надалі обманюватиме людей, яких наймає на роботу, то ми постійно матимемо такі проблеми.
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20.10.2024 10:47 Ответить
 
 