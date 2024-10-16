Будет проведено служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами на Хмельнитчине, - Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора проведет служебное расследование относительно получения инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"В связи с распространением информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры Генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования", - говорится в заявлении ОГПУ.
Отмечается, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры.
"Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Что этому предшествовало?
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
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трутні
в тебе є дача ?
насіння бур'яну є скрізь і скрізь бур'ян проростає.
але є ділянки, де бур'яну не дають виростати, а є ділянки, де бур'ян вище людського зросту.
це планомірно сплановані дії з ліквідації держави Україна.
І я так скажу, діють вони дуже й дуже професійно.
я зійду.
Прокурор -
- Я інвалід!
Але вибори не потрібні. Нехай крадуть і гадять далі
Нужно почаще распространять информацию об инвалидах, коррупционерах во всех органах власти, а то без этого никто проверять не собирается...
а у іншій області - багатодітні матеря
Це ж очевидно. Чому ніхто не говорить, а що стало причиною? Якщо держава і надалі обманюватиме людей, яких наймає на роботу, то ми постійно матимемо такі проблеми.