Зеленский собирает СНБО в отношении МСЭК и прокуроров-инвалидов, требует реакции правоохранителей. ВИДЕО
Владимир Зеленский в вечернем видеообращении ждет от "правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" по коррупции в МСЭК.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"За эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по Плану победы - спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нордикам и многим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов - мы слышим риторику, ее изменения. Ожидаем приезда команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Договорились о нескольких новых пакетах поддержки - и оборонной поддержки, и энергетической поддержки. И это дается очень непросто. Но по-другому врага не победить. И я благодарю всех, кто помогает. И нам надо работать только вместе и только в единстве. Чтобы для нас всех был результат - для всей Украины.
Но пока это происходит, к сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и пооформляли себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Зате податки, щоб зібрати кошти ви надбавили.
знову зелену синю відтягли від корита , а зеля виходить в ефір і ******* з сумним обличчям - я ж не знав , чесне пійонерське
За 2022 та 2023 роки керівник апарату Верховної ради України Вячеслав Штучний отримав майже 6 мільйонів грн зарплати: 2 941 101 грн 2 973 496 грн відповідно. Окрім зарплати, за 2 роки повномасштабного вторгнення Штучний отримав понад 1 млн грн пенсії.
Тобто, в середньому за кожний місяць 2023 року Штучний отримував майже 250 тисяч гривень.
У порівнянні з цим, керівники Вищого антикорупційного суду отримують менше на 30 тис. грн - по 210,7 тис.грн. за місяць.
Доки не буде розстрілу за корупція в цій країні ні хріна не зміниться!
Якщо Зе лені здриснуть із влади, то прийдуть ще гірші сині слюги народу!
Тільки розстріл, або шибениця на площі!
пельку збуреному...
Поки син не став президентом, не було пожиттєвої пенсії «за видатні заслуги в сфері вищої освіти». Це ж співпадіння, правда?
Он жиж нє моґ (с
Цю пенсію не тільки батько Зеленського отримує, багато інших викладачів.
Вони все життя навчали студентів, тоді як інші пішли у "бізнес" та прогоріли!
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом!"
**** зелена читай закони паскуда і досить по світу як проститутка блукати, веди свою сучу команду в бій і хай вас там як шакалів паршивих....
І за дезертирство, за привласнення більше ніж 100.000 доларів - карати!
Інакше ми не переможемо і Україна загине!
Хочемо нагадати Зеленському, що ВСІ керівники МОЗ і прокуратури призначені безпосередньо при його особистій участі і з його згоди.
А нашим читачам повторюємо "Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html