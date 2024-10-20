Зеленский собирает СНБО в отношении МСЭК и прокуроров-инвалидов, требует реакции правоохранителей. ВИДЕО

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении ждет от "правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" по коррупции в МСЭК.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"За эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по Плану победы - спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нордикам и многим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов - мы слышим риторику, ее изменения. Ожидаем приезда команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Договорились о нескольких новых пакетах поддержки - и оборонной поддержки, и энергетической поддержки. И это дается очень непросто. Но по-другому врага не победить. И я благодарю всех, кто помогает. И нам надо работать только вместе и только в единстве. Чтобы для нас всех был результат - для всей Украины.

Но пока это происходит, к сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и пооформляли себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - сказал Зеленский.

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