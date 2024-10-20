РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6830 посетителей онлайн
Новости
22 962 225

Зеленский собирает СНБО в отношении МСЭК и прокуроров-инвалидов, требует реакции правоохранителей. ВИДЕО

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении ждет от "правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений" по коррупции в МСЭК.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"За эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по Плану победы - спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нордикам и многим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов - мы слышим риторику, ее изменения. Ожидаем приезда команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Договорились о нескольких новых пакетах поддержки - и оборонной поддержки, и энергетической поддержки. И это дается очень непросто. Но по-другому врага не победить. И я благодарю всех, кто помогает. И нам надо работать только вместе и только в единстве. Чтобы для нас всех был результат - для всей Украины.

Но пока это происходит, к сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и пооформляли себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности прежде всего СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - сказал Зеленский.

Также читайте: Сын врача винницкой МСЭК Власюка, у которого нашли 13 квартир и три Tesla, работает советником Зеленского, - журналист Николов

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) обращение (771)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+65
Цар не знав......
показать весь комментарий
20.10.2024 21:05 Ответить
+64
Да ладно Вова . А яйца по 17 гривен это НОРМ ?
показать весь комментарий
20.10.2024 21:06 Ответить
+57
"Я чекаю від правоохоронців...
Що ти можеш чекати від інвалідів-пенсіонерів?
показать весь комментарий
20.10.2024 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
21.10.2024 09:20 Ответить
Нє, ну 80 мільярдів щороку йде з бюджету інвалідам при владі, а ви і не помітили ?
Зате податки, щоб зібрати кошти ви надбавили.
знову зелену синю відтягли від корита , а зеля виходить в ефір і ******* з сумним обличчям - я ж не знав , чесне пійонерське
показать весь комментарий
21.10.2024 09:33 Ответить
Не нажеруться тварі ніяк - розстріл і родичі платят за патрон !
показать весь комментарий
21.10.2024 09:47 Ответить
Голобородько не очікував, що ті пройдисвіти, яких він привів до влади, будуть красти скрізь, де тільки можливо. Він думав, що головне все добре заасфальтувати за будь-яку ціну в вже буде Європа й НАТО.
показать весь комментарий
21.10.2024 09:56 Ответить
Збирає РНБО, бо йому заносили з розрахунку одних сум хабарів, а виявляється брали більше, крисятничали і йому недоносили. Де тут не збереш РНБО...
показать весь комментарий
21.10.2024 10:04 Ответить
Зеля на публіку працює, а гниди корумповані продовжують свою чорну справу. Гнати треба цю паскудну та і вже незаконну владу...
показать весь комментарий
21.10.2024 10:20 Ответить
Зараз це все оплачують західні партнери, надаючи Україні кредити, а потім будуть повертати кредити українці, які зараз виживають, воюють, гинуть, поки зелені кнури мародерять.

За 2022 та 2023 роки керівник апарату Верховної ради України Вячеслав Штучний отримав майже 6 мільйонів грн зарплати: 2 941 101 грн 2 973 496 грн відповідно. Окрім зарплати, за 2 роки повномасштабного вторгнення Штучний отримав понад 1 млн грн пенсії.

Тобто, в середньому за кожний місяць 2023 року Штучний отримував майже 250 тисяч гривень.
У порівнянні з цим, керівники Вищого антикорупційного суду отримують менше на 30 тис. грн - по 210,7 тис.грн. за місяць.
показать весь комментарий
21.10.2024 10:26 Ответить
И какой сайт не откроешь, или какое видео не посмотришь, на фронт требуется все от покрышек от дронов
показать весь комментарий
21.10.2024 11:34 Ответить
Ага, всі набої ідуть на фронт і розстрілять падлюк нічим!
Доки не буде розстрілу за корупція в цій країні ні хріна не зміниться!
Якщо Зе лені здриснуть із влади, то прийдуть ще гірші сині слюги народу!
Тільки розстріл, або шибениця на площі!
показать весь комментарий
21.10.2024 11:03 Ответить
Цеж очевидно: лише для того щоб спільно домовитися . як завуалірувати. зам*яти. прмховати черговий ляп від народу... І. звичайно. кого призначити КОЗЛИКОМ --відповідальним .Щоб заткнути
пельку збуреному...
показать весь комментарий
21.10.2024 11:33 Ответить
Зараз має початися якийсь адскій цирк, з прокурорами. Ліпити горбатого а-ля насіров, і оце все
показать весь комментарий
21.10.2024 11:35 Ответить
ой ой ой ай я яй боюсь боюсь боюсь...
показать весь комментарий
21.10.2024 11:40 Ответить
Та никто особо не напрягается, чтобы "...заткнути пельку збуреному...". Прокурор Хмельницкой области уволился по собственному желанию. На его место - исполняющим обязанности назначили господина Высоцкого (тоже инвалида, хотя с совсем смешной пенсией всего 250 к. за прошлый год). Генпрокурор вежливо попросил прокуроров-инвалидов добровольно повторно пройти медкомиссию. Че-то думаю, что уволившийся прокурор еще и восстановится через суд с компенсацией за вынужденный прогул.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:46 Ответить

Поки син не став президентом, не було пожиттєвої пенсії «за видатні заслуги в сфері вищої освіти». Це ж співпадіння, правда?
Он жиж нє моґ (с
показать весь комментарий
21.10.2024 12:03 Ответить
Ви нє панімаєтє-ето другоє.(с)
показать весь комментарий
21.10.2024 12:33 Ответить
А ви вивчіть та виховайте стільки спеціалістів і такого сина, а потім обсирайте.

Цю пенсію не тільки батько Зеленського отримує, багато інших викладачів.

Вони все життя навчали студентів, тоді як інші пішли у "бізнес" та прогоріли!
показать весь комментарий
21.10.2024 14:14 Ответить
ТВАРЬ ПОВИННА ЗДОХНУТИ
показать весь комментарий
21.10.2024 12:35 Ответить
-- Який в тебе тіліфон? айфон?! ну йшо шо 5-й! ще три рочки попрацюй буде 15-й! (кінець епохи бідності (с)
показать весь комментарий
21.10.2024 12:49 Ответить
Вимагаємо публічних розтрілів внутрішніх ворогів. НІЩО ІНШЕ ЇХ НЕ ЗУПИНИТЬ!!!
показать весь комментарий
21.10.2024 13:35 Ответить
Падлюка ти ЗЕлена, досить блюзнірства. ти що скикопіхотний **********-говнокомандувач про це не знав? Ти їх призначав, кого ти хочеш розвести сучий син.
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом!"
**** зелена читай закони паскуда і досить по світу як проститутка блукати, веди свою сучу команду в бій і хай вас там як шакалів паршивих....
показать весь комментарий
21.10.2024 13:47 Ответить
Треба повернути смертну кару (на час воєнного стану) - порішенню суду.

І за дезертирство, за привласнення більше ніж 100.000 доларів - карати!

Інакше ми не переможемо і Україна загине!
показать весь комментарий
21.10.2024 14:17 Ответить
https://www.cemaat.media/ua/article/*******-mriy
показать весь комментарий
21.10.2024 15:18 Ответить
З 2023 року ЗСУ зазнають невдачі саме через своїх генералів і через Зеленського. Тому що їх "лідери" - це не "лідери", а банда некомпетентних людей, яким не вистачає ідей і рішень, але які є експертами в організації виступів на телебаченні і в соціальних мережах, в "дисципліні" і мікроменеджменті. Справа зайшла так далеко, що, враховуючи всю некомпетентність, невдачі, ілюзії, фантазії, корупцію і кумівство, можна здивуватися, що ЗСУ "все ще тримаються'. Однак це все ще так - завдяки майстерності деяких командирів нижчого рангу та сотням тисяч солдатів, які продовжують битися, незважаючи ні на що.
показать весь комментарий
21.10.2024 15:22 Ответить
Україні потрібне нове керівництво і повна, від початку до кінця, реформа системи управління країною і Збройних Сил.
показать весь комментарий
21.10.2024 15:25 Ответить
"Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК - медико-соціальними експертними комісіями - та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО" т.в.п.п. України Зеленський

Хочемо нагадати Зеленському, що ВСІ керівники МОЗ і прокуратури призначені безпосередньо при його особистій участі і з його згоди.

А нашим читачам повторюємо "Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
21.10.2024 16:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 