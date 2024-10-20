Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції в МСЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нордикам і багатьом союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо риторику, її зміни. Очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки в єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України.

Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - сказав Зеленський.

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