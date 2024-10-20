Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО
Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції в МСЕК.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нордикам і багатьом союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо риторику, її зміни. Очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки в єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України.
Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Зате податки, щоб зібрати кошти ви надбавили.
знову зелену синю відтягли від корита , а зеля виходить в ефір і ******* з сумним обличчям - я ж не знав , чесне пійонерське
За 2022 та 2023 роки керівник апарату Верховної ради України Вячеслав Штучний отримав майже 6 мільйонів грн зарплати: 2 941 101 грн 2 973 496 грн відповідно. Окрім зарплати, за 2 роки повномасштабного вторгнення Штучний отримав понад 1 млн грн пенсії.
Тобто, в середньому за кожний місяць 2023 року Штучний отримував майже 250 тисяч гривень.
У порівнянні з цим, керівники Вищого антикорупційного суду отримують менше на 30 тис. грн - по 210,7 тис.грн. за місяць.
Доки не буде розстрілу за корупція в цій країні ні хріна не зміниться!
Якщо Зе лені здриснуть із влади, то прийдуть ще гірші сині слюги народу!
Тільки розстріл, або шибениця на площі!
пельку збуреному...
Поки син не став президентом, не було пожиттєвої пенсії «за видатні заслуги в сфері вищої освіти». Це ж співпадіння, правда?
Он жиж нє моґ (с
Цю пенсію не тільки батько Зеленського отримує, багато інших викладачів.
Вони все життя навчали студентів, тоді як інші пішли у "бізнес" та прогоріли!
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом!"
**** зелена читай закони паскуда і досить по світу як проститутка блукати, веди свою сучу команду в бій і хай вас там як шакалів паршивих....
І за дезертирство, за привласнення більше ніж 100.000 доларів - карати!
Інакше ми не переможемо і Україна загине!
Хочемо нагадати Зеленському, що ВСІ керівники МОЗ і прокуратури призначені безпосередньо при його особистій участі і з його згоди.
А нашим читачам повторюємо "Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html