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Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції в МСЕК.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за Планом перемоги – дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нордикам і багатьом союзникам у Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо риторику, її зміни. Очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах Плану перемоги. Домовилися щодо кількох нових пакетів підтримки – і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки в єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України.

Але поки це відбувається, на жаль, у тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК – медико-соціальними експертними комісіями – та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв’язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", - сказав Зеленський.

Також читайте: Син лікаря вінницької МСЕК Власюка, у якого знайшли 13 квартир і три Tesla, працює радником Зеленського, - журналіст Ніколов

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) звернення (627) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+65
Цар не знав......
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20.10.2024 21:05 Відповісти
+64
Да ладно Вова . А яйца по 17 гривен это НОРМ ?
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20.10.2024 21:06 Відповісти
+57
"Я чекаю від правоохоронців...
Що ти можеш чекати від інвалідів-пенсіонерів?
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20.10.2024 21:07 Відповісти
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21.10.2024 09:20 Відповісти
Нє, ну 80 мільярдів щороку йде з бюджету інвалідам при владі, а ви і не помітили ?
Зате податки, щоб зібрати кошти ви надбавили.
знову зелену синю відтягли від корита , а зеля виходить в ефір і ******* з сумним обличчям - я ж не знав , чесне пійонерське
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21.10.2024 09:33 Відповісти
Не нажеруться тварі ніяк - розстріл і родичі платят за патрон !
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21.10.2024 09:47 Відповісти
Голобородько не очікував, що ті пройдисвіти, яких він привів до влади, будуть красти скрізь, де тільки можливо. Він думав, що головне все добре заасфальтувати за будь-яку ціну в вже буде Європа й НАТО.
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21.10.2024 09:56 Відповісти
Збирає РНБО, бо йому заносили з розрахунку одних сум хабарів, а виявляється брали більше, крисятничали і йому недоносили. Де тут не збереш РНБО...
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21.10.2024 10:04 Відповісти
Зеля на публіку працює, а гниди корумповані продовжують свою чорну справу. Гнати треба цю паскудну та і вже незаконну владу...
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21.10.2024 10:20 Відповісти
Зараз це все оплачують західні партнери, надаючи Україні кредити, а потім будуть повертати кредити українці, які зараз виживають, воюють, гинуть, поки зелені кнури мародерять.

За 2022 та 2023 роки керівник апарату Верховної ради України Вячеслав Штучний отримав майже 6 мільйонів грн зарплати: 2 941 101 грн 2 973 496 грн відповідно. Окрім зарплати, за 2 роки повномасштабного вторгнення Штучний отримав понад 1 млн грн пенсії.

Тобто, в середньому за кожний місяць 2023 року Штучний отримував майже 250 тисяч гривень.
У порівнянні з цим, керівники Вищого антикорупційного суду отримують менше на 30 тис. грн - по 210,7 тис.грн. за місяць.
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21.10.2024 10:26 Відповісти
И какой сайт не откроешь, или какое видео не посмотришь, на фронт требуется все от покрышек от дронов
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21.10.2024 11:34 Відповісти
Ага, всі набої ідуть на фронт і розстрілять падлюк нічим!
Доки не буде розстрілу за корупція в цій країні ні хріна не зміниться!
Якщо Зе лені здриснуть із влади, то прийдуть ще гірші сині слюги народу!
Тільки розстріл, або шибениця на площі!
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21.10.2024 11:03 Відповісти
Цеж очевидно: лише для того щоб спільно домовитися . як завуалірувати. зам*яти. прмховати черговий ляп від народу... І. звичайно. кого призначити КОЗЛИКОМ --відповідальним .Щоб заткнути
пельку збуреному...
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21.10.2024 11:33 Відповісти
Зараз має початися якийсь адскій цирк, з прокурорами. Ліпити горбатого а-ля насіров, і оце все
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21.10.2024 11:35 Відповісти
ой ой ой ай я яй боюсь боюсь боюсь...
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21.10.2024 11:40 Відповісти
Та никто особо не напрягается, чтобы "...заткнути пельку збуреному...". Прокурор Хмельницкой области уволился по собственному желанию. На его место - исполняющим обязанности назначили господина Высоцкого (тоже инвалида, хотя с совсем смешной пенсией всего 250 к. за прошлый год). Генпрокурор вежливо попросил прокуроров-инвалидов добровольно повторно пройти медкомиссию. Че-то думаю, что уволившийся прокурор еще и восстановится через суд с компенсацией за вынужденный прогул.
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21.10.2024 11:46 Відповісти

Поки син не став президентом, не було пожиттєвої пенсії «за видатні заслуги в сфері вищої освіти». Це ж співпадіння, правда?
Он жиж нє моґ (с
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21.10.2024 12:03 Відповісти
Ви нє панімаєтє-ето другоє.(с)
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21.10.2024 12:33 Відповісти
А ви вивчіть та виховайте стільки спеціалістів і такого сина, а потім обсирайте.

Цю пенсію не тільки батько Зеленського отримує, багато інших викладачів.

Вони все життя навчали студентів, тоді як інші пішли у "бізнес" та прогоріли!
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21.10.2024 14:14 Відповісти
ТВАРЬ ПОВИННА ЗДОХНУТИ
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21.10.2024 12:35 Відповісти
-- Який в тебе тіліфон? айфон?! ну йшо шо 5-й! ще три рочки попрацюй буде 15-й! (кінець епохи бідності (с)
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21.10.2024 12:49 Відповісти
Вимагаємо публічних розтрілів внутрішніх ворогів. НІЩО ІНШЕ ЇХ НЕ ЗУПИНИТЬ!!!
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21.10.2024 13:35 Відповісти
Падлюка ти ЗЕлена, досить блюзнірства. ти що скикопіхотний **********-говнокомандувач про це не знав? Ти їх призначав, кого ти хочеш розвести сучий син.
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом!"
**** зелена читай закони паскуда і досить по світу як проститутка блукати, веди свою сучу команду в бій і хай вас там як шакалів паршивих....
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21.10.2024 13:47 Відповісти
Треба повернути смертну кару (на час воєнного стану) - порішенню суду.

І за дезертирство, за привласнення більше ніж 100.000 доларів - карати!

Інакше ми не переможемо і Україна загине!
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21.10.2024 14:17 Відповісти
https://www.cemaat.media/ua/article/*******-mriy
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21.10.2024 15:18 Відповісти
З 2023 року ЗСУ зазнають невдачі саме через своїх генералів і через Зеленського. Тому що їх "лідери" - це не "лідери", а банда некомпетентних людей, яким не вистачає ідей і рішень, але які є експертами в організації виступів на телебаченні і в соціальних мережах, в "дисципліні" і мікроменеджменті. Справа зайшла так далеко, що, враховуючи всю некомпетентність, невдачі, ілюзії, фантазії, корупцію і кумівство, можна здивуватися, що ЗСУ "все ще тримаються'. Однак це все ще так - завдяки майстерності деяких командирів нижчого рангу та сотням тисяч солдатів, які продовжують битися, незважаючи ні на що.
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21.10.2024 15:22 Відповісти
Україні потрібне нове керівництво і повна, від початку до кінця, реформа системи управління країною і Збройних Сил.
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21.10.2024 15:25 Відповісти
"Це реально внутрішній ворог. Те, що відбувається з МСЕК - медико-соціальними експертними комісіями - та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористалися своїми зв'язками із МСЕК та пооформлювали собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО" т.в.п.п. України Зеленський

Хочемо нагадати Зеленському, що ВСІ керівники МОЗ і прокуратури призначені безпосередньо при його особистій участі і з його згоди.

А нашим читачам повторюємо "Корупційна система інтегрує в свій склад лише корумпованих осіб. Це головний принцип її існування" https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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21.10.2024 16:31 Відповісти
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