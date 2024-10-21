Зеленський про корупцію в МСЕК: буде системне, кадрове і процесуальне реагування

У понеділок, 21 жовтня, відбулися необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки й оборони щодо роботи медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування",- сказав глава держави.

Читайте також: Зеленський збирає РНБО щодо МСЕК та прокурорів-інвалідів, вимагає реакції правоохоронців. ВIДЕО

Що цьому передувало?

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів про перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами.

20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від "правоохоронців, зокрема передусім СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень" щодо корупції у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК).

Читайте також: МОЗ скасувало висновки Хмельницької МСЕК про надання інвалідності для 74 військовозобов’язаних, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ