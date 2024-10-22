Зеленский подписал закон об изменениях в уголовные кодексы в связи с ратификацией Римского статута

22 октября президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Закон направлен на приведение положений Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за тяжкие международные преступления.

В частности, этот документ должен уточнить терминологию и определить наказание за такие преступления, как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Также предусматриваются изменения в процедуру расследования уголовного производства и четкие механизмы для обеспечения сотрудничества с Международным уголовным судом.

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Напомним, что 24 августа 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Что предусматривает ратификация?

Ратификация дает Украине возможность получить полноправное членство в МУС. Впоследствии Украина получит полноправное членство в Суде и будет участвовать в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута, указывается в пояснительной записке.

Римский статут вступает в силу для Украины в первый день месяца, следующего после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты.

Документ о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.

Ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины по вступлению в ЕС.

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