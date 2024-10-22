Зеленський підписав закон про зміни до кримінальних кодексів у зв’язку з ратифікацією Римського статуту

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Закон спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за тяжкі міжнародні злочини.

Зокрема, цей документ має уточнити термінологію та визначити покарання за такі злочини, як геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії.

Також передбачаються зміни до процедури розслідування кримінального провадження та чіткі механізми для забезпечення співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

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Нагадаємо, що 24 серпня 2024 року Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Що передбачає ратифікація?

Ратифікація дає Україні змогу набути повноправного членства в МКС. Згодом Україна набуде повноправного членства в Суді та братиме участь у роботі Асамблеї держав - учасниць Римського статуту, вказують у пояснювальній записці.

Римський статут набирає чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти.

Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиметься про українських громадян.

Ратифікація Римського статуту була одним із зобов'язань України щодо вступу до ЄС.

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