Україна очікує від Міжнародного кримінального суду нових ордерів на арешт російських політиків та військових, - ОП

Україна очікує від Міжнародного кримінального суду нових ордерів на арешт російських політиків та військових у справах щодо злочинів, скоєних на території України.

Про це заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра сказала в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"2 березня 2022 року Офіс прокурора МКС розпочав розслідування ситуації в Україні. За цей час МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, Львової-Бєлової, Шойгу, Герасимова та інших генералів – за викрадення наших дітей і обстріли інфраструктури. Інші розслідування тривають і ми очікуємо нових ордерів по інших злочинах", - наголосила вона.

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Відповідаючи на запитання, чому багато років тому Україна підписала Римський статут, визнала юрисдикцію МКС, але не ратифікувала його, Мудра зазначила, що "спочатку це було питання формальної невідповідності Римського статуту Конституції України, але після внесення відповідних змін в Конституцію всі юридичні перепони були зняті. Натомість через некоректну та недостатню інформацію в частині суспільства склалось абсолютно хибне враження, що зараз МКС не може переслідувати громадян України, а якщо ми ратифікуємо Статут, то зможе".

Вона підкреслила, що насправді МКС вже може це робити – Україна визнала його юрисдикцію з 21 листопада 2013 року двома відповідними заявами.

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При цьому Мудра висловила переконання, що участь України у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові й забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців.

"Завдяки залученню України до МКС вдасться збільшити ефективність роботи МКС щодо України, притягувати до відповідальності за злочини, вчинені російськими громадянами на території України. Фактично, ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя та матимемо можливість впливати на пріоритезацію нашого питання в ньому", - сказала вона.

Також, за словами заступниці керівника ОП, Україна нарешті зможе брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС і формувати політику МКС; висувати свого кандидата на посаду судді; затверджувати розподіл бюджету МКС з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні; брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на розробку змін до Римського статуту, що є ключовим для України у питанні захисту військових.

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Мудра також підкреслила, що повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС та підвищить шанси отримання компенсацій для постраждалих від російських злочинів.

"Врешті ми виконали ключове євроінтеграційне зобов’язання України, а також вимогу багатьох наших безпекових угод. Це значно посилить Україну на дипломатичному рівні й дасть нам ще один аргумент для того, щоб вимагати від партнерів виконання їхніх зобов’язань", - підсумувала Мудра.

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Нагадаємо, Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти. Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиметься про українських громадян.