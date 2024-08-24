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Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту МКС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту МКС

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради України.

Закон підписаний у суботу, 24 серпня, та повернутий до Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію статуту та поправок до нього.

Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує від Міжнародного кримінального суду нових ордерів на арешт російських політиків та військових, - ОП

Що передбачає ратифікація?

Ратифікація дасть Україні змогу набути повноправного членства в МКС. Згодом Україна набуде повноправного членства в Суді та братиме участь у роботі Асамблеї держав - учасниць Римського статуту, вказують у пояснювальній записці.

Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти.

Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиметься про українських громадян.

Ратифікація Римського статуту була одним із зобов'язань України щодо вступу до ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костін про ратифікацію Римського статуту: Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень у МКС

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Було б логічно не визнавати претензії по цьому статуту, якщо вони стосуються країн, які цей статут не ратифікували, тобто немита балалайня звіздує синхронно зі своїм кораблем.
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24.08.2024 11:48 Відповісти
Ну й що?...у світі ще багато бєларусій...
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24.08.2024 12:36 Відповісти
Еще один "юрыст" хренов. Дело Маркива ничему не научило тупых.
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24.08.2024 11:48 Відповісти
А про заборону ФСБ МП підписав,чи ще рік буде шкробати Єрмаку яйця,перед тим,як підпише?
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24.08.2024 11:51 Відповісти
Теперь наши воины должны снять бронежилеты, одеть пачки и пуанты, чтобы исполнять танец маленьких лебедей во время атак на позиции противника. Если у противника закончились патроны, он бросил автомат и сказал "я в домике", то или дать ему немного своих или отпустить домой с Богом.
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24.08.2024 12:04 Відповісти
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24.08.2024 13:07 Відповісти
..Теперь, если Путин приедет в Украину - его можно будет арестовать.. )
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24.08.2024 14:08 Відповісти
 
 