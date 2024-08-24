Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту МКС

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради України.

Закон підписаний у суботу, 24 серпня, та повернутий до Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію статуту та поправок до нього.

Верховна Рада 21 серпня ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

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Що передбачає ратифікація?

Ратифікація дасть Україні змогу набути повноправного членства в МКС. Згодом Україна набуде повноправного членства в Суді та братиме участь у роботі Асамблеї держав - учасниць Римського статуту, вказують у пояснювальній записці.

Римський статут набере чинності для України у перший день місяця, який настає після 60-го дня з дати здачі на зберігання генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй ратифікаційної грамоти.

Документ про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиметься про українських громадян.

Ратифікація Римського статуту була одним із зобов'язань України щодо вступу до ЄС.

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