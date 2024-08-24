Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута МУС

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Закон подписан в субботу, 24 августа, и возвращен в Верховную Раду.

Напомним, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации статута и поправок к нему.

Верховная Рада 21 августа приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

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Что предусматривает ратификация?

Ратификация позволит Украине получить полноправное членство в МУС. Впоследствии Украина получит полноправное членство в Суде и будет участвовать в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута, указывается в пояснительной записке.

Римский статут вступит в силу для Украины в первый день месяца, который наступает после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты.

Документ о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.

Ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины по вступлению в ЕС.

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