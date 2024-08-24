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Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута МУС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту МКС

24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины.

Закон подписан в субботу, 24 августа, и возвращен в Верховную Раду.

Напомним, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации статута и поправок к нему.

Верховная Рада 21 августа приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

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Что предусматривает ратификация?

Ратификация позволит Украине получить полноправное членство в МУС. Впоследствии Украина получит полноправное членство в Суде и будет участвовать в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута, указывается в пояснительной записке.

Римский статут вступит в силу для Украины в первый день месяца, который наступает после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты.

Документ о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь будет идти об украинских гражданах.

Ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины по вступлению в ЕС.

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закон (3175) Зеленский Владимир (20232) ратификация (413) Римский статут (47)


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Було б логічно не визнавати претензії по цьому статуту, якщо вони стосуються країн, які цей статут не ратифікували, тобто немита балалайня звіздує синхронно зі своїм кораблем.
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24.08.2024 11:48 Ответить
Ну й що?...у світі ще багато бєларусій...
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24.08.2024 12:36 Ответить
Еще один "юрыст" хренов. Дело Маркива ничему не научило тупых.
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24.08.2024 11:48 Ответить
А про заборону ФСБ МП підписав,чи ще рік буде шкробати Єрмаку яйця,перед тим,як підпише?
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24.08.2024 11:51 Ответить
Теперь наши воины должны снять бронежилеты, одеть пачки и пуанты, чтобы исполнять танец маленьких лебедей во время атак на позиции противника. Если у противника закончились патроны, он бросил автомат и сказал "я в домике", то или дать ему немного своих или отпустить домой с Богом.
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24.08.2024 12:04 Ответить
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24.08.2024 13:07 Ответить
..Теперь, если Путин приедет в Украину - его можно будет арестовать.. )
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24.08.2024 14:08 Ответить
 
 