Нам потрібен пакет неядерного стримування, який може зупинити Путіна. Він є у "Плані перемоги", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запропонував у "Плані перемоги" України пункт про неядерний пакет стримування. Він є альтернативою членству країни в НАТО до завершення війни.
Про це він заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Я сказав: "Ми не маємо ядерної зброї й ми не в НАТО, і не будемо в НАТО до завершення війни. Ось чому мені потрібен цей пакет". Нам потрібен пакет, який може зупинити Путіна та знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу", - наголосив Зеленський.
За словами глави держави, його позиція чітка: він ніколи не просив повернути Україні ядерну зброю.
"Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
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Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.
Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!
у нас тут сайт новин чи наркодиспансера?