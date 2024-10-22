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Новини Війна
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Нам потрібен пакет неядерного стримування, який може зупинити Путіна. Він є у "Плані перемоги", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував у "Плані перемоги" України пункт про неядерний пакет стримування. Він є альтернативою членству країни в НАТО до завершення війни.

Про це він заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Я сказав: "Ми не маємо ядерної зброї й ми не в НАТО, і не будемо в НАТО до завершення війни. Ось чому мені потрібен цей пакет". Нам потрібен пакет, який може зупинити Путіна та знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, його позиція чітка: він ніколи не просив повернути Україні ядерну зброю.

"Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+4
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!

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22.10.2024 15:18 Відповісти
+2
Вова!!! Бери "асхвальт та шашлікі в пащеку" !!! І-І-І -----УПЕРДЬОД !!!!!!!
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22.10.2024 15:10 Відповісти
+2
неядерное стрімування - єто баллистика, єто авиация около 500 шт, єто танки штук 2000, єто ОТРК, єто собственное производство, єто армия 1,5 миллиона ну и конечно отсутствие коррупции
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22.10.2024 15:10 Відповісти
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Вова!!! Бери "асхвальт та шашлікі в пащеку" !!! І-І-І -----УПЕРДЬОД !!!!!!!
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22.10.2024 15:10 Відповісти
неядерное стрімування - єто баллистика, єто авиация около 500 шт, єто танки штук 2000, єто ОТРК, єто собственное производство, єто армия 1,5 миллиона ну и конечно отсутствие коррупции
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22.10.2024 15:10 Відповісти
це з якогось фантастичного фільму? цього ніколи не буде, нам потрібно тільки високоточна далекобійна зброя..., я бачила пошкодження якось заводу з виробництва мікросхем на рашкє..., так, влучили, так, це далеко..., але якихось 2 вікна вилетіли, через 3 дні відновлять..., а я хочу, щоб на місті цієї будівлі була вирва й все..., як на місці наших будинків на Донбасі, наприклад, чи на місці інших будинків у Сумах, у Вовчанську у Херсоні та Одесі...
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22.10.2024 15:25 Відповісти
ну вот они нас обстреливают кинжалами, цирконами, которые не быстро но производят, массами допотопных авиационными ракетами, стратегическая авиация, кошмарят пво шахедами, а толку -то по большому счету??? ЮМЗ стоит, хоть и пару зданий без окон, надеюсь ЛУЧ с Мотр-Сичью вывезли... кабами кошмарят-то да..это варварство и терроризм.
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22.10.2024 16:09 Відповісти
НУ чи слабо , чи всрався... . Ну то таке - якби там не бУло --- падло повинно здохнути !!!
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22.10.2024 15:15 Відповісти
План перемоги зеленського є свідчення того, що Зе просрав підготовку до вторгнення та наплював на чисельні попередження про нього.

Тому що з жодного пункту перемоги немає що залежить від зеленського - тільки від Заходу.

Тобто обраний мудрим нарідом головнокомандувач зеленський особисто не може зробити для перемоги НІЧОГО!

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22.10.2024 15:18 Відповісти
Одне цікаво, в яких кордонах він хоче стримувати путіна? Якщо в кордонах 91-го року, то перед стримуванням треба ще мати чим вибити звідти ворога. А якщо на теперішній лінії, то якого чорта демонструє таку потужну незламність?
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22.10.2024 15:37 Відповісти
Томагавки проси , они быстро успокоят путина
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22.10.2024 15:49 Відповісти
а нахуа цього Бєніного нацюцюрника в кожну другу новину пхати?

у нас тут сайт новин чи наркодиспансера?
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22.10.2024 17:04 Відповісти
 
 