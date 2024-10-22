Україна не обговорює вступ до НАТО "частинами", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи можливий вступ України НАТО в обмін на окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові", - відповів він.

Зеленський не виключив, що "такі думки у деяких партнерів можуть бути".

"Тому напряму вони не комунікують це зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", - додав глава держави.

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Президент зазначив, що на всіх переговорах зараз Україна підіймає питання гарантій безпеки.

"Найкраще - це НАТО. Під час війни - запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери - що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", - пояснив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи може початися розмова про частковий вступ до НАТО без окупованих територій, Зеленський сказав: "Всі розуміють, що який би шлях у нас не був, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде".

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За словами Зеленського, він наголошує на запрошення тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах.

"І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки - це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", - підсумував президент.

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