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Новини Війна
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Україна не обговорює вступ до НАТО "частинами", - Зеленський

Зеленський про вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував, чи можливий вступ України НАТО в обмін на окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові", - відповів він.

Зеленський не виключив, що "такі думки у деяких партнерів можуть бути".

"Тому напряму вони не комунікують це зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", - додав глава держави.

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Президент зазначив, що на всіх переговорах зараз Україна підіймає питання гарантій безпеки.

"Найкраще - це НАТО. Під час війни - запрошення, абсолютно відкрите, з сильною позицією в будь-якому форматі дипломатії. Це запрошення, я вважаю, не залежить від думки Росії. Коли в цьому будуть впевнені й ще деякі партнери - що вони сильніші, ніж Росія, тоді у нас все буде в цьому сенсі позитивно", - пояснив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи може початися розмова про частковий вступ до НАТО без окупованих територій, Зеленський сказав: "Всі розуміють, що який би шлях у нас не був, юридично ніхто визнавати окуповані території територіями інших держав не буде".

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За словами Зеленського, він наголошує на запрошення тому, що воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах.

"І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась. А вже який вступ, як він буде відбуватись, скільки - це наступний крок, дипломатія. Можуть бути різні формати", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) НАТО (6547) членство в НАТО (1743) територіальна цілісність (178)


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Топ коментарі
+11
Звісно, бо ти не хочеш припинення війни, мира і якогось добробуту для України. И хочеш війну і довічно правити, як пуйло. Поки війна, допоки ці паскуди при владі будуть.
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22.10.2024 15:15 Відповісти
+10
Дійсно, навіщо воно треба щоб частина України була в НАТО, а частина під руснею.
Краще щоб частина України була під руснею, а другу частину русня кожного дня бомбила шахедами і ракетами.
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22.10.2024 15:17 Відповісти
+9
Це ж найкращий з можливих сценаріїв для нас. Якщо таке і справді можливо, то треба руками і ногами хапатися, а не носом крутити.

Але звісно нашій владі таке не підходить, бо тоді вибори, цілий список питань, на які треба буде відповідати і за війною вже не сховаєшся. Хоча могли б і не дуже хвилюватися, в нас не прийнято карати владу за злочини.
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22.10.2024 15:31 Відповісти
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Звісно, бо ти не хочеш припинення війни, мира і якогось добробуту для України. И хочеш війну і довічно правити, як пуйло. Поки війна, допоки ці паскуди при владі будуть.
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22.10.2024 15:15 Відповісти
знов боти закидують пуйловське "мир в обмін на теріторії"
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22.10.2024 15:17 Відповісти
Бот у тебе в штанях, бо ти зеленобот.. Відосиками і корупцією, бездарним керуванням військами -на кордони 91 року ви не вийдете. Це реальність, яку Зе і ОП зробили.
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22.10.2024 15:41 Відповісти
Та забий на нього. Скоро переможе Трамп і шось буде
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22.10.2024 17:11 Відповісти
Або не буде. Трамп може змусить до капітуляції Україну.
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22.10.2024 18:09 Відповісти
Невтішна перспектива в України.
Або пуйло, або зелідор... 😢
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22.10.2024 19:26 Відповісти
Дійсно, навіщо воно треба щоб частина України була в НАТО, а частина під руснею.
Краще щоб частина України була під руснею, а другу частину русня кожного дня бомбила шахедами і ракетами.
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22.10.2024 15:17 Відповісти
Пуйло не вічний, і ти напевно на волі не вічно будеш тоже.
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22.10.2024 15:26 Відповісти
А допомога партнерів, мабуть, вічна? Весь снс в гарантіях безпеки в тому, щоб вони працювали незалежно від того, який вождь буде на росії, або які сили прийдуть до влади в країнах-партнерах України.
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22.10.2024 15:31 Відповісти
"Президент зазначив, що на всіх переговорах зараз Україна підіймає питання гарантій безпеки."

"І це для мене принципова річ: отримати запрошення під час війни. Я вважаю, що це сильна частина пакету, який ми пропонуємо. Це не просто запрошення, а запрошення, поки війна ще не закінчилась."

А цей бородатий пан в курсі, що запрошення не дає жодних гарантій? Прямо як Будапештський меморандум.
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22.10.2024 15:29 Відповісти
Це ж найкращий з можливих сценаріїв для нас. Якщо таке і справді можливо, то треба руками і ногами хапатися, а не носом крутити.

Але звісно нашій владі таке не підходить, бо тоді вибори, цілий список питань, на які треба буде відповідати і за війною вже не сховаєшся. Хоча могли б і не дуже хвилюватися, в нас не прийнято карати владу за злочини.
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22.10.2024 15:31 Відповісти
Україна не обговорює вступ до НАТО "частинами", - Зеленський . Саме тому США Німеччина і члени НАТО протів прийняття України в НАТО разом з окупованими куйлом територіями.Ось і "зелений" рашистський співучасник окупації України вирішив допомогти куйлу .з окупацією всієї України .а не тієї,котру він окупував .але не тієї її частини,котра могла би бути в НАТО
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22.10.2024 15:39 Відповісти
Просто дофига этого шашлычника.
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22.10.2024 16:06 Відповісти
От жеж підар! Зелений ***** грає на руку кацапам! Зараз в НАТО і деокупація потім! Ця тварина хоче всю Україну віддати *****!
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22.10.2024 16:28 Відповісти
так що, зеПідор робить мільярд атомних бомб, чи ще вагається?
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22.10.2024 17:01 Відповісти
Ну то вже не зеленому недоробленому наполєончику вирішувати , а нашим союзникам вирішувати в якому складі брати Україну до НАТО .
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22.10.2024 17:42 Відповісти
Как это забыть про людей которые тоже Украинцы? Если щас отдадим часть страны, через пару лет раша заберёт ВСЁ,и не поможет НАТО,не успеет.
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22.10.2024 20:43 Відповісти
 
 