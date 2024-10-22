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Новини Війна
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РФ побоюється жорсткої реакції Китаю, тому обережна у питанні залучення військових КНДР до війни, - Зеленський

Зеленський прокоментував залучення військ КНДР до війни проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія поводиться обережно у питанні залучення військових із Північної Кореї для участі у війні проти України, бо побоюється "жорсткої реакції" Китаю.  

Про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що від Південної Кореї "були дуже прямі наголоси", що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими.

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"Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - додав президент.

Також він пояснив підтримку політики Росії бідністю КНДР.

"Я думаю, через гроші (КНДР підтримує політику РФ - ред.). Я думаю, Північна Корея - дуже бідна. Вони своїх людей будуть відправляти на фронт", - додав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна фіксувала офіцерів і технічний персонал із КНДР на тимчасово окупованих територіях.

"Я гадаю, вони (КНДР - ред.) направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати?" - зауважив президент, додавши, що йдеться про мовний бар'єр.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Китай (4703) КНДР (1252) росія (66080)


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Топ коментарі
+12
От дибіл. Шоб Китай був не згоден, жодного корейця б на теренах кацапії не зʼявилося б.
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22.10.2024 15:52 Відповісти
+10
піздьож - все це робиться за згоди і з відома кєтайців...
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22.10.2024 15:40 Відповісти
+8
Та ну нах -- Китаи буде давити на рашку? - з якого дива?
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22.10.2024 15:43 Відповісти
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піздьож - все це робиться за згоди і з відома кєтайців...
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22.10.2024 15:40 Відповісти
100% . Але він бавиться у Найвеличнічого Борцуна Світу за мир. І читає по бумажці
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22.10.2024 17:12 Відповісти
"зелизун"
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22.10.2024 15:41 Відповісти
Та ну нах -- Китаи буде давити на рашку? - з якого дива?
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22.10.2024 15:43 Відповісти
Кон Чен Ий ні кроку без спонсора не ступає, а найвеличніший навіть наділив конедеерію якимось суверенітетом...
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22.10.2024 15:49 Відповісти
От дибіл. Шоб Китай був не згоден, жодного корейця б на теренах кацапії не зʼявилося б.
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22.10.2024 15:52 Відповісти
Раша … побоюється "жорсткої реакції" Китаю. ?? З якої він планети взагалі? Відправка корейців в Україну і є "реакцією" саме Китаю та з його погодженя! Я так розумію, що Зелені радники також з Китаю?
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22.10.2024 15:53 Відповісти
Когда вы говорите, такое чувство, что бредите.
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22.10.2024 16:05 Відповісти
щось від цієї заяви....відчувся слабозабутий аромат травневих шашличків....
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22.10.2024 16:24 Відповісти
Або це така мила, дитяча маніпуляція. Або тупість...
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22.10.2024 16:29 Відповісти
Воно читає, що йому написали , зміст йому не цікавий!
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22.10.2024 16:43 Відповісти
Північна Корея почала заперечувати звинувачення з боку Південної Кореї та України у відправленні військових для участі у війні на боці Росії. У КНДР назвали це "безпідставними стереотипними чутками".
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22.10.2024 17:10 Відповісти
Вова, всім похєр на твою війну. Світ чекає глобального звіздєца з Китаєм та Іраном, а не між маленькою сцикливою парашкою та Наполєончиком. Змирись. І заїдай шашличкми
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22.10.2024 17:11 Відповісти
Нужно быть полным дебилом чтобы не понимать что все что делает ***** ето с одобрения Китая.
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22.10.2024 18:21 Відповісти
Китаю російсько-українська війна вигідна з усіх боків. Тут одночасне ослаблення Росії, щоб мати можливість задешево освоювати її природні ресурси і ослаблення економіки ЄС через втрату прямих торговельних ланцюжків та дешевих кацапських енергоносіїв. І відволікання військової уваги США від Тихоокеанського регіону. З якого боку не подивись Китай в плюсі. Тому відправка корейців на Україну йому теж вигідна.
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22.10.2024 19:35 Відповісти
 
 