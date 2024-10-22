РФ побоюється жорсткої реакції Китаю, тому обережна у питанні залучення військових КНДР до війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія поводиться обережно у питанні залучення військових із Північної Кореї для участі у війні проти України, бо побоюється "жорсткої реакції" Китаю.

Про це глава держави сказав на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо на сполох, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що від Південної Кореї "були дуже прямі наголоси", що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими.

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"Мені здається, від них я бачив відкритий цей сигнал", - додав президент.

Також він пояснив підтримку політики Росії бідністю КНДР.

"Я думаю, через гроші (КНДР підтримує політику РФ - ред.). Я думаю, Північна Корея - дуже бідна. Вони своїх людей будуть відправляти на фронт", - додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна фіксувала офіцерів і технічний персонал із КНДР на тимчасово окупованих територіях.

"Я гадаю, вони (КНДР - ред.) направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати?" - зауважив президент, додавши, що йдеться про мовний бар'єр.

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