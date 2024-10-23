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Новости
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НАТО подтвердило пребывание военных Северной Кореи в России

солдати армії Північної Кореї

НАТО получило доказательства развертывания военных Северной Кореи в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Союзники подтвердили доказательства развертывания войск КНДР в России. Если этим войскам суждено сражаться в Украине, это будет означать существенную эскалацию поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта", - заявила представитель НАТО Фара Дахлалла

Представительница Альянса отметила, что союзники активно консультируются по этому вопросу, и представители Республики Корея предоставят имеющуюся в их распоряжении информацию Североатлантическому совету с последующим обсуждением этого вопроса.

Также читайте: КНДР отправила в Россию 3 тыс. военных для участия в войне с Украиной, - разведка Южной Кореи

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Автор: 

КНДР (1226) НАТО (10086)


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Топ комментарии
+15
А де ж заява НАТО про "обєспокоєнность" Швидко додати,а то непорядок.
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23.10.2024 18:22 Ответить
+15
"ескалація"?!? вступ у війну чергової ядерної держави, яка геть без гальм, яку вже ніякими санкціями не налякаєш, це типу " ескалація".

здається коли на землі вже буде ядерна зима, все знищене, обвуглене, десь з бункера вилізуть наші партнери - "ну навіщо така ескалація"?
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23.10.2024 18:33 Ответить
+11
Тепер будуть з'ясовувати навіщо вони прибули, а як з'ясують - висловлять значне занепокоєння.
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23.10.2024 18:26 Ответить
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Вій розплющив очі.Ну і ... .
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23.10.2024 18:20 Ответить
Зняли рожеві окуляри та одразу побачили тих косорилих.
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23.10.2024 18:20 Ответить
А де ж заява НАТО про "обєспокоєнность" Швидко додати,а то непорядок.
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23.10.2024 18:22 Ответить
цікаво, написи на приладах та пристроях у K9 Thunder на корейській мові, чи є варіанти з англійською?
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23.10.2024 18:24 Ответить
K9 Thunder - современная южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ)
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23.10.2024 18:45 Ответить
ви тут в якості вікіпєдії?
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23.10.2024 19:04 Ответить
южнокорейская
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23.10.2024 18:50 Ответить
Тепер будуть з'ясовувати навіщо вони прибули, а як з'ясують - висловлять значне занепокоєння.
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23.10.2024 18:26 Ответить
НАТО вже "озаботілось" чи почекають розгортання корейських бригад у Брюселі?
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23.10.2024 18:32 Ответить
Кто бы спорил! Козлы зеленые,!
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23.10.2024 18:33 Ответить
это люди желтой расы
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23.10.2024 18:49 Ответить
"ескалація"?!? вступ у війну чергової ядерної держави, яка геть без гальм, яку вже ніякими санкціями не налякаєш, це типу " ескалація".

здається коли на землі вже буде ядерна зима, все знищене, обвуглене, десь з бункера вилізуть наші партнери - "ну навіщо така ескалація"?
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23.10.2024 18:33 Ответить
Роздуплилися, партнери?
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23.10.2024 18:47 Ответить
наступні китайці
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23.10.2024 18:50 Ответить
Неа. Ці не полізуть.
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23.10.2024 19:30 Ответить
Це така у них розвідка? Що всі вже давно це знають, а вони лише зараз роздуплилися? Мда....
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23.10.2024 18:58 Ответить
S korejcev vojenije dolzni bit vtoroj mirovoj vojni urovnia.Goladranci takze fakt u nix miaso vydajut tolko po praznikam.Vidimo u kacapov uze svojego pusecnogo miaso pocti neostalos
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23.10.2024 19:12 Ответить
Гєнсєк НАТИ на це скаже,що вони(щуряки Кіма) ,приїхали в руССкій колхоз ,збирати картошку,а не на війну...
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23.10.2024 19:13 Ответить
Рашистський Z-паблік в скепсисі:

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23.10.2024 19:38 Ответить
Ну хочь інфу підтвердив по" потерях."..
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23.10.2024 19:41 Ответить
аа, знач доїхали. а то минулого тижня не бачили
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23.10.2024 21:04 Ответить
наша надія тільки на Бога
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23.10.2024 21:38 Ответить
Покажчик стурбометра на річці Потомак зафіксував рекорд - 1,9 меркеля.
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23.10.2024 22:38 Ответить
 
 