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Новини
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НАТО підтвердило перебування військових Північної Кореї у Росії

солдати армії Північної Кореї

НАТО отримало докази розгортання військових Північної Кореї у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Союзники підтвердили докази розгортання військ КНДР у Росії. Якщо цим військам судилося битися в Україні, це означатиме суттєву ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни Росії та ще одну ознаку значних втрат Росії на лінії фронту", - заявила представник НАТО Фара Дахлалла

Представниця Альянсу зазначила, що союзники активно консультуються з цього питання, і представники Республіки Корея нададуть наявну в їхньому розпорядженні інформацію Північноатлантичній раді з подальшим обговоренням цього питання.

Також читайте: КНДР відправила в Росію 3 тис. військових для участі у війні з Україною, – розвідка Південної Кореї

Участь військових КНДР у війні Росії проти України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджуютьнадсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. Згодом стало відомо, що їх затримали.

Постійний представник Південної Кореї в Раді Безпеки ООН Джонкук Хванг повідомив, що за участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями.

А видання The Guardian написало, що Росія може відправити військових Північної Кореї на захоплення Покровська у Донецькій області чи на зимові штурми інших важливих ділянок на східному фронті України.

Автор: 

КНДР (1252) НАТО (6547)


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Топ коментарі
+15
А де ж заява НАТО про "обєспокоєнность" Швидко додати,а то непорядок.
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23.10.2024 18:22 Відповісти
+15
"ескалація"?!? вступ у війну чергової ядерної держави, яка геть без гальм, яку вже ніякими санкціями не налякаєш, це типу " ескалація".

здається коли на землі вже буде ядерна зима, все знищене, обвуглене, десь з бункера вилізуть наші партнери - "ну навіщо така ескалація"?
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23.10.2024 18:33 Відповісти
+11
Тепер будуть з'ясовувати навіщо вони прибули, а як з'ясують - висловлять значне занепокоєння.
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23.10.2024 18:26 Відповісти
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Вій розплющив очі.Ну і ... .
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23.10.2024 18:20 Відповісти
Зняли рожеві окуляри та одразу побачили тих косорилих.
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23.10.2024 18:20 Відповісти
А де ж заява НАТО про "обєспокоєнность" Швидко додати,а то непорядок.
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23.10.2024 18:22 Відповісти
цікаво, написи на приладах та пристроях у K9 Thunder на корейській мові, чи є варіанти з англійською?
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23.10.2024 18:24 Відповісти
K9 Thunder - современная южнокорейская 155-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ)
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23.10.2024 18:45 Відповісти
ви тут в якості вікіпєдії?
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23.10.2024 19:04 Відповісти
южнокорейская
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23.10.2024 18:50 Відповісти
Тепер будуть з'ясовувати навіщо вони прибули, а як з'ясують - висловлять значне занепокоєння.
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23.10.2024 18:26 Відповісти
НАТО вже "озаботілось" чи почекають розгортання корейських бригад у Брюселі?
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23.10.2024 18:32 Відповісти
Кто бы спорил! Козлы зеленые,!
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23.10.2024 18:33 Відповісти
это люди желтой расы
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23.10.2024 18:49 Відповісти
"ескалація"?!? вступ у війну чергової ядерної держави, яка геть без гальм, яку вже ніякими санкціями не налякаєш, це типу " ескалація".

здається коли на землі вже буде ядерна зима, все знищене, обвуглене, десь з бункера вилізуть наші партнери - "ну навіщо така ескалація"?
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23.10.2024 18:33 Відповісти
Роздуплилися, партнери?
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23.10.2024 18:47 Відповісти
наступні китайці
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23.10.2024 18:50 Відповісти
Неа. Ці не полізуть.
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23.10.2024 19:30 Відповісти
Це така у них розвідка? Що всі вже давно це знають, а вони лише зараз роздуплилися? Мда....
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23.10.2024 18:58 Відповісти
S korejcev vojenije dolzni bit vtoroj mirovoj vojni urovnia.Goladranci takze fakt u nix miaso vydajut tolko po praznikam.Vidimo u kacapov uze svojego pusecnogo miaso pocti neostalos
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23.10.2024 19:12 Відповісти
Гєнсєк НАТИ на це скаже,що вони(щуряки Кіма) ,приїхали в руССкій колхоз ,збирати картошку,а не на війну...
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23.10.2024 19:13 Відповісти
Рашистський Z-паблік в скепсисі:

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23.10.2024 19:38 Відповісти
Ну хочь інфу підтвердив по" потерях."..
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23.10.2024 19:41 Відповісти
аа, знач доїхали. а то минулого тижня не бачили
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23.10.2024 21:04 Відповісти
наша надія тільки на Бога
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23.10.2024 21:38 Відповісти
Покажчик стурбометра на річці Потомак зафіксував рекорд - 1,9 меркеля.
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23.10.2024 22:38 Відповісти
 
 